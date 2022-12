América y Deportivo Cali les dijeron 'Saquen Once' a los sancionados de Valle del Lili

En el Centro de Atención Especial, Valle del Lilli es de obligatoriedad que los sancionados adelanten sus estudios de primaria y secundaria. Allí funciona la Institución Educativa Técnica Ciudadela de Cali.



Hay 198 menores, entre mujeres y hombres, y realizan talleres en marroquinería, sistemas, música, comunicaciones, artes, pintura, panadería. La mayoría, quieren ser futbolistas profesionales, pero también hay otros que desean ser tatuadores.



"Allí, en la cancha, se sienten libres. El deporte es un gran aliciente para quienes están privados de la libertad", comenta Kevin Palacios, quien ejerce como Defensor de Familia desde hace algo más de seis años en el CAE de Valle del Lili.



El CAE Buen Pastor -otro lugar semejante en Cali- es el vigente bicampeón del Torneo Intercaes. El título del presente año lo lograron en Cartagena.



"El fútbol es la oportunidad de que ellos vean otros ejemplos de proyectos de vida y de cambiar el imaginario de rechazo que pueden tener en la sociedad", comenta Martha Roldán, funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Uno de los promisorios talentos que hay en el lugar es Édgar. Tiene 17 años y llegó desde hace seis meses. "Todavía me falta un año", dice y refleja inocencia en su mirada.



Su único hermano también está recluído en el CAE, Valle del Lili. Édgar, luego de un breve período en el equipo Fútbol Paz, se vinculó a las divisiones menores de Rionegro Águilas, "pero en un partido me dieron un golpe y me devolví a mi barrio, El Valladito. Ahí fue cuando me capturaron por hurto".



No obstante, Kevin Palacios ve con esperanza el futuro de Édgar, porque, "no consume, no tiene situación de calle y es su primer ingreso".



El joven fue uno de los jugadores destacados en los compromisos amistosos que realizaron este martes contra las categorías Sub-20 del Deportivo Cali y América.



Los equipos dirigidos por los retirados futbolistas Sergio 'el Checho' Angulo y Carlos Fernando Asprilla, estuvieron en el CAE, con motivo del lanzamiento de la iniciativa social 'Saquen Once', promovida por la Fundación Grupo Arboleda, con la vinculación de la Alcaldía de Cali, la ONG Crecer en Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.



"Estos son escenarios para construir caminos de tolerancia y respeto, a partir del desarrollo humano. El deporte es vida para estos jóvenes en el proceso de resocialización", manifestó César Augusto Lemos, Subsecretario de acceso a servicios de Justicia de la Alcaldía de Cali.



'Saquen Once', proyecta integrar a diferentes actores sociales, con marcadas disputas, en una apuesta de reconciliación y sana convivencia. De esa manera, se podrá apreciar en algunas de las canchas de la región vallecaucana, al representativo del ESMAD, enfrentándose deportivamente con la 'primera línea'; como también, partidos entre otros referentes de los diferentes ámbitos de la sociedad.



En el CAE de Valle del Lili, los jóvenes permanecen en una primera etapa de Acogida (4 -5 meses). Luego, si son sancionados, son enviados a la etapa de Permanencia, y pasan a Proyección, cuatro meses antes de recobrar la libertad.



Brayan está cumpliendo la pena máxima (72 meses). No obstante, en el lugar se capacitó en Artes plásticas y hace poco participó de una exposición en la Universidad Santiago de Cali.



"También tenemos el proyecto 'Oportunidades para la vida', que brinda becas universitarias. Ya un estudiante se graduó de piloto y actualmente hay una joven estudiando Trabajo social", comentó Kevin Palacios.