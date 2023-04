'Cantos de villanos', la obra musical en la que no hay personajes del todo buenos o malos

Una obra con personajes entrañables salidos de cuentos populares que, a través de la magia de la música, el teatro de sombras, los títeres, las marionetas gigantes, los actores y la narración oral, podrán disfrutar niños y adultos. Así son los ‘Cantos de villanos, un musical para ahuyentar los malos cuentos’, una producción única realizada Cali por el proyecto cultural El Globo, que lidera la docente, compositora, escritora y editora Silvia Valencia.



El concepto de ‘Cantos de villanos’ busca darle un giro a los cuentos infantiles, para generar más empatía y menos radicalismo frente a los personajes llamados equívocamente ‘buenos’ y ‘malos’.



Como explica Silvia Valencia, “me interesa hacer un reconocimiento en que, de alguna forma, todos somos víctimas y victimarios, porque la línea entre lo bueno y lo malo es muy delgada, no es un territorio blanco y negro, sino más bien gris. Y para reflexionar sobre esto, nos ayudó mucho un concepto africano que se llama ‘Ubuntú’ y se puede traducir como: ‘Yo solo soy feliz, cuando todos somos felices’. Esto nos ayuda a entender que somos una cadena de afectos, donde si alguien sufre, otros también”.



“Algo parecido a lo que sucede con los villanos, o no tienen una cadena de afectos, o han recibido mucho desprecio, de modo que una comunidad no puede ser feliz mientras otros se sientan mal, como sucede en los cuentos con las brujas, con los lobos, los piratas, entre otros personajes, pero no buscamos excusar a los malos, sino ayudar un poco a entender que todos somos responsables del bienestar de la comunidad”.



El musical tendrá tres funciones esta semana, todas en la Sala Beethoven de Bellas Artes. Hoy jueves, 13 de abril, se contará con un publico infantil de 4 instituciones educativas de la ciudad. El viernes, serán más de 600 niños de otras 5 instituciones. Mientras que este sábado, 15 de abril, a las 11:00 a.m. se realizará la función pública para todas las familias que adquieran sus boletas, quienes además recibirán un CD-JUEGO del grupo musical ‘Cuento cantao’.



Las canciones, así como algunas de las historias que se narrarán en el musical, son obra de Silvia Valencia y del reconocido escritor Jairo Ojeda.



El musical se estrenó en octubre de 2022, con tres funciones en Cali Teatro y otra en el Teatrino Municipal.



“Decidimos realizar de nuevo el musical porque el año pasado, cuando hicimos una función gratuita, fueron cientos de personas las que no alcanzaron a entrar, muchos niños y sus familias. Fue algo muy triste para nosotros, sabemos que es un espectáculo que van a disfrutar, y ahora para celebrar el Día del Niño que es el 29 de abril, queremos volver al escenario para encontrarnos con los colegios y las familias”, expresa Silvia Valencia.

Informes y boletería en el número: 3174251353



Proyectos culturales

Silvia Valencia es una de las autoras más destacadas de la literatura infantil, con más de 10 de libros publicados, pero su pasión por el arte y la cultura para este público no acaba allí.



Actualmente, es la directora del proyecto cultural El Globo Restaurante (Calle 4A, No. 34–20, San Fernando viejo), un espacio que combina librería, taller infantil, restaurante temático, editorial y teatro en un solo lugar, que fundó hace 8 años.



También dirige la agrupación musical Cuento Cantao, con la que ha grabado varios discos, y está al frente de la editorial Madriguera del Conejo.