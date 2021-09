Mi manera de dejarte ir y quedarme conmigo, poemas de Beatriz Serna Maya

'Mi manera de dejarte ir y quedarme conmigo', de Beatriz Serna Maya. Disponible en nanpabasico.com Foto: Especial para Gaceta

LIMITACIONES

Desde mi baja estatura,

el mundo tiene una dimensión

y un matiz diferente al que tú tienes

desde la inmensidad de la tuya



Desde aquí abajo

las nubes son más densas

las estrellas más distantes

y la luna inalcanzable



Desde esta perspectiva

la vida tiene un solo sentido… el amor

el cotidiano una razón… el hogar

el ser una esencia… tú



Desde esta altura

el dolor se siente tanto como desde la tuya

la tristeza invade al corazón

tanto como al tuyo



Desde esta posibilidad de existir

el mundo también es hermoso

la sencillez tiene un lugar especial

el amor, la profundidad del mar

y la inmensidad del desierto



LUNA TIERNA

Anoche me sorprendió la vida

con una luna tierna

que me invitaba a caminar

por un paisaje perfecto

donde la oscuridad sucumbía

entre las calles de la ciudad



Un suspiro de amor se escapó

de mi corazón anhelante de tu presencia

te quería ahí conmigo,

pero junto a mi… no estabas

quién sabe qué noche y qué luna te acompañaban



Tomé el autobús para llegar a casa

y allí esperar una vez más a que llegarás,

aquella luna tierna me acompañó

quizá con la misma esperanza

que, a tu regreso, sin decir nada

en su presencia me abrazaras



ESTOY

Estoy afuera sentada

junto a la puerta de tu rincón

esperando que abras



Estoy parada bajo el tejado

esperando que deje de llover en tu estancia

y por fin quieras salir



Estoy caminando contigo

por este sendero escarpado y pedregoso

lista para cuando quieras

retomar el camino junto a mí



Estoy en medio de tu desierto

por si llegaras a tener sed

y quisieras volver a beber de mi manantial



SOMBRAS

Cada día al caer la tarde

en la proximidad de la penumbra

cuando la oscuridad de la noche

abraza lo que resta del día



Aparecen entre sombras

todos mis miedos, uno a uno

para sorprenderme, para acorralarme

para ahogarme y conducirme

a la muerte de la ilusión y la esperanza



Entonces me aferro a la idea de tu amor

para no descender al abismo

donde la tristeza y el dolor

me abrazan hasta quitarme el aliento



Es tu voz la esperanza de rescate

a mi espíritu cansado y

mi alma perdida



LEVEDAD

El sol va poniéndose lentamente

la tarde va cayendo

abriendo paso a la penumbra de la noche

las sombras lo cubren todo

discretas, silenciosas se apoderan de la creación



Así mismo, discreta y silenciosa

invade la tristeza mi corazón

dejando en penumbras

el deseo y las ganas de vivir

llevándose consigo

hasta el último suspiro de ilusión



Esta presencia fantasmal

trae en sí misma la desolación

y la inevitable realidad

de la insoportable levedad de mi ser



RACIMO DE UVAS

Ha vuelto a llover en mi estancia

y esta vez el amor ha brotado en mi corazón

como un racimo de uvas

lentamente desgranadas



Cómo poder saborear el agridulce

de este montón de recuerdos

y dejarme empalagar

por los más hermosos momentos



Cómo no dejar

que se me destiemplen los sueños

con la acidez y el amargo

de algunos de ellos



Quiero permitirle a mi ser

volverse agua y deshacerse

cual uva jugosa

entre tus dedos



Cómo no sucumbir

ante este inmenso deseo de amor

quiero dejarme degustar por ti

hasta la última gota de miel

de nuestros cuerpos



SIN SABOR

Un sabor de amargura y de hastío

llena hoy las papilas de nuestras vidas

no te gusto, ni me gustas

no hay sazón entre nosotros



El picante del amor

se ha tornado amargo

provocando sin sabor

y un agridulce que empalaga



Esta mezcla de sabores

de ironía y de desamores

hace daño e indigesta