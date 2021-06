Ronald Mayorga: "La cultura es perfecta para recuperar y reanimar a Cali"

Álvaro José Carvajal Vidarte

El periodista y comunicador social, Ronald Mayorga fue nombrado como el nuevo Secretario de Cultura de Cali, así lo anunció el alcalde Jorge Iván Ospina este lunes en la mañana a través de su cuenta de Twitter.



En un video adjunto, Mayorga, yumbeño de nacimiento y reconocido por su destacado trabajo en diferentes medios de comunicación nacionales como El Tiempo y Blu Radio, así como por su activismo social en el Valle del Cauca, confirmó su nombramiento.



“Es claro que hoy estamos ante una Cali distinta, una ciudad que recibe el coletazo de una crisis que nos ha dejado dolores y heridas enormes, hoy más que nunca la ciudad necesita que pongamos lo mejor de nuestras posibilidades para tratar de salir de esta difícil situación. Como ciudadano he aceptado el llamado amable del alcalde para asumir la Secretaría de Cultura de la ciudad”, afirmó Mayorga.

Desde que en 2016 abandonara su trabajo en el programa La Red del Canal Caracol, Ronald Mayorga emprendió una nueva faceta de su carrera en la que unió a su carrera mediática, el servicio social. Cabe mencionar que el periodista, graduado de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, también posee una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político, y una maestría en Estudios Políticos, ambas realizadas en la Universidad Javeriana.



Entre sus labores humanitarias, Mayorga y otros activistas de la región, crearon la Fundación El Valle de Nuestros Sueños, a través de la cual han liderado campañas sociales y culturales en comunicades vulnerables de Cali, Yumbo y otros municipios del Valle.

Lea también: Habla el artista que puso una cabra en el pedestal de Sebastián de Belalcázar



Por otro lado, dentro del sector público, el comunicador estuvo vinculado a la Gobernación departamental, como gerente de la Casa del Valle del Cauca en Bogotá, desde donde trabajó en el posicionamiento de la cultura regional y del Pacífico a nivel nacional.



Ronald Mayorga recibe el cargo de José Darwin Lenis Mejía, quien estuvo en la Secretaría de Cultura durante año y medio. El nuevo secretario encuentra una ciudad deprimida y fragmentada en su identidad, con un sector cultural en crisis que ya venía en diálogos con la administración distrital, pero que se vieron truncados por la conmoción social derivada del paro nacional, y a esto se suma el impacto cultural de las protestas en Cali, que genera nuevas exigencias como la resignificación de los monumentos locales, así como la apropiación y reconocimientos de las expresiones artísticas originadas en las manifestantes.



¿Cómo lo tomó esta noticia, se lo esperaba?



La verdad, no. De manera sorpresiva recibí la llamada directa del alcalde, Jorge Iván Ospina, para preguntarme si podía considerar mi hoja de vida en esta tarea. Le pedí que me permitiera unos días para considerarlo a nivel familiar y personal. Lo que más pesó en que aceptara fue entender que en este momento Cali necesita que todos le pongamos algo nuestro, estamos viviendo una especie de fragmentación de la ciudad, y yo creo que debemos convertirnos en puentes para reconciliar a Cali con ella misma.



¿Qué diagnóstico logra hacer de la situación cultural de la ciudad en este momento?



Apenas vamos a empezar la tarea del empalme, pero creo que hay tres ejercicios importantísimos. El primero es que en medio de estos días tan complejos, el espíritu de la ciudad está muy golpeado, hay un miedo de vivir la ciudad y en eso es necesario generar algo que he llamado la espiral de confianza, que nos permita volver a nuestros espacios públicos y disfrutar la ciudad, allí la cultura es una excusa perfecta para reanimar a Cali, y eso lo lograremos reactivando al talento local, y desarrollando estrategias culturales.



La segunda tarea es la reactivación económica, porque la reactivación de la ciudad pasa por aprovechar la cultura, apoyando todos los productos y procesos que tenemos, por eso le he pedido al alcalde hacer más ejercicios de reaperturas, de revisión de los aforos, y una vez ganemos la confianza de la ciudadanía para que salgan a los espacios públicos y culturales, crearemos consumo y circulación en la economía local.



Lo tercero, y muy importante, es que la ciudad debe abrazar todos los procesos culturales de los sectores populares, de los talento que tenemos en Siloé, el Distrito, en Terrón Colorado, allá pasan muchas cosas bonitas a las que necesitamos ponerle un reflector, para hacer visible lo invisible, por eso tenemos que meternos mucho más al barrio, a la comuna, para ver cómo nos reconectamos con esa Cali.

Vea también: Los retos del primer colombiano en ser director regional para Latinoamérica de Buscalibre



¿Considera que a raíz de la pandemia y las manifestaciones sociales la identidad de Cali cambió?



Sin duda tenemos una ciudad distinta, que respira diferente, y creo que debemos generar un diálogo desde lo público y lo que sucede en la calle y en la cotidianidad. Estamos viviendo un momento histórico de transformación donde la ciudad se percibe de una manera distinta y para ello debemos construir nuevas acciones.

"Ronald va a ser protagonista de las transformaciones culturales que necesita la ciudad, pero sobre todo, va a ayudar a este encuentro que necesitamos entre todos los sectores, a ese lazo que no podemos permitir que se rompa" Jorge Iván Ospina, Alcalde de Cali

¿Cómo ha sido el cambio de celebridad a servidor público?



La mía es la voz de un ciudadano con formación, experiencia y afecto por Cali. En este sentido, yo quiero aprovechar el reconocimiento público y mi conocimiento del mercadeo masivo, del consumo y la lógica de la comunicación, para sumárselo a las necesidades de posicionamiento e impacto que se requieren en los procesos y productos culturales de la ciudad.



¿Cómo analiza la situación del clúster de la salsa caleña, que está pendiente de su reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de Colombia?



Entiendo la crisis gravísima por la que está pasando el sector de la salsa en Cali, incluido el sector del entretenimiento nocturno. Creo que debemos proponer acciones inmediatas y creativas para ver cómo circulan los artistas, cómo reabrimos y generamos mayor consumo. También debemos apelar a la solidaridad de los caleños, enseñándoles la importancia de este clúster para nuestra ciudad.



En la mañana de este lunes, el alcalde Jorge Iván Ospina presentó oficialmente a Ronald Mayorga como nuevo secretario de Cultura Distrital. Especial para El País

Plan de choque

Reactivación



“Nos hemos puesto de acuerdo, con el alcalde, en la necesidad de reactivar el sector cultural con un plan de choque que nos permita la circulación inmediata de muchos de nuestros talentos en los espacios de la ciudad, llevamos un mes entero viviendo en la espiral del miedo, pero vamos a responder con una espiral de confianza, para que la cultura se convierta en la excusa para salir a nuestros espacios públicos con condiciones de bioseguridad. Hay que devolverle esa fe y espíritu colectivo a la ciudad para reencontrarnos en los espacios públicos”.



Equipo con el MinCultura





“Afortunadamente tenemos una ministra de Cultura de la casa, una amiga con la que pienso trabajar en equipo, ya he tenido conversaciones con ella. También es clarísimo que el sector empresarial debe poner su granito de arena, hay una ley de economía naranja y una ley con la que las empresas pueden ayudarnos a financiar, con la ministra ya hemos hablado de ese tema para empezar rápido con ese ejercicio”.