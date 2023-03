A lo Dibu: Nicolás Echavarría celebró como el arquero argentino su triunfo en el Puerto Rico Open de Golf

La celebración del golfista colombiano Nicolás Echavarría, en el Puerto Rico Open, no pasó desapercibida, especialmente para la prensa argentina.



Los medios de ese país destacaron la forma como el colombiano festejó su triunfo en el torneo de la PGA, imitando lo que hizo el arquero argentino Dibu Martínez en la celebración del título de su Selección, en el pasado Mundial de Qatar.



"El Dibu golfista. El colombiano Nicolás Echavarría se consagró campeón del Puerto Rico Open y metió la excéntrica celebración del arquero argentino", dijo el diario Olé de Argentina, ilustrando su titular con la foto de Echavarría.



El golfista colombiano, después de su resonante triunfo, espera que lo logrado en Puerto Rico haya incentivado a muchos niños para que practiquen este deporte.



"Yo creería que sí. Camilo Villegas me inspiró a mí, los niños de hoy en día no vivieron eso como yo. Ojalá les haya sacado esa chispa a los niños, de que practiquen y sueñen de que pueden llegar, de que pueden lograrlo", señaló Echavarría.