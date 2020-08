Festival Oiga, Mire, Lea 2020, vea la programación

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Cuando se piensa en un festival literario vienen a la mente imágenes de auditorios llenos de lectores escuchando a sus escritores admirados, así como largas sesiones de preguntas, y elogios, en los que cada autor revela un secreto de su universo literario y escucha cómo sus libros influyeron en la vida de alguien, en ese lugar del planeta donde se encuentra. Desde hace 6 años, a finales de cada agosto y hasta los primeros días de septiembre, ese lugar del mundo donde se reúnen lectores y escritores, siempre ha sido la Biblioteca Departamental de Cali, epicentro del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea.



No obstante, ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, que se ha mantenido desde marzo, los organizadores del festival decidieron realizarlo de forma completamente virtual, conscientes de que en estas circunstancias la literatura puede mitigar los efectos del aislamiento preventivo en la personas. Además, el festival virtual demostrará que esa poderosa magia de los libros y la lectura, el diálogo que puede sostener un autor de cualquier época con el lector del presente, se mantiene vigente en la virtualidad, ya que la literatura es un arte que siempre ha sobrevivido desde la distancia. En este sentido, asistir a un festival literario virtual es apenas natural para un lector cuyo amor por los libros no depende de lo presencial, sino de ese prolongado diálogo a distancia con autores, que en este caso podrá escuchar en vivo a través de las transmisiones. De modo que un Festival de Literatura virtual como el Oiga Mire Lea es, si se quiere, más acorde a la naturaleza esencial de la lectura, porque mantiene ese principio sagrado: unir a través de la distancia.



De acuerdo a esto, Mónica Alexandra Perlaza Ochoa, directora general de la Biblioteca Departamental, entidad organizadora del Festival Oiga Mire Lea, afirmó: “Esta nueva normalidad genera un nuevo reto, traerles el Oiga Mire Lea en redes sociales, página web y TV regional, estamos preparados para entregarles cinco días de lo mejor de la literatura universal actual y los escritores más leídos. Estamos felices, esta versión será recordada porque nos logrará unir en medio de las dificultades”.



Otro aspecto de ese poder de unión en la distancia que tiene la literatura y que se mantiene en la virtualidad, es la capacidad de revivir las voces de autores que ya han fallecido. Así sucederá con el gran escritor afro Manuel Zapata Olivella, cuyo centenario de nacimiento se cumplió el pasado 17 de marzo y será homenajeado por dos de sus mayores estudiosos, Darío Henao Restrepo y Alfonso Múnera Cavadía, quienes desde Cali y Cartagena a un mismo tiempo, hablarán sobre su vida y obra, en el primer día del Festival Oiga Mire Lea.



De igual forma, los amantes de la literatura que se conecten entre el 1 y 5 de septiembre, podrán acceder desde sus hogares a conversatorios con un total de 24 escritores, quienes estarán dialogando desde diferentes lugares del mundo con lectores caleños y colombianos, toda una red de amor por la literatura en tiempos de pandemia. Durante el evento también se realizarán talleres virtuales con cuentistas de literatura infantil y de terror, ilustradores de novelas gráficas y editores independientes. A continuación Gaceta comparte la programación completa de lo que será este esperado evento que en esta ocasión se podrá ver no solo en Cali y el Valle del Cauca, sino en cualquier lugar del mundo.



Eventos y horarios:

Martes 1 de septiembre



-El misterio de ‘Terra Alta’, novela ganadora del Premio Planeta 2019

El autor español Javier Cercas en conversación con el periodista Diego Martínez, desde Madrid y Cali.

9:00 a.m.



-Gaspar Guatín, un relato de reconciliación

Desde Cali el escritor caleño Juan Fernando Merino conversará sobre literatura infantil y leerá fragmentos de su libro ‘El campamento de verano de Gaspar Guatín’.

10:00 a.m.



-Un recorrido por Colombia a través de la lente de Fernando Cano

Conversación desde Bogotá y Cali, modera el fotógrafo Jorge Idárraga.

11:00 a.m.



-Homenaje a Manuel Zapata Olivella

El crítico Darío Henao Restrepo y el historiador Alfonso Múnera Cavadía dialogarán sobre los 100 años del autor de ‘Changó el gran putas’. Transmisión en vivo desde Cali y Cartagena.

3:00 p.m.



-Cuentos feroces

Una conversación con Pilar Quintana sobre su libro ‘Caperucita se come al lobo’. Presenta L. C. Bermeo Gamboa. Transmisión en vivo desde Yumbo y Bogotá.

4:00 p.m.



-Relatos con sabor caleño

El escritor Andrés Rojas en conversación con Alejandra López. Desde Buenos Aires y Cali.

5:00 p.m.



-Salvar el fuego: la historia de los muchos Méxicos

El autor Guillermo Arriaga en conversación con Víctor Diusabá, desde Ciudad de México y Tuluá.

6:30 p.m.

Transmisión simultánea por redes sociales y el canal Telepacífico.



Miércoles 2 de septiembre

-Creación de la atmósfera en los cuentos de terror

Taller literario con el escritor Pablo Concha. Desde Cali.

10:00 a.m.



-La literatura del Pacífico desde una perspectiva socio antropológica

Alfredo Vanin en conversación con José Zuleta, desde Cali

10:00 a.m.



-Divagaciones sobre el fin del mundo

Conversación con Eduardo Otálora, presenta Julia Díaz Santa. Desde Bogotá y Cali.

11:00 a.m.



-Mujeres africanas, más allá de la jovialidad

La escritora y activista africana Remei Sipi en conversación con Aurora Vergara. Desde Barcelona y Cali.

3:00 p.m.



-Sic Semper, la apuesta por hacer libros en un mundo de tiranos

Los editores María Juliana Soto y Miguel Tejada en conversación con el periodista Mauricio Guerrero. Desde Cali.

4:00 p.m.



-Breve historia de un amor sin fin

El escritor Miguel Torres en conversación con el editor Juan David Correa. Desde Bogotá.

5:00 p.m.



-Mujeres, feminismo, resistencia y poesía

La poeta y novelista Gioconda Belli en conversación con la periodista Adriana Santacruz

Desde Nicaragua y Cali.

6:30 p.m.

Transmisión simultánea por redes sociales y el canal Telepacífico.



Jueves 3 de septiembre

-Volar en tiempos de cuarentena

La escritora Yolanda Reyes hablará sobre lectura y escritura durante la pandemia. Desde Bogotá.

10:00 a.m.



-García Márquez leído desde Bengala

Arundhati Bhattacharya en conversación con Juan Moreno. Desde Bengala y Cali.

11:00 a.m.



-¿Cómo ser madre en un mundo en el que todo está en contra?

La escritora Brenda Navarro en conversación con la periodista Catalina Villa. Desde Barcelona y Cali.

3:00 p.m.



-Historia de un diablo al que le llaman tren

El escritor Javier Ortiz Cassiani en conversación con Leonardo Medina. Desde Cartagena y Cali.

4:00 p.m.



-Los días de la fiebre

El escritor Andrés Felipe Solano en conversación con Gloria Susana Esquivel y Margarita Cuéllar. Desde Corea del Sur, Cali y Bogotá.

5:00 p.m.



-Hablar de amor en tiempos de pandemia

El periodista y escritor Daniel Samper Pizano en conversación con la periodista Margarita Vidal. Desde Bogotá.

6:30 p.m.

Transmisión simultánea por redes sociales y el canal Telepacífico.



Viernes 4 de septiembre

-Lectura lúdica para niños y niñas contra el racismo

Invitada Tuti Mejía, autora de ‘Hablando de racismo con Hello Chichi’. Desde Miami.

10:00 a.m.



-Storyboard para cómics

Taller con el dibujan e ilustrador caleño con Keco Olano. Desde Bogotá.

10:00 a.m.



-Una mezcla de magia y amor

Conversación con Diego Chonta. Presenta: Isabella Prieto.

Desde Madrid y Cali.

11:00 a.m.



-Los desafíos del periodismo en tiempos de pandemia

Conversatorio con el periodista Jon Lee Anderson, desde Inglaterra. Presenta: Ginna Morelo.

3:00 p.m.

-

Hablemos de lo indecible

La escritora Mónica Ojeda en conversación con Viviam Unás. Desde Barcelona y Cali.

4:00 p.m.



-Los sordos ya no hablan

El escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal en conversación con la periodista Mábel Lara. Desde Tuluá y Cali.

5:00 p.m.

Transmisión simultánea por redes sociales y el canal Telepacífico.



-Los diarios como obra literaria

El escritor Héctor Abad Faciolince en conversación con el escritor Santiago Gamboa. Desde Medellín y Cali.

6:30 p.m.

Transmisión simultánea por redes sociales y el canal Telepacífico.



Sábado 5 de septiembre

-Juro que yo nada sé

Lectura lúdica con el escritor Ivar da Coll, modera Alice Castaño. Desde Bogotá.

10:00 a.m.



-Presentación de libro

‘Aforismos’ de Álvaro Bautista, presenta Anuar Bolaños. Desde Cali.

11:00 a.m.



-La realidad atravesada por sueños y delirios

Nathalia Ríos y Daniela Torres en conversación con la poeta Alejandra Lerma. Desde Cali.

3:00 p.m.



-Escribir para hurgar en la herida

Desde Medellín y Cali, la escritora Sara Jaramillo dialoga con el escritor Julián Chang.

4:00 p.m.



-Literatura en tiempos de pandemia

Desde Bogotá, conversan los escritores Ricardo Silva Romero y Juan Esteban Constaín.

5:00 p.m.



-Historia de un vértigo horizontal

El escritor Juan Villoro en conversación con el crítico Mario Jursich Durán. Desde California y Bogotá.

6:30 p.m.

Transmisión simultánea por redes sociales y el canal Telepacífico.



Conéctese con la literatura

Transmisión en vivo por: www.oigamirelea.com

Facebook: @bibliovalle

Twitter: @Bibliovalle

YouTube: Biblioteca Departamental del Valle



Televisión:

Transmisión por el canal Telepacífico, solo los eventos programados a las 6:30 p.m.