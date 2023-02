María Villegas cuenta detalles de su libro de cocina 'Día a día, relájate y come delicioso'

El libro ‘Día a día. ¡Relájate y come delicioso’, de María Villegas, no es un recetario cualquiera de los que abundan en publicaciones culinarias. Se trata de un diario personal en el que su autora, una chef con más de 12 años dedicada a la alta cocina, narra su vida a través de 40 menús originales, que abarcan 5 semanas (sin repetir ningún plato) de la cotidianidad familiar, supliendo las necesidades nutricionales, sin abandonar la sazón, el dulce y los sabores que definen la mesa colombiana.



María Villegas es una escritora polifacética. Con más de 35 libros publicados en temas de bienestar, literatura infantil y juvenil, autoayuda y gastronomía, se ha convertido en una de las autoras más leídas del país. Podría afirmarse que, en su caso, la pasión por la escritura nació entre la biblioteca y la cocina.



El libro cuenta, además, con secciones de sopas, desayunos, ensaladas, salsas, smoothies, recetas para los niños, snacks, bebidas y postres para encontrar opciones en todos momentos. Foto: Especial para El País

¿Cómo llegó a la idea de hacer un recetario para el día a día?



Todos tenemos que organizarnos la vida, yo personalmente trabajo, de hecho tengo varios trabajos, tres hijas, y como muchas mujeres tengo que encargarme de mi casa, es decir, tenemos que hacer malabarismo con la vida. Entonces llega un momento cuando podemos simplificar y no desgastar nuestra energía en cosas innecesarias. Una de esas cosas es pensar qué vamos a comer hoy, qué vamos a cocinar hoy, algo para la familia que sea variado, rico, fresco, nutritivo y que no le toque a uno todos los días desgastarse por eso.



Como soy chef profesional, he estudiado varias carreras a lo largo de la vida, pero la primera fue cocina y pastelería, experiencia que me sirvió para transmitir conocimientos a través de libros, talleres y cursos. Pero, en este caso fue diferente, porque tomé recetas de mis cursos, las mejores y más ricas, para hacerlas más sencillas, que se puedan preparar en el día a día. También saqué recetas que son como íconos de mi casa, que siempre hemos comido aquí, así respondí a todos los que se preguntan, “¿cómo se comerá en la casa de María?”.



¿Cómo definiría ese nivel de simplicidad al que llevó todas estas recetas?



Cada receta están explicada de una manera supremamente simple, paso a paso, y lo que tienen de especial es que yo no me guardo ningún secreto o truco, al contrario, los doy todos. Una persona independientemente de cuál sea su nivel en la cocina, va a poder replicar estos platos y le van a salir tal cual como en la foto. Nunca uso maquillaje de alimentos, las imágenes del libro son lo más fiel posible al plato como sale de la olla. Las personas pueden estar tranquilas de que el plato les va a quedar tal cual.



¿Cómo definió estas recetas desde el punto de vista nutricional?



También soy nutricionista, trabajé muchos años como coach de salud y tengo eso muy presente dentro de todo lo que hago. Básicamente me inclino por usar ingredientes frescos, ingredientes que vienen de la tierra o de los animales, para que las personas tengan el mayor contenido nutricional, sin tener necesidad de usar ingredientes de estanterías o procesados. Trato de evitarlos al máximo. Trato de acudir a la variedad de la naturaleza, al colorido de las verduras, a cocinar estos vegetales para tener el mayor contenido de agua, de fibra, por eso mis platos son supremamente coloridos y frescos, por las hierbas y los cítricos, así que mi cocina tiende a ser muy liviana, como muy ligera.



Dicho esto, hay ciertos platos que no son así. Si uno se va a comer un pargo frito con arroz con coco, que es una delicia y es una cosa muy colombiana, pues ese pargo lo hago frito dentro del libro, siendo fiel a las tradiciones culinarias, que tienen su encanto y que están bien si no son para todos los días.



¿Cómo fue ese primer momento en que se enamoró de la cocina?



Desde niña encontré en la cocina un espacio donde sentía que podía hacer magia. Me cautivó muchísimo la idea de poder ver unos huevos, una bolsa de harina, un poco de azúcar, un poco de líquido y convertir todo eso, por ejemplo, en un ponqué; aún me parece mágico. Me fascina ese potencial mágico que hay dentro de los ingredientes. Ese mismo potencial que tiene la música, o sea, son las mismas siente notas y con ellas se han escrito millones de canciones distintas.



La cocina es un universo y permite que uno imprima su personalidad, que uno juegue y sobre todo, permite que uno conecte con el ser. La cocina es ese espacio donde tú estás conectado con tus cinco sentidos verdaderamente, el olfato, el tacto, el oído, el gusto, la vista, permanentemente, una conciencia plena.



Así lo sentía de niña, me desconectaba de toda la realidad exterior, dejaba atrás el colegio, las tareas, todo lo que tuviera que hacer, lo que estuviera pasando en mi casa, botaba mi maleta y me metía a la cocina. Era como ese laboratorio, un espacio de juego, donde podía permitirme ser y explorar mis sentidos, donde podía ser creativa. Y eso es lo que trato de transmitir en los cursos y talleres que hago. Por ejemplo, cuando hago talleres de conciencia plena y liderazgo en las empresas, ayudo a conectar los equipos de trabajo en la cocina, porque cocinar va mucho más allá de una receta.



Pero inicialmente, ¿quién le enseñó a cocinar?



Empecé a cocinar porque en mi familia la cocina siempre ha estado presente, mi mamá es una gran cocinera, mi abuela, mi bisabuela… siempre había un clima especial cuando se estaba cocinando algo rico en la casa y eso, obviamente, llamó muchísimo mi atención.



En un inicio mi mamá me mostraba y me permitía meterme a la cocina. Mi abuelita materna, también me compartía secretos, ella sabía mucho de cocina y me permitía hacer mis propias adiciones a los platos. La cocina y los libros, son dos cosas que han estado supremamente presente en casa, en mi familia y en mi vida siempre. Y cuando uno tiene tan cerca los libros, uno lee y uno indaga, e igualmente sucede con la cocina.



¿Cuáles son los libros de cocina que en algún momento la motivaron?



Tengo una gran biblioteca, con muchísimos libros de cocina, creo son más de 2000. Los estudio, los aprecio, los valoro y creo que de todos algo queda, una idea, una historia. De hecho, hay historias que yo comparto dentro de mi libro, son eventos históricos o cosas que han ocurrido en distintas cocinas del mundo, que son esos otros textos que aparecen ahí, que yo comentaba de manera anecdótica en mis talleres y que los he aprendido en mi biblioteca.



Pero no podría decir que hay un libro en particular que me haya motivado a hacer lo que hago, sí podría mencionar a un autor y cocinero que resuena mucho conmigo y es Jamie Oliver (lo busqué en inernet, favor confirmar) digamos que yo hallo mucho de lo que yo hago, mucho de la manera en que me acerco a la comida, desde la simpleza, desde las mezclas, desde la frescura, de la facilidad, como de permitirse jugar con ese espacio y con esta actividad o hobbie de la cocina. Me parece que él juega muy parecido a como juego yo, para nosotros la cocina es expresión de la creatividad.



¿Por qué escribir sobre cocina en tiempos de tutoriales y recetas exprés por redes sociales?



Soy amante de la cocina y de los libros, me gusta combinar los dos. Mi propósito de vida es, independientemente de si lo hago mediante talleres, mediante charlas, libros, terapias o mediante lo que sea que esté haciendo, es impactar positivamente la vida de las personas alrededor mío. Cuando logro impactar positivamente la vida de alguien, mi trabajo tiene sentido. Bajo esa combinación, sí hay muchos videos, yo tengo muchos cursos digitales, pero siento que para cada cosa hay su momento y en esta época precisamente, independiente de todos esos TikTok y de todos esos YouTube y esas cosas, las personas estamos necesitando desconectarnos para reconectarnos. Un libro en papel, que uno se lo lleve a la cocina, que uno pueda tocar los ingredientes, conectarse con el libro, la foto, imaginarse cómo va a quedar el plato, digerirlo interiormente dentro de la mente, ir alistando poco a poco los ingredientes y tomándose su tiempo para preparar las cosas, es un espacio supremamente sanador, es un espacio supremamente bonito para uno con uno mismo y con su familia.