Lo mejor de la obra de Wilson Díaz, a partir de este sábado en La Tertulia

Wilson Díaz nació en 1963, en Pitalito (Huila), pero desde los años noventa reside en Cali donde dirige un colectivo artístico y es docente del Instituto de Bellas Artes. Como buen hijo de los sesenta, su obra artística está marcada por las imágenes de la cultura popular: fotos, afiches de películas, carátulas de discos, objetos comerciales y hasta logos de marcas, con los que ha construido un universo propio, expresado en diferentes formatos como la pintura, performance, fotografía, video, texto e instalación, entre otros.



Uno de los rasgos más distintivos de su producción es la manía por coleccionar imágenes que identifiquen épocas y sociedades, otorgándoles en su composición un nuevo sentido, una mirada crítica que las despoja de su apariencia inofensiva y las convierte en espejos de las problemáticas sociales y su relación con el consumo.

Una exposición antológica de las principales obras del artista colombiano, denominada ‘Wilson Díaz: gusto y conflicto. Motivos para coleccionar’, organizada bajo la curaduría del equipo TRansHisTor(ia), formado por los críticos María Sol Barón Pino y Camilo Ordóñez Robayo, será inaugurada mañana sábado, a las 5:00 p.m., en la sala Maritza Uribe del Museo La Tertulia. Durante el evento, Wilson Díaz tendrá un conversatorio con los curadores y posteriormente, sobre las 6:00 p.m. se abrirá la exposición al público. El aforo para esta apertura será limitado, los interesados pueden registrarse en la página web: museolatertulia.com.



Entre las obras incluidas en esta exposición se encuentran ‘Sobre la superficie’ (1994), ganadora de una mención en la IV Bienal de Bogotá, evento gestionado por el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1994. También se incluyen obras que participaron en el reconocido Premio Luis Caballero, ‘Sin título’ (2001) y ‘La flor caduca de la hermosura de su gloria’ (2011). Además se exhiben obras participantes de los Salones Nacionales de Artistas como ‘Fallas de Origen’ (1997/1998), con la que Wilson Díaz ganó el VIII Salón Regional de Artistas en 1997 y el Salón Nacional de Artistas, en su versión número 37 en 1998.



Como afirman los críticos en su artículo curatorial, esta exposición “propone un repertorio visual con el que es posible rastrear los constantes gestos de apropiación y coleccionismo que caracterizan la trayectoria del artista y que describen simultáneamente las transformaciones del campo del arte local, y algunas coyunturas socioeconómicas de las últimas décadas en Colombia”.



Mientras concluyen las adecuaciones para esta exposición que estará abierta hasta el 22 de febrero de 2022, Wilson Díaz habla de su fascinación por las imágenes de la cultura popular y el arte de coleccionar.

¿Cómo nació su amor por el coleccionismo?



No es algo que haya escogido por voluntad de estudiar la cultura popular, sino que siempre he vivido inmerso en el gusto por coleccionar. Crecí en un pueblo en el sur de Colombia y allí estuve en contacto con muchas cosas que empecé a guardar, alusivas a programas de televisión, publicidad de eventos, y otros formatos. Pero mi primera formación visual fue en la infancia, en los años 60, cuando empecé a coleccionar álbumes de cromos que circulaban en el país.



Su obra enseña que los objetos, como se podría pensar a primera vista, no son inocentes...

Eso pasa con toda la cultura popular, pero a diferencia de otros países aquí es vista como con ingenuidad, como si esos objetos e imágenes no tuvieran una responsabilidad, ni tuvieran implicaciones políticas, porque también son vehículos de contenidos. En Alemania, por ejemplo, toda la cultura popular de los años de guerra, siempre es vista con mucha sospecha, porque para ellos esas imágenes están manchadas de sangre, saben que en la historia de los totalitarismos el cine, la televisión, la música, han sido usados como vehículos de su ideología, porque no son solo parte del paisaje. Y a mí me interesa mucho eso, revelar con mi obra ese conflicto ideológico con nuestra cultura popular.

Horarios

Wilson Díaz: gusto y conflicto

La exposición estará abierta desde el sábado 25 de septiembre hasta el martes 22 de febrero de 2022, en horario de martes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., domingos 2:00 p.m. a a 6:00 p.m.



La inauguración tendrá aforo limitado con inscripción previa.