¡A toda velocidad! Manizales volvió a ser el escenario perfecto para el Downhill Urbano

Manizales volvió a ser epicentro de un gran momento de adrenalina y velocidad con la edición 15 de Downhill Urbano en el marco de la Feria. Esta vez, con la participación de 51 corredores nacionales internacionales se realizó esta emocionante carrera.



Los corredores comenzaron desde muy temprano con los entrenamientos previos a la carrera para darle un gran espectáculo a los seguidores y amantes de este deporte que vibraron con cada ciclista de downhill.



Esta carrera volvió a estar en sitios tradicionales y escenarios perfectos para descender a una gran velocidad como lo fueron en los barrios Chipre, La Carola, El Cable hasta el Barrio Aranjuez y el barrio Cervantes.



El ganador de la competencia fue Juan Fernando Muñoz con un tiempo de 1 minuto y 31 segundos en medio de grandes nombres de corredores en la categoría prejuveniles, damas y élite.



“La verdad me fue muy bien, el público una belleza, siempre ahí alentándonos, animándonos. Me sentí muy bien. Fue divertido y estrenando bicicleta. La verdad logramos el primer puesto, un doblete y estoy muy feliz. Se siente increíble porque cuando uno lucha por un sueño y que hayan resultados es lo mejor y a seguir luchando por el sueño y que se nos den las cosas en Europa”, dijo Vélez tras quedarse con el podio.



Sin duda este tipo de competencias deportivas cada vez más llama la atención no solo para los locales sino deportistas internacionales que ven en Manizales el lugar perfecto para entrenar y competir.



Por ello cada vez hay más eventos internacionales como los campeonatos de ciclomontañismo y la Copa Enduro World Series, competencias que gozan de una mayor reputación.



“Estamos felices. Más de 10,000 espectadores apostados en todas las calles y escalas de este gran circuito y esto es un regalo para todos los Manizaleños que gozan y viven a través del deporte”, afirmó Jorge Jaramillo, productor del Downhill Urbano de Manizales , quien es más conocido como Chigüiro.



Mientras que Valentina Roa se quedó con el podio por curta vez consecutiva al registrar un tiempo de 1 minuto y 50 segundos. “Este año se vienen competencias en Europa, copas catalanas, copas francesas, copa del mundo y campeonato del mundo. La verdad acá en Manizales siempre es maravilloso, a la gente le encanta esto, la pista espectacular y cada vez dan más ganas de correr en esta ciudad”.



Los deportistas locales fueron excelentes anfitriones, también los corredores internacionales como

Ben Moore prometieron volver para tener una mayor destreza en la pista y ser el próximo ganador.



“Estoy muy emocionado de haber participado en la carrera de Manizales, nunca había visitado este lugar. La pista es totalmente apropiada para downhill, rápida, técnica, pero lo mejor de todo es su gente. Los espectadores por todos lados sonriendo y apoyando. Una experiencia espectacular y vendré el próximo año”, afirmó Moore.



La carrera de Downhill Urbano en Manizales también marca el inicio de las temporadas para los ciclistas, lo cual la hace una cita importante para medirse y comenzar con pie derecho el 2023 en lo más alto del podio.



De esta forma, Manizales vuelve a ser un punto de referencia para grandes deportistas y también cuna de grandes talentos al tener con frecuencia estos eventos que ponen a prueba la técnica y habilidad de los ciclistas a la hora de ser el más rápido y romper marcas.