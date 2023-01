Se cumplen 100 años del natalicio de Tito Rodríguez, “El Inolvidable” de la música antillana

Se llamaba Tito, no era su apodo, realmente había sido bautizado como Pablo Tito Rodríguez Lozada, en su natal Puerto Rico. Por eso, en toda Latinoamérica y Estados Unidos es conocido como Tito Rodríguez, “el inolvidable”, director de orquesta, compositor y cantante que hizo historia en gran variedad de géneros de la música antillana.



Suyos son mambos como ‘Mama Guela’ o ‘El mundo de las locas’, el chachachá ‘Besame la bembita’ o ‘Látigo’, guarachas como ‘El agua de Belén’ o ‘Cara de payaso’, así mismo boleros como ‘Inolvidable’, ‘No vale la pena’, entre muchos otras piezas de culto para melómanos.



Hijo de madre cubana y padre boricua, nació el 4 de enero de 1923, hoy hace exactamente 100 años. Desde muy joven empezó su carrera musical, a los 13 años ya había grabado su primera danza, titulada ‘Amor perdido’. Con 16 años llegó a Nueva York para vincularse al mundo musical de la mano de su hermano mayor, Johnny Rodríguez. Alcanzó a grabar con el Cuarteto Marcano, y a tocar con el Cuarteto Caney antes de ser obligado a prestar servicio militar.



A finales de los 40, retomaría su carrera como cantante del grupo de José Curbelo, por esos días se casó con la corista japonesa Tobi Kei, quien lo acompañó toda su vida y le daría dos hijos. Del grupo de Curbelo saldría para formar su propia orquesta, llamada inicialmente ‘Mambo devils’ (Los Diablos del Mambo), que luego serían solo Tito Rodríguez y su Orquesta, y que rivalizaría con las de Tito Puente y Machito. De hecho, las tres agrupaciones llegaron a presentarse en el Palladium, legendario salón de baile neoyorquino.



Para Óscar Jaime Cardozo Estrada, investigador y fundador de Planeta Salsa en Cali, “muchos consideran que era una rivalidad mediática, incluso algunos afirman que cuando murió Rodríguez en 1973, Tito Puente como un acto amistad y humildad asistió a las exequias”. En ese sentido, la guaracha ‘Avísale a mi contrario’ de Rodríguez es una declaración festiva de esa disputa musical entre los dos Titos de la salsa.



Algo que se ignora con frecuencia es que “dos colombianos grabaron con la orquesta de Tito Rodríguez, uno muy conocido que fue Nelson Pinedo, y también una mujer que debemos recordar, la también barranquillera Sarita Herrera. Cabe agregar que ella, cuyo segundo apellido es Ripol, fue la tía abuela de Shakira”, agrega Cardozo.



Tito Rodríguez murió en Nueva York a los 50 años, debido a una leucemia, dejando un gran legado a la música latina. Aunque Johnny Pacheco y Jerry Masucci lo invitaron en diferentes ocasiones a entrar en la nómina de la Fania All Stars, él cantante y compositor nunca aceptó. No obstante, en 1976 la Fania fue el primer grupo de grandes artistas latinos en grabar un álbum en tributo a Tito Rodríguez, en el que participaron Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Bobby Cruz, Ismael Miranda, Ismael Quintana, Justo Betancourt, Rubén Blades, entre otros.



Al respecto, cabe destacar que Rodríguez también fue un empresario y relacionista artístico, llegó a fundar su propio sello discográfico, TR Records, tuvo su propio show de entrevistas en televisión puertorriqueña, donde presentó a artistas latinos y norteamericanos, entre ellos, Eddie Palmieri, Tony Bennett y Sammy Davis Jr. Igualmente, entre los muchos artistas que tuvieron un impulso en sus carreras cuando pasaron por la orquesta de Tito Rodríguez o cuando él los recomendó, se encuentran Bobby Valentín que fue trombonista en su orquesta antes de dedicarse al bajo.



“Cuando Joe Cuba empezó grabar, estaba necesitando un vocalista y fue Tito Rodríguez el que le recomendó a un muchacho muy bueno que, en ese momento él no podía tener en su propia orquesta, se trataba de Cheo Feliciano”, comenta Cardozo.



Su legado musical sigue vigente en artistas actuales como Gilberto Santa Rosa, declarado admirador de Tito Rodríguez, y quien en 1992 grabó el álbum tributo llamado ‘A dos tiempos de un tiempo’, en el que destacan versiones de ‘El que se fue’ y ‘Cuando, cuando’. Además, cuenta el fundador de Planeta Salsa, “Santa Rosa compró la casa en la que vivió Tito Rodríguez en Puerto Rico y la conserva como un museo privado del artista”.



En noviembre de 2022, el Colegio Universitario de Hostos, ubicado en el condado de Bronx, en Nueva York, programó una jornada académica y artística en tributo a ‘El inolvidable’. Además de una serie de conversatorios, se realizó un concierto con una orquesta dirigida por Tito Rodríguez hijo y en el que Gilberto Santa Rosa fue el cantante invitado. En esa ocasión, el “Caballero de la Salsa”, aprovechó para expresar, “Tito Rodríguez significa un referente de musicalidad, profesionalismo y versatilidad. Influyó en mi manera de presentarme ante el público con elegancia y manejar mis fortalezas y limitaciones vocales. También en el cuidar la dicción y el sonido de las grabaciones. Tito Rodríguez es una asignatura obligada para los cantantes del género”.



Sergio Santana Archbold, escritor e investigador musical colombiano, autor de la biografía ‘Tito Rodríguez, en la vida hay amores…’, considera que “si hubo un secreto en la larga popularidad de Tito Rodríguez, probablemente radicó en su estilo único y particular: con una cordialidad y profundidad de carácter que no se encontró en estrellas de tal magnitud”.



Por su parte, para Oscar Jaime Cardozo, quien desde que escuchó por primera vez su “inolvidable” en una fiesta de los años 80 y no ha dejado de coleccionar sus álbumes, “Tito Rodríguez hizo música para oídos finos, logró un sonido muy elegante tanto para sus propias composiciones como en aquellas que grabó para otros, buscaba un toque de distinción, por eso quizá no suene tanto, pero fue uno de los grandes sin duda”.



Gilberto Santa Rosa, declarado admirador de Tito Rodríguez, tiene un museo privado dedicado al artista. Foto: Cortesía de Oscar Cardozo / Planeta Salsa

Play List de Tito Rodríguez recomendada por Planeta Salsa

01. Me lo Dijo Adela, del álbum del mismo nombre, RCA Victor 1974.



02. Tu no comprendes, Latin songs of love, Sello Artol.



03. Avísale a mi contrario, Tito Rodríguez and his World Famous Orchestra - Carnival of the Américas, sello Musicor.



04. El agua de Belén, Estoy como nunca, sello UA Latino.



05. El Antifaz, My heart sings for you, sello Artol.



06. El Látigo, Charanga Pachanga, Tito Rodríguez y su Orquesta, sello United Artists.



07. Cuando, Cuando, Tito Rodríguez Hits, sello United Artists.



08. La Pollera Colorá, Tito Rodríguez y su Orquesta en Puerto Azul (Venezuela), sello WS Latino.



09. Bésame la Bembita, Tito Rodríguez y su orquesta Uptempo, sello Tico Records.



10. Ya son las doce, I’ll Always Love You, sello WS Latino.



11. Bonus: Mack the Knife, Tito Rodríguez Live at Birland, sello United Artists.