Ángel Barajas, el joven gimnasta que irá a Tokio 2020 gracias al Comité Olímpico Colombiano

Alejandro Cabra Hernandez

Además de una beca deportiva por $25´000.000 el premio mayor de un paquete doble para viajar a Tokio a presenciar los Juegos Olímpicos 2020 se lo llevó el joven cucuteño Ángel Gabriel Barajas, como parte de la campaña 'Oster te Inspira' en alianza con el Comité Olímpico Colombiano.



Un total de $168´000.000 entregados en becas deportivas e incentivos económicos fueron otorgados a 15 jóvenes atletas en esta edición de la campaña 2020; 6 finalistas recibieron becas deportivas por $25 millones cada uno y los 9 restantes recibieron incentivos económicos por $2 millones.



La decisión de los seis ganadores de las becas deportivas, así como del premio del paquete doble a Tokio estuvo en manos del jurado calificador, compuesto por las medallistas olímpicas Mariana Pajón y Caterine Ibargüen, quienes también fueron la imagen de la iniciativa social.



El otro miembro del jurado fue, Juan Carlos Padilla, metodólogo del Comité Olímpico Colombiano. La votación del jurado representó el 80% y el 20 % restante estuvo a cargo de los colombianos que votaron masivamente a través de la aplicación gratuita 'Oster te Inspira'.



“Gracias a Dios y a todos los que me han apoyado en la vida es que se ven los resultados. A mi profe Jairo, a Jossimar Calvo que siempre me han colaborado y me han dado buenos consejos, gracias a ellos y el apoyo de mi familia es que estoy aquí. Invitó a los jóvenes a que continúen soñando, a que no se desanimen y que persigan sus metas , afirmó Ángel Gabriel Barajas.



Oriundo de Cúcuta, Ángel Gabriel Barajas, con tan sólo 14 años lleva 8 de ellos practicando su disciplina. Ya ostenta cuatro títulos suramericanos de Gimnasia Artística. En la actualidad, el cucuteño es el joven más destacado en su disciplina por el departamento del Norte de Santander. El propio Jossimar Calvo -considerado el mejor gimnasta artístico del país- cree que Ángel Gabriel es la nueva promesa de su deporte no sólo en Colombia sino también en el exterior.



Los otros cinco ganadores de las becas deportivas por $25 millones cada una, fueron la antioqueña Estefanía Escobar Vélez (BMX), la samaria Estrella Lobo Contreras (Salto Triple), la casanareña Natalia Andrea Mendivelso (Taekwondo), la cucuteña Nayerly Yulieth Pajoy Torres (Judo), y el cundinamarqués Pedro Alejandro Marín (Semi Fondo).