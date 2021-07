Alemania, Italia y Eslovenia al baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio, Brasil fuera

Juan Carlos Pamo

Alemania venció a Brasil en la final del Preolímpico de Split y selló este domingo su pase al torneo de básquetbol masculino de los Juegos de Tokio, para el que también consiguieron plaza Italia y Eslovenia, ganadores a su vez en otros torneos clasificatorios.



Los alemanes se impusieron por 75-64 a los brasileños, que el sábado habían vencido en semifinales de ese Preolímpico a México.



Moritz Wagner, pívot de Orlando Magic, lideró a Alemania con 28 puntos y seis rebotes. En el equipo brasileño, únicamente el veterano Anderson Varejao (38 años) , con 14 puntos, pudo responder a un buen nivel para contrarrestar al rival, pero no fue suficiente para los suyos.



En Belgrado, Italia dominó a Serbia por 102-95, un resultado algo engañoso porque el partido fue de sentido único, con los visitantes dominando todo el encuentro.



El equipo de Meo Sacchetti se apoyó sobre todo en el buen hacer de Achille Polonara (22 puntos, 12 rebotes), Nico Mannion (24 puntos) y Simone Fontecchio (21 puntos).



Por su parte, Eslovenia, liderada por su estrella Luka Doncic, se clasificó para los Juegos tras imponerse 96-85 a Lituania en el Preolímpico de Kaunas.



En la capital japonesa, Eslovenia jugará en el grupo C, junto al anfitrión Japón, España y Argentina, vigentes campeón y subcampeón mundial.



Los dos equipos, liderados por sus estrellas NBA, Domantas Sabonis y Jonas Valanciunas por el equipo local, Doncic en el visitante, ofrecieron un primer tiempo muy equilibrado (52-52 al descanso).



En la segunda parte Eslovenia pasó a la velocidad superior, con una ventaja de 80-69 en el minuto 30 que ya no desaprovechó.



A pesar de que a veces estuvo defendido por dos o tres jugadores, Doncic se mostró de nuevo imperial, con un espectacular triple doble (31 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias).



El último Preolímpico del básquet masculino, que otorga la última plaza, se cierra también este domingo en Victoria (Canadá), con un duelo entre Grecia y República Checa.



Los cuatro Preolímpicos han dado por lo tanto plaza a selecciones europeas.



Antes de estos Preolímpicos, ocho selecciones lograron su billete, el país anfitrión (Japón) y siete mediante el Mundial-2019 (España, Argentina, Estados Unidos, Australia, Nigeria, Irán, Francia).

-- Resultados de las finales de los Preolímpicos de básquetbol masculinos de este domingo:

En Kaunas (LTU) : Eslovenia derrotó a Lituania 96-85

En Split (CRO) : Alemania derrotó a Brasil 75-64

En Belgrado: Italia derrotó a Serbia 102-95

En Victoria (CAN) : Grecia-República Checa (pendiente)