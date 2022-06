 Ánthony Zambrano encabezó entrega de las medallas del Mundial Sub 20 de Atletismo en el Pascual

Con Ánthony Zambrano como invitado especial, el alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario del Deporte y la Recreación Carlos Diago, este jueves se hizo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero la presentación de las medallas del Campeonato Mundial Sub 20 de Atletismo, que iniciará dentro de un mes y 6 días en la capital vallecaucana.



Con tres emotivos videos expuestos en la pantalla gigante de la entrada de Maratón del escenario sanfernandino, la ceremonia tuvo su momento más vibrante cuando apareció el humilde guajiro de 24 años, quien forjado a pulso hoy se encuentra en la élite del deporte base orbital.



Aparte de la muestra de las tres preseas a entregar a los tres primeros de cada prueba, se escuchó por primera vez la canción oficial del Mundial: ‘Hoy voy a ganar contigo’, interpretada por Mauricio de la Rosa, con la producción de Edgardo Manuel.



Zambrano, actual medallista olímpico en los 400 metros planos, se mostró complacido por la dignidad que le hizo el mandatario de los caleños al escogerlo como estandarte del certamen orbital.



“Primero que todo, le doy gracias a Dios, se me cumplió un sueño más aparte de ser medallista mundial y olímpico de ser embajador del Mundial Sub 20 en donde salí, cuando Catherine (Ibargüen) lo fue en 2015 aquí en Santiago de Cali, dije algún día voy a ser como ella, lo logré, todavía tengo sueños por cumplir, y esto es un abrebocas a lo que se viene con el favor de Dios”, afirmó.



Aunque han pasado 7 años desde que el mundo del atletismo se enteró de sus potenciales capacidades, precisamente en la capital vallecaucana, Ánthony dijo que “todavía trae recuerdos, esta es una buena pista, muy rápida, no entra viento, es competitiva, la verdad que tiene todos los argumentos para un Mundial y hasta para unos Juegos Olímpicos”.



Acerca del certamen que se avecina, sostuvo que “tiene mucha importancia porque es la oportunidad de buscar los talentos de Colombia para llevarlos al éxito y darlos a la competencia a nivel mundial con países que son potencias, Colombia ha demostrado su talento y no le tenemos miedo a ningún rival ni país”.



De igual forma, les dejó un mensaje a los jóvenes: “A la nueva generación del deporte le digo que nunca se desanime por una lesión o algo que les pase, el recorrido que yo tengo ha sido muy duro, se me han aparecido grandes personas como amigos o que me apoyaron cuando comencé, he tenido lesiones, manejado mototaxi, he hecho miles de cosas, pero siempre tienes la recompensa cuando trabajas día a día por tus sueños. El que no sueña, no lo cumple, entonces hay que luchas por todas las metas”.



Y agregó: “Cali siempre ha tenido escenarios súper buenos, siempre que tiene competencias es una de las ciudades más destacadas, tienen el Pascual para recibir a 175 países y la verdad que es una ciudad muy limpia, que acoge a todos los visitantes cada vez y trata de ser la mejor, siempre lo es, y me gusta mucho. Para mí, Cali significa mucho porque fue un abrebocas para el mundo, donde quedé sexto con muchas potencias mundiales, que ahora si me pongo a pensar no quedan muchos de los que corrieron conmigo, si quedan uno o dos son muchos, hay técnicos que sobreentrenan y gracias a Dios en mi caso tengo un entrenador que siempre me ha sobrellevado, porque tengo claro que me tengo que cuidar”.



Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina manifestó que “Cali es una ciudad que tiene una gran cultura deportiva, la cultura se expresa en que conocemos de las diversas disciplinas deportivas, en que practicamos mucho deporte en Cali, en que tenemos una cultura para la práctica cotidiana, eso hace que nuestra ciudad vaya ganando espacio local, nacional e internacional en desarrollo de eventos deportivos de gran factura y gran protagonismo. Ser una ciudad deportiva nos compromete a seguir consolidando la industria y organizando eventos de esta magnitud”.



A su turno, el secretario Diago señaló: “Tenemos un certamen de los más importantes del mundo, el Sub 20 de Atletismo, van estar los mejores deportistas del mundo que han estado en Olímpicos. La invitación es para que todos los caleños respaldemos viniendo masivamente al estadio Olímpico pascual Guerrero del 1 al 6 de agosto. Vamos a contar una medallería para entregar en los colegios de las comunas y corregimientos de Santiago de Cali”.