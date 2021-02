La autora argentina Florencia Abbate habla de su nuevo libro 'Biblioteca feminista'

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Tanto impulsar el movimiento feminista en el mundo como hacer una memoria y recorrer las ideas de algunas de sus más grandes figuras, es lo que se ha propuesto la novelista, poeta y ensayista argentina Florencia Abbate, en su nuevo libro ‘Biblioteca Feminista’.



Una compilación reflexiva que despliega la épica lucha de las mujeres por su emancipación y los avances y retrocesos, tan estrechamente vinculados a los movimientos de la historia en el que las grandes protagonistas fueron filósofas como Olympe de Gouges, Claire Lacombe, Mary Wollstonecraft, Flora Tristán, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Emma Goldman, Simone de Beauvoir, Kate Millett, Angela Davis, entre otras.



Un libro en el que Abbate, escritora de títulos como ‘El grito’, ‘Magic Resort’, ‘Felices hasta que amanezca’, y ‘El espesor del presente’, ..., brinda herramientas para que los debates de la actualidad sean tomados desde un punto de vista histórico.



“Participé en Argentina, cuando se inició el movimiento ‘Ni una menos’, con el que convocamos una gran movilización contra los feminicidios, exactamente el 3 de julio del 2015, una fecha que fue bastante decisiva de alguna manera, pues a partir de ahí, en nuestro país hubo un cambio en cuanto al sentido común, y muchas luchas feministas cobraron más fuerza, sobre todo con las nuevas generaciones. Gracias a eso me parecía importante poder brindar un libro como este, que une un poco de ambas cosas, quiero que los nuevos debates de la actualidad sean vistos desde lo histórico, y que podamos hacer dialogar esa historia con el presente, aprender de ella y de sus pensadoras para seguir adelante”, comentó Abbate.



Para la escritora, que ha estado comprometida con cuestiones de igualdad de género y movimientos feministas, esta es la primera publicación formal del tema, aunque antes, en el año 1998, ya había escrito un libro pionero sobre personas trans ‘Apuntes sobre transexualidad’, y posteriormente a eso, en el año 2006, publicó ‘Una terraza propia’, la antología de cuentos en la que confluyeron algunas narradoras jóvenes argentinas, “la idea en ese momento era visibilizar más las producciones de las mujeres”.



Este acercamiento literario a temas tan trascendentales para la historia, no solo la impulsaron en su oficio y activismo, además le permitieron conocer aquellas luchas enmarcadas en diversos momentos históricos. Luchas que su ‘Biblioteca feminista’ abarca en un recorrido temporal que va desde la última década del siglo XVlll hasta la última década del siglo XX, e incluye acontecimientos que fueron determinantes para que se produjera la eclosión feminista que los caracterizó. Períodos de crisis e innovaciones, marcados por intensos cambios como la Revolución francesa, la Revolución rusa o los movimientos juveniles de la contracultura de fines de los años sesenta.



Darles espacio a estos cambios culturales y de pensamiento en un mismo texto, supuso un gran reto para su autora, que hoy nos remite a sus fuentes para comprender nuestras complejas relaciones con la historia feminista. La escritora habló con Gaceta sobre sus inicios en la literatura, los desafíos de su nuevo libro y su postura en el feminismo.



“Muchas de estas mujeres fueron exponentes de temas que luego se convirtieron en corrientes del feminismo como el feminismo ilustrado, socialista, anarcofeminismo, feminismo radical, feminismos negros, lesbofeminismo, entre otras líneas de pensamiento y militancia”. Florencia Abbate Foto: Especial para El País

¿Cuál fue el desafío de hacer un libro que convocara a tantas autoras del feminismo?



Hubo varios desafíos al realizar este libro, el primero era que claramente quería que fuera un escrito serio, bien documentado, riguroso en cuanto a información, pero al mismo tiempo accesible para que cualquier persona pudiese aprender de él y no necesariamente supiera sobre este tema. Cuando uno aborda por ejemplo, las obras de filósofas como Simone de Beauvoir, Flora Tristán, Clara Zetkin, entre otras, en general son obras muchas veces complejas, así que el desafío era poder ser fiel a lo que dicen las autoras y al mismo tiempo facilitarle la lectura a las personas. Por otro lado, quería lograr que el libro tuviera cierta línea interna, pues las autoras elegidas no están ahí por que sí. Si leemos el libro con detención, podemos observar que hay un diálogo entre ellas, y conseguir eso fue parte de ese desafío.



¿Cuál es su postura en el feminismo?



Yo creo que no hay un solo feminismo, lo que trato de mostrar en este libro es que existieron distintas corrientes que lucharon por la igualdad y cuestiones de género, pero cada corriente, hizo hincapié en determinados aspectos, cada una es distinta. Por ejemplo, y esto es un tema que abarco en mi libro, no es lo mismo ser una mujer blanca de clase media, a una mujer de color de clase baja, y aquí es donde el feminismo se divide en varias ramas. Así que en ese sentido no tengo una única posición, justamente eso es lo interesante de la historia del pensamiento feminista, su diversidad de temas y de sus diferentes aspectos.



Con respecto a la palabra feminista, creo también, que estuvo muy desprestigiada por un tiempo, pero en los últimos años se ha estado rompiendo ese prejuicio, porque en realidad eso es, un prejuicio, muchas veces se nos ha estigmatizado: las feministas son lo peor, locas, feminazis, son odia hombres, y eso no es verdad. Hay demasiada ignorancia sobre el tema, por eso yo reivindico la palabra, porque me parece un compromiso por un mundo más igualitario y más pacífico.



¿Cómo fueron sus inicios en la literatura?



Siempre fui una aficionada de la literatura, muy lectora desde pequeña, publiqué mi primer libro a los 19 años, y siempre trabajé en cosas que tuvieran que ver con la literatura. Hice la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, y trabajé como periodista haciendo críticas de libros. Así que tuve mucha suerte en este campo. Mi primera novela ‘El grito’, la publiqué a los 26 años, y conté con la fortuna de que me la publicara el grupo editorial Planeta. Recientemente, publiqué el libro de cuentos ‘Felices hasta que amanezca’.



El movimiento feminista en Argentina es uno de los más veteranos. Este país, recientemente aprobó la ley que permite la interrupción del embarazo. ¿Cómo ve este tema en América Latina?



Entiendo y respeto las diferentes visiones que se tienen sobre este tema, pero también que vivimos en estados laicos, no vivimos en estados religiosos, y no está bien que un credo religioso imponga su visión de la realidad a toda la humanidad. El derecho al aborto no obliga a nadie a abortar, si una mujer no quiere hacerlo simplemente no lo hace, lo que permite esta ley tan discutida, es que quien sí necesita y desea abortar pueda hacerlo en condiciones seguras para su propia vida. Los abortos se han hecho siempre, y de manera clandestina, la prohibición no los evita, y es muy triste que en pleno siglo XXI, muchas mujeres tengan que recurrir a métodos medievales, tan agresivos para sus cuerpos y en el proceso pierdan la vida. En América latina hay una gran desigualdad, mujeres exigiendo tener el control sobre sus cuerpos, así que creo que esta ley contribuye mucho a la igualdad.