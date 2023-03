Una cita obligada: película 'La Ballena' sigue en cartelera por éxito de Brendan Fraser en los Óscar

‘La Ballena’ aún está en salas de cine, para apreciar la gran actuación de Brendan Fraser que le mereció un Óscar este 2023.



La Ballena fue comentada y anunciada por la critica internacional como una película que habría de merecer el Óscar a Mejor Actor por la desgarrada humanidad y sensibilidad que le impregna Brendan Fraser a su personaje (Charlie), un profesor que trabaja desde casa, siempre oculto porque la cámara de su portátil no sirve.



Un cuerpo que es metáfora de una ballena, de un encierro en sí mismo. Lo que equivalía realizar una interpretación de un personaje que en su quietud requería limitarse a pausados movimientos y una gestualidad amplia en su rostro. Por esta razón, existe una potencia en el guion, cargado de diálogos que mantienen la tensión entre los personajes, siempre hay cuentas pendientes entre ellos que deben resolverse muy pronto.



Basada en la obra de teatro con el mismo nombre, fue escrita y adaptada al cine por Samuel D. Hunter, quien ha comentado que tiene mucho de historia personal en su creación para las tablas. De estos momentos en el film hay un cruce de palabras entre Ellie, la hija que abandonó Charlie hace mucho tiempo, y su padre, el cual refleja un intenso drama que nunca disfraza sus raíces teatrales.



Lea también: 12 artistas internacionales rinden homenaje a John Wick 4



Charlie: Yo solo... solo pensé que tal vez podríamos pasar un tiempo juntos.

Ellie: No voy a pasar tiempo contigo. Eres repugnante.

Charlie: Bueno, soy mucho más grande de lo que era desde la última vez que me viste.

Ellie: No, no estoy hablando de cómo te ves. Serías repugnante incluso si no fueras tan gordo. Seguirías siendo ese padre de mierda que me abandonó cuando tenía ocho años. Todo porque quería follarse a uno de sus alumnos.



No solo existe esta tensión con su hija, que es la más fuerte de todas, también los demás personajes buscan resolver sus cuentas pendientes con Charlie, y no hay mucho tiempo para hacerlo.



Brendan Fraser durante la gala de los Premios Óscar el 12 de marzo de 2023. Foto: AFP

"Doy gracias a la academia por este honor y a nuestro estudio, A24, por hacer una película tan atrevida. Gracias a Darren Aronofsky y Samuel D. Hunter por darme un salvavidas. Desnudaste vuestros corazones tamaño ballena para que pudiéramos ver vuestras almas".



Brendan Fraser, actor.

En la gala de los premios a lo mejor del séptimo arte, el pasado 12 de marzo, la obra del director Darren Aronofsky, recibió los galardones a Mejor Actor (Brendan Fraser) y Mejor Maquillaje y Peinado, esta última estatuilla va dirigida a los artistas Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley que tuvieron el reto de transformar al actor Brendan Fraser en un hombre de 300 kilos, pero un traje que en peso real era de 136 kilos.



Le puede interesar: ¡Adiós a un grande! Falleció Lance Reddick, reconocido actor de John Wick y The Wire



El equipo de maquillaje en el set tardaba un poco más de tres horas en quitarle el traje prostético que utilizaba para encarnar a Charlie.

Fraser comentaba que después del rodaje diario sentía vértigo, y apreciaba lo siguiente: “Me acostumbré a llevar el cuerpo de Charlie bastante rápido, cuando me lo quitaba todavía lo sentía. Adquirí un respeto por los que tienen ese ser corporal. Hay que tener una voluntad y un espíritu increíblemente fuertes para habitar un cuerpo de ese tamaño”, comentaba el actor en varias entrevistas.



Este traje fue un trabajo de Adrien Morot, un diseñador de maquillaje, que ya había sido nominado al Óscar a mejor maquillaje por su trabajo para la película del 2010 ‘La versión de mi vida’ donde se presenta el proceso de envejecimiento de los personajes.



El personaje de Fraser, fue “la pesadilla de cualquier artista prostético”, afirmó Morot. Charlie está en casi todas las escenas. “Va a llenar la pantalla. Cualquier defecto se notará inmediatamente”, concluye el diseñador.



Las palabras de Brendan Fraser

​

En un discurso, lleno de emociones y lágrimas, Fraser agradeció al elenco que participó en la producción de la película y habló sobre lo difícil que fue para él salir del hueco de la depresión y luchar contra la obesidad hace varios años, después de alcanzar el estrellato gracias a su actuación en La Momia, una terrible crisis lo alejó por más de una década de la pantalla grande. “Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar hacia la profundidad. Empecé en esto hace 30 años y no ha sido fácil. Es como si hubiera estado en una expedición en el fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito, que vigilaban mis hijos”, expresó al lado de sus hijos durante la ceremonia.

Brendan Fraser se llevó el Óscar a Mejor Actor por su gran interpretación en La Ballena. Foto: Película La Ballena

Apuntes sobre la película





Esta película del director Darren Aronofsky, el mismo de ‘Réquiem por un sueño’, ‘Cisne negro’ y ‘Madre’, sigue en su constante indagación sobre la redención, a la luz de pasajes bíblicos cristianos. La lluvia siempre presente, representa la tristeza y el dolor de cada uno, no vemos un solo rayo del sol porque tanta agua es la evidencia de todas las penas que pesan en este drama, muy bien hilado en las actuaciones de los cinco personajes. En cuadro siempre tenemos el interior de una casa, detenidos en un personaje que tiene un conflicto consigo mismo y con los demás protagonistas, pero que no pierde intensidad.

Las salas de Cine Colombia en Cali, de Chipichape, Palmetto y Unicali, tienen funciones de ‘La Ballena’ para disfrutar

de esta ganadora de dos Premios Óscar.