Alberto Zape, el arquero que cambió los guantes por las congas y los timbales

Es casi una regla en el fútbol que los jugadores cuando se retiran de la actividad profesional sigan en el balompié como entrenadores o dirigentes aportando toda su experiencia acumulada en años de carrera.



Durante 10 años fue arquero. Ahora se destaca en la música.



En el caso del exarquero Alberto Zape su vida dio un giro de 180 grados y en esas cosas extrañas que te depara el destino, terminó en la música, su otra pasión.



Zape fue un reconocido arquero que por muchos años estuvo en el fútbol profesional. Perteneció a equipos como el Atlético Nacional, en los años 1990 y 1991, en ese mismo año con Unión Magdalena en Santa Marta, y en 1993 llegó al Cúcuta Deportivo.



Ese amor por el fútbol lo heredó de su tío Pedro Antonio Zape, uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol colombiano y que desarrolló la mayor parte de su carrera en el Deportivo Cali.



‘ZP’, como es conocido en el mundo musical, también estuvo en Atlético Tucumán, en Argentina, y Dallas Burn, en Estados Unidos, pero una grave lesión cuando estuvo jugando en el fútbol norteamericano lo obligó a retirarse, tomando otros rumbos. Una fractura de tibia y peroné le hizo colgar los guantes.

“Estuve alrededor de unos 10 años en el fútbol profesional. Ser jugador fue una bendición porque me dejó amigos y me volvió disciplinado para el resto de la vida”, apuntó Alberto.



Dice el exguardameta que contó con la fortuna de compartir plantel con grandes jugadores de nuestro país que fueron figuras a nivel nacional y en el balompié del exterior.



“Hice parte de un Atlético Nacional donde habían figuras como René Higuita, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Leonel Álvarez, entre otros. En el Unión Magdalena compartí con un gran arquero como Jorge Rayo y quien ahora es un gran preparador de porteros. Gracias a Dios tuve a compañeros que dejaron un gran nombre en el fútbol profesional”, acotó Zape.



Se define que en su época de futbolista era un arquero atajador con algunas cosas que heredó y aprendió de su tío Pedro.

Europa cambió su vida



Tras retirarse del fútbol profesional, Alberto viajó a España a estudiar para ser entrenador de porteros y así regresar a Colombia y enganchar en algún equipo profesional, pero por cosas del destino, terminó trabajando en el mundo de la música como empresario, organizando eventos de artistas importantes del género de la salsa.



“Me vine a España a realizar un curso para convertirme en preparador de arqueros. Viajé por algunas ciudades de este país e incluso me desplacé a otros sitios como Holanda a seguir estudiando y en ese momento de la vida se me cruzó la música como productor inicialmente”, explicó.



Con un nuevo objetivo, el exarquero se encarriló en el mundo del espectáculo como empresario y llevando artistas a realizar presentaciones en el ‘Viejo continente’.



Hace 12 años está radicado en España y su nueva vida profesional la desarrolla desde Tenerife, ciudad donde reside en la actualidad.

Los Zape, una familia de futbolistas y artistas



Y es que la vena musical es un don que toda la vida ha acompañado a Alberto. Como él mismo lo describe, en su familia el que no es futbolista es músico.



“La mayoría de mis tíos llegaron a conformar una orquesta que se llamó Los Jordán. A mi tío Pedro le encantaba la percusión, incluso cuando él viajaba con el Deportivo Cali o la Selección Colombia se llevaba sus congas. Tengo un primo, Carlos Guerrero, quien estuvo vinculado durante diez años como vocalista en el Grupo Niche”, agregó Alberto.



Incluso comenta que siendo joven, a los 17 años y tras salir de una Selección Valle, le tocó definir qué camino iba seguir en ese momento: el fútbol o la música.



“Terminando el bachillerato tuve la posibilidad de acompañar en algunas presentaciones al gran Piper Pimienta, uno de los cantantes históricos de la salsa caleña. En ese instante me sale la chance de ir a Medellín para enrolarme con Nacional y mi padre me exige que escoja una de las dos profesiones, al final me decidí por el fútbol”, comentó Zape.

La pandemia lo inspiró a componer



En marzo del año pasado y con todo ese tiempo confinado en casa, Alberto Zape le llegó la inspiración para componer sus propias canciones y dedicarse de lleno a su pasión: ser artista.



Con las letras listas para grabarse y con la colaboración de varios amigos, ‘ZP’ realizó a comienzo de este año el lanzamiento de su primer sencillo ‘Me Equivoqué’, una producción con salsa romántica que logró tener gran aceptación y apoyo en los medios de comunicación y plataformas digitales.



“Lo que comenzó como un hobbie se convirtió con el paso del tiempo en una profesión. Gracias a la acogida que tuvo ese primer sencillo decido seguir escribiendo. Sale el segundo trabajo que se denominó ‘Malas lenguas’, también del género salsa, con un enfoque al tema de la migración y fue una inspiración de contar algo de mi historia personal al llegar acá a España”, apuntó.



En agosto de este año Alberto lanzó un nuevo trabajo musical que se llamó ‘De Colombia y Venezuela’, producción que grabó junto al cantautor venezolano Enrique Barrios.



“La salsa es el género musical que siempre ha estado en mi casa. Lo que ocurre es que ahora la moda es el género urbano y le toca a uno fusionarse. Precisamente hace poco grabamos con un cantante australiano una canción que se llama ‘Mala María’ y el lanzamiento será ahora en octubre”, puntualizó Zape.



Para este amante de las congas y los timbales, la vida le dio la posibilidad de realizar las dos facetas que ha amado en su vida.



‘ZP’ seguirá disfrutando del fútbol ahora como aficionado mientras seguirá componiendo y cantando para consolidarse a nivel internacional.

Datos





Alberto Zape comenzó en el fútbol en Cali aunque como él mismo afirma no quiso estar en procesos de formación ni en el Cali ni América. Las dos escuadras de la ciudad.

Zape espera tener la posibilidad de visitar a fin de año la ‘Sucursal del Cielo’ y demostrar en su tierra todo su talento musical con presentaciones en la Feria de Cali.