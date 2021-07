Canción de la añoranza y otros poemas de Leopoldo de Quevedo, homenaje

Luis Carlos Bermeo Gamboa

José Leopoldo Quevedo Monroy, más conocido por su obra literaria como Leopoldo de Quevedo y Monroy, falleció el pasado miércoles 23 de junio en Cali, a sus 81 años. Reconocido en el ámbito cultural caleño y nacional, Leopoldo de Quevedo fue miembro del colectivo literario Plenilunio, invitado a diferentes versiones del Festival Internacional de Poesía de Cali y a otros eventos literarios nacionales, desde sus columnas en medios como Proclama del Cauca y colaboraciones en otros medios como Gaceta y Letralia, fue un importante difusor de la obra de poetas locales y nacionales, contribuyendo al reconocimiento de jóvenes talentos.



Para Milton Fabián Solano, director de la Fundación Plenilunio, “Leopoldo fue un amplísimo amigo, crítico y con una chispa de humor en su personalidad, además un sensacional profesor. Su poesía siempre genera reflexiones y sonrisas, y nostalgias. Como ensayista fue muy fino, escribió más de 15 artículos sobre poetas regionales en la revista Plenilunio. Abrazaremos su recuerdo, su generosidad y enseñanzas siempre”.



Antes de dedicarse a la literatura, Leopoldo de Quevedo, nacido un 7 de junio de 1940 en Guachetá (Cundinamarca), estuvo vinculado por 17 años al sacerdocio, haciendo parte de la congregación de misioneros claretianos, y ejerciendo como párroco en diferentes lugares del país. El relato de su abandono de la vocación religiosa quedaría consignado en su primer libro ‘Memorias de un cura casado’ (1999). En efecto, el escritor sería el primer ex-cura casado por lo civil en Colombia, en 1970. Así formaría una familia de seis hijos que lo acompañarían en su carrera profesional y vocación literaria. Después de establecerse en Cali, estudiaría Derecho en la Universidad Libre, y se especializaría en educación en Univalle, dedicándose a la docencia en estas y otras universidades como la Autónoma de Occidentes y la Santiago de Cali.



Su obra literaria está compuesta, además de sus memorias, del libro de ensayos breves ‘Sobre los cuernos del tiempo’ (2008), ‘Versos sacros y profanos’ (2005), ‘Cotidianidad en re-verso’ (2006), ‘De sones y melancolías’ (2011), así como de un poemario inédito ‘Canción de la añoranza’ y numerosos artículos dispersos en medios literarios.



Canción de la añoranza

AÑORANZA I



Mirar a lo lejos

sin rumbo

como esperando

esperar sin certeza

como una tumba

sin flores

tener los ojos

hambrientos

la boca

abierta

el corazón

llorando

y el amor

allá lejos

con el jardín

lleno de rosas

y el corazón

con hielo



AÑORANZA II



Ay, de tus ojos duros

que han escondido su verde

ay, de las esperanzas rotas

ay, de la vida

pedazo de retazo raído

ay, de un pecho inflamado

por un día

que nunca llega

ay, corazón,

sigue llorando

ay, pecho,

que no descansa

ay, pies

con muletas chuecas

ay, sueño

que impide

soñar

ay, pájaro herido

en medio

de un cielo largo

y con nubes

negras



AÑORANZA III



Todavía se oye

el canto del alma

de un pájaro

sin nido

un viento huracanado

lo sacó

en la mitad

de un mediodía

con tormenta

no tuvo tiempo

de alistar sus alas

ni de avistar el rumbo

su corazón

hecho pedazos

y su garganta

seca por la ventisca

apenas si pudo

articular un pío

voló a un árbol

que el destino puso

en su camino

y desde allí

canta gimiendo

el pajarillo

no ha cesado de

elevar sus ojos

por encima de torres

y montañas

añorando

el calor de su morada

pasa las noches

en vela

y a trancones dormita

a la madrugada

espera el alba

para volar

sin rumbo

no sabe si el espacio

donde pasaba

las noches

y donde alegraba

la vecindad

con sus gorjeos

junto a las alondras,

mirlas y petirrojos

aún existe

han pasado días,

semanas y meses

desde entonces

¿cuánto tiempo más

vivirá este cantor

condenado a

anochecer sin poder

estar junto a su pajarita?



Otros poemas

LLAMA DE AGUA



Mis ojos

han naufragado

el timonel

está a la deriva

mis ojos arden

y escuecen

parecen como dos luceros

que dijeran

no queremos

titilar

nos pondremos

a arañar

en vez de guiñar

y hacer soñar



LA TABERNA DE DON LUIS



Nosotros no tan muchachos

como ovejas trasquiladas

por el trabajo de la maestranza

todos los días consagrados a Venus

salíamos amarrados a una botella

a la hora que abrazaba Selene a las estrellas.



Venus no estaba de visita en la esquina

donde el bonachón don Luis

pero de lejos nos oía.



Íbamos sonrientes a bogar con Baco

y a gastar unas monedas

que todavía no habíamos ganado.



Don Luis, mago de tabernas y cobranzas

nos servía amplia mesada de cebada

como si fuera el servidor del melenudo Baco.



Palma, Guerrero, Raúl Román,

Ovidio, Ramón Rengifo y yo más otros

que acolitaban el rito de la bebida

empezábamos el rosario de chistes,

y chascarillos en medio del saboreo

de la boca de las botellas

en la esquina del Popular en Cali.

Unos eran piadosos y los más groseros.



Unos reíamos de medio lado

y otros lanzaban su quijada al aire

después de haber quemado la semana dando clases.

Había que reconfortar muchas gargantas

y darle brillo a dientes y muelas

en la francachela y el sonido

del vidrio y la alegría.



Corrían las chanzas con la anécdota

y las horas se iban haciendo lerdas

como las lenguas y el bolsillo.



Cuando los caballos del sol

se asomaban por detrás de la media noche

los ojos estaban trastornados

el habla tartamudeaba

y la tierra giraba sobre las sillas,

el piso y los rincones.



Don Luis entonces con la escoba nos barría

y quedábamos arropados con el frío del parque.

Oh, qué noches tan sagradas las del 82

aquellas de San Martín de Porres

cuando la taberna brindaba con

nuestros libros dormidos debajo de los brazos.



A las dos de la mañana un carro

llegaba furtivo y rescataba las sobras

para alzarlas y llevarlas en volandas

a desocupar el vientre como avión en picada

en el mar de los sargazos de la cama.



MÚSICA Y LUNA



En “Evocación”, lugar de música y taberna en Cali



Ya la gata

golosa

bailó

en la pista

sus huellas

de seda

quedan

el acetato

llora

y sus lágrimas

sobre la noche

brillan

la puerta

su canción

ha cerrado

detrás del acorde

final

de regreso

el baile

vuelve

a un corazón

sin sueño



“EVOCACIÓN”



En el bar de la 5ª

entre taconeos

y firuletes

el tiempo

no tiene arrugas

la vida

se hace niña

y los recuerdos

bailan

Dagoberto

entre discos

ríe

y la cerveza

en las lenguas

resbala

la música

abre la

puerta

el bayo caballo

sus lagrimones

desgrana

unos soldados

desfilan

sin rumbo

mientras en casa

mi amor

me espera