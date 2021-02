¿Amenazado? El mensaje que recibió el 'Momo' Romero por hablar del acoso sexual en la Liga de Boxeo del Valle

Francisco Henao

El escándalo de acoso sexual en el que está involucrado el expresidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, Jaime Cuéllar, sigue dando de qué hablar.



El boxeador y excampeón mundial supergallo Jonathan 'Momo' Romero opinó sobre el tema, pero muy lejos estaba de pensar que eso le traería problemas.



"Yo simplemente dije que no solo a Cuéllar deberían investigar; las muchachas hablan de otro entrenador, Luis Fernando Angulo, que también hacía lo mismo. Y el tema es que el profesor Jorge Aguirre, que me entrenaba a mi, sabía todo pero no decía nada", señaló el boxeador caleño de 34 años.



Esa opinión fue suficiente para que el 'Momo' recibiera un mensaje intimidatorio en su celular.



"La verdad es que me preocupa porque en el mensaje me dicen que es mejor que me quede callado, que yo soy del barrio y sé cómo es la cosa", le dijo a El País el excampeón del mundo.



El 'Momo' pide a las autoridades que se esclarezcan los hechos, pero también que se tenga en cuenta el mensaje recibido en su celular.



Entre tanto las investigaciones sobre acoso sexual salpican por ahora al expresidente de la Liga de Boxeo, Jaime Cuéllar.