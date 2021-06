Las apuestas de la Ministra de Cultura para los jóvenes del Valle

Álvaro José Carvajal Vidarte

Al día siguiente de su posesión como nueva Ministra de Cultura, lo primero que hizo la bonaverense Angélica Mayolo Obregón fue viajar a Cali para reunirse con artistas, gestores culturales, profesores de las escuelas de baile y empresarios turísticos de la ciudad. El lugar de encuentro fue el icónico Museo de la Salsa, allí escuchó las necesidades urgentes de este sector afectado por la pandemia.



“Conversamos para construir estrategias creativas para apoyar y visibilizar estos sectores. Cultura es esperanza”, publicó la ministra el sábado 6 de junio, en Twitter.



La voluntad de escuchar primero y construir en colectivo con las comunidades y grupos sociales, ha expresado, caracterizarán su ministerio y así lo demostró en Cali, donde también se reunió con le nuevo Secretario de Cultura distrital, Ronald Mayorga.

Otro aspecto importante de lo que será su gestión, es el trabajo con los jóvenes dentro de la coyuntura actual generada por el Paro Nacional, “es el momento de volcar la mirada en nuestros jóvenes, por eso considero prioritario reconducir nuestros esfuerzos y presupuestos a los jóvenes de Colombia como una apuesta por la convivencia social”.



A sus 31 años, Angélica Mayolo Obregón, se convirtió en la octava mujer en asumir el Ministerio de Cultura y la más joven del gobierno de Iván Duque. No obstante, su trayectoria es destacable: abogada de la Universidad Javeriana de Cali, con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de California (EE. UU.) y especialista en Derecho Administrativo. Además, en 2019 fue becaria de la Fundación Obama, y participó, junto a otros 11 líderes jóvenes, en una conversación sobre alternativas a la desigualdad social con el expresidente Barack Obama, en Chicago.



Su cargo como Ministra de Cultura, asumido el pasado 4 de junio, se suma a una importante trayectoria, entre la que sobresalen cargos nacionales como: jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, durante el gobierno de Santos, Secretaria de Desarrollo Económico en la administración de Maurice Armitage en Cali, un cargo directivo en ProPacífico y su último puesto en la dirección de la Cámara de Comercio de Buenaventura.

Mientras fue Secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Angélica Mayolo lideró la postulación y designación como Ciudad Creativa para Cali, que actualmente hace parte del grupo.

Es la octava mujer en asumir el Ministerio de Cultura, ¿cuál será la marca de su gestión?



Siento un compromiso inmenso por el Pacífico colombiano y por el país, creo que a ninguna ministra le había tocado asumir un coyuntura como la actual en la que la cultura tiene un papel fundamental en ayudar a reencontrarnos como sociedad, a dialogar y entender que desde la construcción colectiva podemos crear espacios integración respetando nuestra diversidad.



Adicionalmente tengo una gran responsabilidad y es la de escuchar a los jóvenes, y lograr que la oferta del sector cultural responda a los intereses de las nuevas generaciones.



Quiero ser recordada como una ministra del Litoral Pacífico, que ayudó a que el país valore más los saberes y la cultura de nuestra región. Sobre todo aportar en la construcción de un país más incluyente, que entienda la diversidad cultural y étnica como la mayor riqueza de Colombia.



¿Cuáles son su prioridades en medio de la pandemia y la crisis social?



Es un gran reto asumir el cargo entre estas dos realidades, y teniendo en cuenta que seré una ministra de último año, debo concentrar mis esfuerzos en tres compromisos que hemos planteado. El primero es fortalecer el aporte de la cultura en la construcción de escenarios de diálogo nacional, el segundo es desarrollar y acompañar los procesos culturales de jóvenes para la generación de oportunidades; y lo tercero, que es quizá lo más importante, es la reacitvación de todo el sector cultural, permitir que se aperturen escenarios y que las actividades culturales vuelvan a operar, recuperando ingresos y empleos de todo le ecosistema cultural.

"En Cali vamos trabajar

en una propuesta de fortalecimiento de las escuelas de baile y del clúster de la salsa para llevarlo a CoCrea y buscar inversión privada". Angélica Mayolo, Ministra de Cultura.

En particular, ¿cómo será su trabajo para la cultura de Cali?



Me posesioné el viernes, y el día sábado ya estaba en Cali y el miércoles volví a diferentes reuniones con el sector, con esto quiero decir que esta ciudad, el Valle del Cauca y el Pacífico, serán siempre mi prioridad, no solo como Ministra de Cultura, soy una mujer con un profundo sentido de pertenencia con la región y entiendo que la cultura es nuestro gran activo.



¿Qué propuestas salieron de esas reuniones?



En un trabajo articulado con las secretarías de Cultura y Desarrollo Económico de Cali, empezamos a trabajar en una propuesta técnica para la circulación de artistas, que nos permita poder financiar la reactivación de actividades culturales y aportar ingresos a nuestros artistas. Al mismo tiempo buscamos abrir espacios públicos, entornos culturales, bares y discotecas, teniendo un equilibrio entre las necesidades del sector y la protección de la vida, en cumplimiento con los protocolos de bioseguridad.



¿Y a nivel nacional como será la reactivación cultural?



En materia de reactivación económica vamos a hacer un trabajo articulado con secretarías y policía en los territorios, propiciando que vuelvan los eventos con aumento progresivo de aforos, junto a esto haremos promoción de consumo cultural, acciones para incentivar el acceso a actividades y productos culturales. Además implementaremos más mecanismos de financiación, uno a través de la Ley ReactivArte, que tiene un fondo donde la mitad de los recursos van para municipios de cuarta y quinta categoría, y seguir fortaleciendo la línea de crédito Cultura Avanza.



Pero necesitamos otros mecanismos innovadores de financiación, porque las condiciones de gran parte de nuestros artistas y gestores culturales son de alto riesgo financiero, necesitamos generarles esos recursos.