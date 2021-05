Anthony Zambrano sobre Tokio 2021: "la medalla olímpica sería un premio al sacrificio"

Daniel Molina Durango

Una de las esperanzas del deporte colombiano para obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio reposa en la velocidad de Anthony Zambrano, atleta guajiro que vimos nacer en el Mundial de Menores de Cali en la temporada 2015.



El especialista en los 400 metros planos busca hacer historia en una de las pruebas más importantes del atletismo mundial. Anthony llega a la cita reina del deporte con el antecedente de haber ganado una histórica medalla de plata en el Mundial de Doha en 2019.



Otro de los propósitos de Zambrano es llegar a las finales en la prueba de relevos de 4 x 400, donde hace equipo junto a Diego Armando Palomeque, Alexánder Solís y Jhon Alejandro Perlaza.



Tras una temporada 2020 bastante complicada por culpa de la pandemia del coronavirus, el deportista de 23 años ha retomado su preparación en la recta final del ciclo olímpico.



De la mano del entrenador cubano Nelson Gutiérrez y sus colaboradores, Anthony recalca que su vida ha dado un giro de 180 en lo personal y deportivo.



Está en una etapa que considera madura. Dentro de unos meses se estrenará como padre y eso lo hace ver con mayor claridad sus objetivos.

En sus tiempos libres le gusta dedicarle esfuerzo a su otro pasatiempo, las motos de velocidad.



Es la cabeza de un equipo que compite en piques de motos e incluso han ganado algunas pruebas regionales en la zona norte del país.



El País charló con Anthony desde territorio polaco, donde participa en el V Campeonato Mundial de Carreras de Relevos.

¿Cómo viene realizando la preparación para los Olímpicos?

Hasta ahora ha sido buena. No faltan los obstáculos, pero esos son los retos que me gustan. Ya vienen las competencias previas a los Juegos Olímpicos y eso es lo que me gusta porque soy un deportista muy competitivo.

¿El objetivo de esa preparación está enfocada en la prueba individual y en la que va con el resto del equipo de relevos?

Ahora le estamos apostando al equipo mixto con las muchachas para lograr la clasificación a Tokio. De igual forma, a fortalecer la posta masculina y en eso no hay diferencia, la preparación es igual.

¿Por qué se decidió ir a Estados Unidos a realizar la preparación final?

Ha sido positivo porque tenemos una buena base de concentración, con una excelente pista y buenas condiciones en las instalaciones. Acá podemos competir en pruebas universitarias donde hacen muy buenos tiempos como si fuera una final olímpica y a mi entrenador le gusta eso, la competencia que nos permitirá salir al ruedo en gran forma.

Nos imaginamos que el sueño será luchar por la presea olímpica...

Por supuesto. Es el objetivo de todo atleta que compite en las justas olímpicas. Para cumplir ese sueño toca dar antes unos pasos: clasificar en la prueba a semifinales, luego ser finalista e ir a buscar esa medalla con toda la fuerza y que sea un premio a todo el sacrifico que se ha hecho en el último tiempo.

¿El antecedente de la medalla de plata en el Mundial de 2019 nos puede llenar de ilusión?

Ese es la premisa. No podemos olvidar que el último tiempo no ha sido fácil por el tema de la pandemia. Nos tocó parar durante muchos meses y ahora estamos tratando de equipar tiempos para llegar en el mismo nivel de los otros competidores.

¿Hay preocupación por la poca competencia que han tenido en el último tiempo?

Hay que tomarlo con tranquilidad. Aún hacen falta algunos meses para los Juegos Olímpicos. En estos tiempos todo ha sido muy loco con esto de la pandemia, pero nos toca a nosotros hacer el mayor esfuerzo para llegar a dónde queremos.

¿Cómo toma que World Athletics (anterior Federación Internacional de Atletismo) lo ponga a usted como una de las figuras a tener en cuenta en Tokio 2021?

Eso es positivo porque uno se gana el respeto del mundo. Uno antes no era nadie en el atletismo y con mucho sacrificio y el apoyo de muchas personas me ha servido para crecer. Yo soy un pelado verraco. Cuando tenía 18 años me fui solo para España, llegué sin un solo peso y mi entrenador me apoyó.

¿Qué tan importante ha sido su entrenador en su carrera?

Muchísimo. No solo Nelson, sino también Caridad Martínez, mi fisioterapeuta y su grupo de trabajo han sido vitales en mi proceso. A ellos no los veo como mi grupo de trabajo, sino como amigos, hermanos o padres. Me abrieron la puerta de casa y estoy agradecido con ellos porque me enseñaron los valores de la vida. Yo era grosero, era rebelde y me fueron aconsejando de cómo debía comportarme siendo una figura pública. Me decían que si cambiaba, iba a ser una mejor persona, y así fue.

¿En qué se viene trabajando para mejorar en la prueba suya?

Hemos mejorado mucho la salida y la primera curva de los 400 metros. Falta trabajar un poco más la segunda curva y el remate en los últimos 100 metros son mi fuerte. Son algunos detalles que queremos mejorar.

Usted tiene la mejor marca de Suramérica con 44:15, ¿qué tiempo le gustaría alcanzar para superar ese registro?

Eso es una meta que queremos lograr. Todas mis proyecciones apuntan a bajar de los 44 segundos. Llegar a la franja de 43 es una ilusión.

¿Hay con qué meterse en finales con la cuarteta colombiana?

Claro que sí. Cada que corremos juntos hacemos hazaña, lograr récord, ser finalista y luchar por una medalla.

¿Qué recuerda de su paso por la pista del estadio Pascual Guerrero?

Del Pascual fue donde salió Anthony Zambrano. Me gustaría volver algún día a competir allí.

¿No quedaron secuelas de la lesión del tobillo que lo alejó por un tiempo de las pistas?

Sí, estoy muy bien por fortuna.

¿Qué proyecto de vida tiene por fuera del atletismo?

Me gustan mucho las motos, Tengo 12 de varios cilindrajes y las llevo a las válidas de cuarto de milla que se hacen en la Costa Atlántica. Tengo un equipo que les hace mantenimiento y en el futuro quiero montar un negocio de este tipo.

Está cerca de convertirse en padre, una motivación extra...

Voy a ser papá por primera vez. El bebé tiene tres meses de gestación y aún no sabemos el sexo del niño.

