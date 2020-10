¡Arriba en la serie! Los Lakers arrasan a los Heat en el arranque de finales de la NBA

Juan Carlos Pamo

Con actuaciones imperiales de Anthony Davis y Lebron James, Los Angeles Lakers lograron este miércoles un contundente triunfo por 116 a 98 ante los Miami Heat en el primer partido de las finales de la NBA en Disney World (Orlando).



Además de la derrota, cuyo marcador lograron reducir en el último cuarto, los Heat sufrieron las lesiones de dos piezas clave, el base esloveno Goran Dragic (pie izquierdo) y el pívot Bam Adebayo (esguince de hombro), que no pudieron terminar el juego y se desconoce qué periodo de recuperación necesitarán.



Los Lakers dejaron sentenciado el juego en el tercer cuarto con ventajas de hasta 30 puntos, liderados por sus estrellas LeBron James (25 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias) y Anthony Davis (34 puntos y 9 rebotes).



"Hay que seguir luchando, son un gran equipo. Están aquí por algo", recalcó Davis, quien jugó su primer partido de unas finales de su carrera.



"Obviamente, los nervios estaban ahí (....) Es el momento que esperé toda mi carrera. Mis compañeros hicieron un gran trabajo encontrando espacios donde yo estuviera cómodo", señaló el pívot, que llegó esta temporada a los Lakers tras siete años en los New Orleans Pelicans.



Por los Heat, su estrella Jimmy Butler anotó 23 puntos y repartió 5 asistencias mientras los novatos Kendrick Nunn y Tyler Herro aportaron 18 y 14 puntos respectivamente.



Miami, que terminó en la quinta posición de la conferencia Este en la fase regular, ha sido la gran sorpresa de estos playoffs en la sede "burbuja" de Disney World, eliminando a los favoritos Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y luego a los Boston Celtics.



Los Heat arrancaron con fuerza la final avanzándose por 23-10 en el primer cuarto con 6 puntos de Adebayo y 9 de Butler. Pero los Lakers comenzaron a remontar gracias al espectacular acierto este miércoles de sus tiradores, quienes han estado bajo sospecha todo el año.



El propio LeBron James, con dos triples este miércoles, superó los 86 triples en playoffs de Klay Thompson, escolta de los Golden State Warriors, y se colocó en la segunda posición en esa categoría solo superado ahora por los 121 del base de los Warriors Stephen Curry.



Cuando estaban siendo avasallados por la ofensiva de los Lakers, las alarmas se encendieron en el banquillo de los Heat con las lesiones de Dragic, quien se lastimó el pie izquierdo en una entrada antes del descanso, y Adebayo, que se retiró al vestuario en el tercer cuarto después de una mala caída en el hombro izquierdo tras chocar con Dwight Howard.



Los Heat reportaron que Adebayo, su gran estrella en la serie anterior ante los Boston Celtics (21,8 puntos y 11 rebotes de media), se sometió a pruebas de rayos X en su hombro y los resultados fueron negativos,

pero no detallaron su estado para el segundo partido de la serie, que se disputará el viernes en Disney World.



Programa de las finales

Miércoles 30 de septiembre: Los Angeles Lakers a Miami Heat 116-98

Viernes 2 de octubre: Los Angeles Lakers vs Miami Heat

Domingo 4 de octubre: Miami Heat vs Los Angeles Lakers

Martes 6 de octubre: Miami Heat vs Los Angeles Lakers

Viernes 9 de octubre: Los Angeles Lakers vs Miami Heat (si es necesario)

Domingo 11 de octubre: Miami Heat vs Los Angeles Lakers (si es necesario)

Martes 13 de octubre: Los Angeles Lakers vs Miami Heat (si es necesario)