'Sound of metal', ganadora de dos Oscar, es el drama de un músico que se enfrenta a la sordera

Luis Carlos Bermeo Gamboa

“¿Cómo sabes que cada pájaro que hiende el espacio aéreo

es un inmenso mundo de deleite si estás confinado en tus cinco sentidos?”.

‘Proverbios infernales’, William Blake



El desarrollo de los sentidos ha tomado una larga trayectoria evolutiva y dedicarse a un oficio creativo o artístico intensifica la capacidad sensorial, es una suerte de expansión interna y externa en la manera que los artistas experimentan la vida. Suponiendo que los pintores y músicos pueden ver o escuchar detalles esquivos para nosotros, la pérdida del sentido vinculado con la habilidad artística debe ser una tragedia mayor.



‘Sound of metal’ (2019) es el primer largometraje de ficción dirigido por Darius Marder (Loot, 2008), en el que nos propone un drama profundo y existencial que gira alrededor de la sordera repentina de Ruben (Riz Ahmed), el baterista de Blackgammon —un dúo de metal— que completa Lou (Olivia Cooke) en la voz y la guitarra.



Ruben y Lou son compañeros tanto dentro como fuera del escenario y viven en una casa rodante en la que han adaptado un estudio. La austeridad en que se desarrolla la primera parte de la película se resume en una frase de ella, —que podría tomarse como romántica, pero es una amarga aclaración—: “Le he contado a todos sobre nuestra vida gitana”. A pesar de estas condiciones —que parecen una evocación nostálgica a la rebeldía del rock—, la estructura narrativa de la historia juega frenéticamente con las líneas psicológicas de sus protagonistas y consigue atrapar la atención del espectador con los cambios situacionales.



La película inicia con la banda en escenario, el énfasis se centra en Ruben —mientras interpreta la batería—. La canción no es memorable, pero la interacción de los personajes nos expone el grado de confidencialidad en el escenario. A un ritmo aturdidor, de repente la historia parece adherirse al principio que dice “nunca se te acaban las cosas que pueden salir mal” y, Ruben pierde repentinamente el 80% de audición, acontecimiento que incrementa la tensión dramática de la película.



La película está disponible en la plataforma Amazon Prime. Foto: Especial para Gaceta

En una serie de evasiones Ruben procura evitar que Lou se entere de lo que está pasando, pero todo se sale de control y en este punto descubrimos más detalles de los personajes: Ruben es un ex adicto a la heroína que sostiene una lucha constante para preservar el equilibrio y no recaer. Después de acudir al médico, tiene la posibilidad de realizar implantes para recuperar parcialmente la audición, pero el elevado costo los hace inaccesibles. Durante un concierto pierde la calma y abandona el escenario, viéndose obligado a contarle la verdad a Lou.



La construcción de este drama se sustenta en lugares comunes: la redención del personaje maldito, el refugio inseguro del amor, la aceptación medrosa del destino y el maestro que ilumina al aprendiz. La manera en que Marder sabe alternar estos recursos consigue la construcción de una película coherente y poco predecible.



Marder se encuentra parcialmente inspirado en la relación con su abuela —sorda— y un docudrama inconcluso que intentó producir diez años atrás en compañía de Derek Cianfrance, en el que el dúo de metal Jucifer se interpretarían a sí mismos y ficcionarían la pérdida de audición del baterista. Ese vínculo entre realidad y ficción permite que esta película nos transporte ágilmente a presenciar la sordera progresiva de Ruben. Marder considera que esta película le ha tomado unos trece años en ser concretada y se refleja en el trabajo minucioso, sobre todo en la elaboración del paisaje sonoro que le mereció un premio de la Academia a Mejor sonido.



¿Qué pasaría si perdemos todo? En la narración bíblica de Job y sus penurias podemos encontrar una respuesta moral y alentadora a esta pregunta, pero en ‘Sound of metal’ nos enfrentamos a la negación definitiva de un hombre que desea con uñas y dientes conservar la vida que posee.



Internado en una comunidad de sordos, Ruben será instruido por Joe (Paul Raci), un veterano de Vietnam que perdió la audición en el campo de batalla y dedica su vida a enseñarle a otros que la sordera no es un impedimento para seguir viviendo, pues, esta condición permite empezar a comprender el mundo de otra forma, una más íntima. El personaje interpretado por Raci es magistral, después de su aparición es fácil creer que la película empezará a girar alrededor de la relación maestro-alumno. Sin importar las experiencias en la comunidad de sordos y aprender desde cero el lenguaje de señas, Ruben sigue pensando en recuperar la audición.



Durante esta parte de la película Lou desaparece —debe regresar con su padre—, entre tanto Ruben se encuentra internado. El director traslada las conductas de los síntomas de abstinencia al deseo de recuperar la audición. Ruben actúa de manera errática y toma decisiones apresuradas: vende la casa rodante y los instrumentos para poder realizarse el implante. Esto le costará la expulsión de la comunidad dirigida por Joe.



La agilidad y precisión en la construcción del ambiente sonoro de esta película es envidiable, los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Baskcht consiguen recrear la angustia inicial de la sordera, la confusión de no conocer el lenguaje de señas, la incomodidad y distorsión provocadas por el implante. Después de obtener 6 nominaciones a los Premios Oscar de este año, ‘Sound of Metal’ se hizo con dos estatuillas a Mejor edición y Mejor audio.



Despojarnos de la esperanza, de la angustia del pasado, de la incertidumbre del futuro y estar en el presente es la consigna que subyace en el fondo argumental de este drama que puede verse en Amazon Prime.