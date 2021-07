¡A ganar! las cartas fuertes de Colombia para conseguir medallas de oro en los Olímpicos

Alejandro Russi

La tercera delegación más grande que lleva el país a un evento olímpico, se encuentra más motivada que nunca para enfrentar este reto, que empezará el próximo 23 de julio, a pesar de verse diezmada en número en comparación con los 147 deportistas que participaron en Rio 2016.



Esta reducción se debe a la cancelación de varios eventos clasificatorios a raíz de los efectos de la pandemia, la no clasificación de ningún equipo de conjunto, como el caso de la selección colombiana de fútbol y la sanción que redujo el número de participantes en el levantamiento de pesas, de ocho a tres.



Pese a estos obstáculos, las expectativas siguen siendo altas. Antes de dejar su cargo, el exministro del Deporte Ernesto Lucena pronosticó que Colombia obtendría 10 medallas en estos juegos.



Los 48 hombres y 23 mujeres que participarán por Colombia competirán en 16 deportes: arquería, atletismo, boxeo, ciclismo, ecuestre, esgrima, gimnasia, golf, judo, natación, lucha, levantamiento de pesas, skateboarding, taekwondo, tenis y tiro deportivo.



Estas son algunas de las cartas más fuertes que representarán al país en los juegos Olímpicos.



Caterine Ibargüen



En los últimos juegos olímpicos de su carrera, Caterine Ibargüen, quien aplazó su retiro un año por la reprogramación de los Juegos Olímpicos a causa de la pandemia del Covid-19, es la principal carta colombiana para subirse al podio en Tokio y reafirmar aún más su nombre en el grupo de los mejores atletas olímpicos de la historia en salto triple.



Ibargüen, de 37 años, fue campeona olímpica en Río 2016 y subcampeona en Londres 2012 y en esta oportunidad será la abanderada de la delegación colombiana. A pesar de que logró la clasificación para Tokio 2020 en salto largo y salto triple, solo estará en la competencia que la ha llenado de gloria y reconocimiento mundial.



Mariana Pajón



En el BMX, la bicampeona Mariana Pajón parte como favorita, luego de consagrarse como campeona olímpica en Londres 2012 y Río 2016.



Para esta ocasión, la pedalista colombiana recargada pues, a pesar de que en 2018 sufrió una rotura de ligamentos que la dejó por fuera de las pistas durante nueve meses, a finales de mayo se impuso en Bogotá en el Mundial de BMX y retomó el primer lugar en el ranking de la disciplina, demostrando así que está lista para ganar una medalla dorada en Tokio, y convertirse aún más en una leyenda.



Yuberjen Martínez



Yuberjen Martínez con 29 años, volverá a los cuadriláteros, en la división de los 52 kilogramos, con más entusiasmo y optimismo que hace cinco años, pues se estrenará en esta categoría, luego de que se eliminara el peso Minimosca.



El boxeador antioqueño enfrentará este nuevo reto deportivo en su carrera con el objetivo de tomar revancha de la medalla de plata obtenida en los pasados juegos olímpicos de Río 2016. Desde ese día prometió que no descansaría hasta tanto no se consagrara campeón olímpico.



Anthony Zambrano



En Tokio, Anthony Zambrano llega como candidato al oro olímpico en los 400 metros planos, como una de las mayores revelaciones en el mundo del atletismo. Esto luego de ganar el Memorial Carlos Gil Pérez en España, la parada de la Liga de Diamante en Italia y, a finales de junio el meeting de Madrid.



A sus 23 años este guajiro es favorito para llevarse la medalla de oro, luego de que justamente en Madrid derrotara al rey de esta categoría, Wayde Van Niekerk, quien obtuvo el oro en Río-2016 y quien busca permanecer en el trono.



Ingrit Valencia



Ingrit Valencia Victoria, con 32 años, campeona nacional de boxeo, medalla de oro en los juegos Bolivarianos, Suramericanos y Centro Americanos y del Caribe es otra de las cartas más fuertes que tiene Colombia para ganar una medalla olímpica en Tokio.



Esto además porque tiene una revancha personal, tras obtener la medalla de bronce en Río 2016 y aunque no ha tenido muchas competencias por la pandemia, su capacidad y poderío es suficiente para ilusionar a todos los colombianos.



Luis Javier Mosquera



Colombia tenía ocho cupos en pesas a las olimpiadas, pero luego de la investigación de tres deportistas que dieron positivo por boldenona, la Federación Colombiana y la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas acordaron reducir el número de la delegación en esta disciplina y evitar una drástica sanción que pudo ocasionar la ausencia de los pesistas colombianos en estos Juegos Olímpicos y en los de París 2024.



Entre estos tres deportistas se destaca Luis Javier Mosquera de 26 años, bronce en levantamiento de pesas en 2016, quinto del mundial de Tailandia y segundo en los Panamericanos.



Además viene de romper el récord sudamericano, iberoamericano y panamericano en las tres modalidades, el pasado 12 de mayo en el Campeonato Iberoamericano Open Internacional, al levantar 150 kilos en la arrancada y 180 en el envión para un total de 330 kilos.



Juan Sebastián Cabal y Robert Farah



La dupla vallecaucana conformada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal es otra de las cartas más fuertes que tiene el país para conseguir una medalla en la cita orbital en territorio asiático.



Esto tras los excelentes resultados que han obtenido en los últimos meses, entre los que se destacan llegar a semifinales en Roland Garros y ganar los ATP 500 de Dubái, Emiratos Árabes, y Barcelona, España, en marzo y abril, respectivamente.



Los rivales más fuertes que enfrentará la dupla vallecaucana, son los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic.



¿Quiénes son los clasificados?



El último cupo alcanzado para Colombia fue el de la tenista María Camila Osorio, 80 en el ranking de la WTA, quien clasificó gracias a sus buenas actuaciones y a la renuncia de Bianca Andreescu en el cuadro principal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Sin embargo, el camino clasificación para el sueño olímpico inició en 2019 con la marchista Lorena Arenas y continuó con los atletas Sandra Galvis, Bernardo Baloyes, Caterine Ibargüen, Yosiri Urrutia, José Leonardo Montaña, Anthony Zambrano y Mauricio Ortega, para luego sumar a los clavadistas Sebastián Morales y Daniel Restrepo, y el luchador Carlos Izquierdo.



Luego llegaron las clasificaciones en 2020 de los luchadores Julián Horta y Óscar Tigreros; el ciclista Kevin Quintero; además de Jefferson Ochoa y Andrea Ramírez, de taekwondo, y los maratonistas Iván González y Angie Orjuela.



Iniciando el 2021 se dieron tres nuevos cupos, con los marchistas Éider Arévalo, Diego Juan Pinzón y Jorge Ruíz, además del de esgrima con Saskia van Erven y el maratonista Jeisson Suárez.



Hace cerca de dos meses se sumaron los boxeadores Ingrit Valencia (51 kg.), Jenny Arias (57 kg.), Yuberjen Martínez (52 kg.), Céiber Ávila (57 kg.), Jorge Luis Vivas (81 kg.) y Cristian Salcedo (+91 kg.).



Luego se dio la clasificación en BMX de tres deportistas con Mariana Pajón, Carlos Ramírez y Vincent Pelluard. Sumado al del skateboarding con Jhancarlos González, así como Ángel Hernández en gimnasia de trampolín y el dueto de natación artística de Mónica Arango y Estefanía Álvarez, al igual que la invitación de Bernardo Tobar en tiro deportivo y la clasificación de la golfista María José Uribe.



Con el paso de los días se fueron confirmando más cupos como los de Daniel Pineda y Valentina Acosta en arquería, sumados a los de Melissa González, Carlos SanMartín, Lucelly Murillo, Evelis Aguilar Torres, Alejandro Perlaza, Diego Armando Palomeque, Jhon Alexander Solis Raúl Mena Pedroza y Carlos Andrés Lemos en atletismo.



Además de la clasificación de Yeseida Carrillo, Alexánder Castañeda y Esteban Soto en marcha y de Sergio Andrés Higuita, Esteban Chaves, Daniel Felipe Martínez, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Paula Andrea Patiño en ciclismo.



También se clasificaron Roberto Terán Tafur en ecuestre, Juan Sebastián Muñoz en golf, Luz Adiela Álvarez en judo y Isabella Arcila, Jorge Mario Murillo y Sebastián Villa en natación.



Por último se reportó la clasificación de Santiago Rodallegas (81 Kgs), Mercedes Pérez (64 Kgs) y Luis Javier Mosquera (67 Kgs) en levantamiento de pesas y de los tenistas Daniel Galán, Juan Sebastián Cabal, Robert Farah y María Camila Osorio.