Prográmese: Orquesta Filarmónica de Cali realizará dos conciertos en Semana Santa

Todas las artes alimentan el espíritu, pero, en particular, la música tiene un poder superior para llegar al interior de cada persona y conmover, por eso desde la antigüedad los compositores han buscado expresar lo sagrado a través del lenguaje musical.



La súplica, la gratitud, la alabanza, la alegría o el lamento a Dios, son los motivos religiosos detrás de algunas de las obras musicales más bellas de la humanidad, algunas de las cuales han sido interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Cali (OFC) en sus tradicionales conciertos de Semana Santa que, para este año, tendrán un innovador formato en el que se combinarán con fragmentos de La Biblia.



Como expresa el maestro Fracesco Belli, director titular de la OFC, “será un programa un poco diferente de lo que hemos hecho en años anteriores, este año presentaremos un concierto de Las Siete Palabras de nuestro señor, en el que tendremos un narrador que leerá los textos del Evangelio y la Orquesta Filarmónica los acompañará con una selección de obras musicales que escogí especialmente, tendremos obras de Mozart, Beethoven, Vivaldi, Honegger, Barber y Boccherini”.



“Va a ser un concierto muy interesante, creo que es algo novedoso, porque logramos hacer un diálogo entre el narrador y la orquesta”, agrega Belli.



Los conciertos se realizarán este jueves y viernes santo, a las 5:00 p.m., en el Teatro Municipal ‘Enrique Buenaventura’, además tendrán entrada libre hasta completar el aforo.



Entre las obras musicales que acompañarán Las Siete Palabras que pronunció Jesús en la cruz, estarán: la Sinfonía No. 3 en Mi Bemol Mayor, Op. 55, llamada La Heroica, de Ludwig van Beethoven; la Sinfonía en Si Menor, Rv. 169, titulada Al Santo Sepulcro, del compositor italiano Antonio Vivaldi; el concierto para clarinete en La Mayor, K. 622, de Wolfgang Amadeus Mozart; la Pastoral de Verano, de Arthur Honegger; el Adagio para cuerdas, Op. 11, de Samuel Barber; y la Sinfonía en Re Menor G. 506, conocida como La Casa del Diablo, de Luigi Boccherini.



Antes de su presentación este jueves y viernes, Francesco Belli habla de la música religiosa cuya belleza puede ser apreciada por todo el mundo, sin importar el credo que profesen.

¿Por qué escogió estas obras musicales para acompañar la narración de Las Siete Palabras?



Busqué obras que pudieran evocar lo que se cuenta en los textos bíblicos, para ello no necesariamente una obra religiosa, porque la música sinfónica no tiene palabras, entonces al combinarse con la narración toma forma nueva en la imaginación de cada uno, es algo que cada persona que asista comprobará por sí misma, porque todos sentimos y pensamos diferente lo que escuchamos.



Pero, ¿cómo es que la música religiosa tienen gran importancia en el repertorio universal?



Si pensamos en todos los compositores del siglo XVIII, por ejemplo, la mayoría trabajaban para un príncipe o eran empleados de un arzobispo, o músicos de capilla o de una iglesia, entonces tenían la obligación de producir música religiosa, por eso si vemos el caso de Mozart, que compuso al menos 626 obras, por lo menos de lo que conocemos, tiene mucha música religiosa, misas, motetes, sonatas de iglesia, cantadas, y hasta su obra final, el Réquiem. Así ocurrió durante siglos, dejando para nosotros un gran legado musical religioso.



¿Podría afirmarse que estas obras musicales, a pesar de ser religiosas, pueden ser apreciadas por cualquier persona?



Hay obras que se compusieron para una función religiosa, para ocasiones precisas, pero hoy en día se pueden tocar en cualquier momento del año, y no solo en iglesias, sino en salas de concierto. Creo que cada uno puede rezar a su manera y, personalmente, yo interpreto música para personas de cualquier religión, clase o etnia. De hecho, conozco músicos judíos que dirigen misas de Bach, Mozart o Beethoven, sin ningún problema con su credo. Hacemos música porque sin importar su origen y el nuestro igual nos conmueven. Vivimos en tiempos de una apertura mental y tolerancia que nos permite apreciar la música en general.



Lo importante es que una obra pueda hacernos sentir algo.

Obras religiosas

Top 5



El maestro Francesco Belli comparte una lista de cinco composiciones de carácter religioso que, en su opinión, están entre las más bellas de la música.



5- Verdi: La Misa de Réquiem, del compositor Guiseppe Verdi.

4- Mozart: El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, la última obra que compuso.

3- Bruckner: La Misa No. 2 en Mi Menor, del compositor austriaco Anton Bruckner.

2- Bach: La Misa en Si Menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach.

1- Stravinski: La Sinfonía de los Salmos, del compositor ruso Ígor Stravinski.