Camilla Läckberg, reina de la novela negra, habla de su nuevo libro 'La secta'

Cuando Camilla Läckberg anunció que uniría fuerzas con Henrik Fexeus, no sólo para escribir en conjunto una novela, sino una trilogía, para muchos parecía una locura, teniendo en cuenta que la escritora sueca ya era conocida como ‘La reina de la novela negra’, por una serie de libros que batían récords en ventas en distintas partes del mundo.



Pero cuando se publicó ‘El mentalista’, la primera novela de dicha saga, las dudas se disiparon, con el aval de la crítica y al superar el millón de lectores. Continuando la saga, ya se publicó en Colombia su segunda entrega, ‘La secta’, que probablemente entrará en la lista de los libros del año.



No es para menos, se trata de la nueva obra de una escritora que supera los 30 millones de ejemplares vendidos a lo largo de su carrera que, ahora, se sumerge en el oscuro mundo de las sectas y de la creciente xenofobia que amenaza con tomarse al mundo, en un nuevo caso para la policía Mona Dabiri y el mentalista Vincent Walder.



Al talento innato de Läckberg para idear tramas y personajes fascinantes, se unió la experiencia en el mentalismo y el ilusionismo de Fexeus para la construcción de esta saga, que nuevamente tiene a Estocolmo como escenario de una investigación, que en esta ocasión explora el inquietante mundo de las sectas, terreno de cultivo perfecto para una trama criminal.



En ‘La secta’, sus autores presentan un peligroso juego de acertijos y consiguen volver a sorprender a sus lectores sin perder su sello de identidad. Además, ayuda a entender y conocer mejor a sus protagonistas, las diferentes digresiones que abordan temas de actualidad como la xenofobia.



En esta ocasión, la agente Mina Dabiri y sus compañeros de la policía se enfrentan a un nuevo caso: un niño ha desaparecido en un parque infantil y el suceso parece compartir muchas similitudes con una investigación anterior de trágico desenlace. Los pocos indicios que existen, plagados de códigos cifrados y mensajes en clave, parecen seguir las reglas de un juego ideado por una mente perversa.



Dos años después de los dramáticos acontecimientos que unieron sus vidas, Mina recurrirá de nuevo al mentalista Vincent Walder para llegar hasta el final una trepidante investigación que los afectará de forma muy personal: ¿cuál es su vinculación con el caso? ¿Quién se esconde entre las sombras? Mientras Mina intenta mantener a salvo los recuerdos del pasado y Vincent lucha por ignorar la sombra que esconde su alma, el escudo que ambos han construido a su alrededor empieza, finalmente, a desmoronarse.



La saga tiene como protagonistas a una agente de policía y un mentalista. Foto: Especial para El País

DESDE LA LEJANA SUECIA

​

¿Por qué un país como Suecia, considerado uno de los más seguros del mundo, genera tantas historias que se convierten en novelas negras?



Suecia siempre ha sido visto por el mundo como un país muy seguro, que se mantiene en calma. Siempre nos han visto como un país de solo rubios y perfectos, pero nada más alejado de la realidad. No somos una sociedad perfecta. Pero también nos gusta llevar a los lectores a otros mundos, llevar a los suecos a realidades, a través de la ficción, muy distintas de su día a día.

La tradición en este género literario en Suecia es larga y reconocida.



Muchos autores han dejado la vara muy alta. Aquí la gente escribe mucho, a las editoriales llegan centenares de manuscritos con el deseo de ser publicados. Las novelas también muestran que en estos lugares pueden ocurrir cosas horribles.



¿Cómo fue introducirse en el mundo de las sectas?



Es un tema que de una u otra manera me ha acompañado a lo largo de mis años de escritura. En muchas de las investigaciones para mis anteriores libros, me he encontrado con este tipo de temas, para ahora, presentarlo en una historia que se desarrolla en Estocolmo, ciudad que termina siendo un personaje más.



¿Cómo ha sido involucrarse en una historia oscura donde los niños tienen un papel importante?



La verdad es que llevo 20 años siendo madre, y a la vez, 20 años escribiendo sobre niños. En realidad, a esta altura de la vida, creo que la mayoría de escritores terminamos escribiendo sobre nuestros miedos, y para una madre, como yo, siempre se vive con el terror de que algo le pase a ellos. Para los escritores, en especial en este género literario, creo que se necesita sentir miedo para escribir, al que vas y vuelves desde tu lugar seguro.



¿Es fundamental leer ‘El mentalista’ para leer ‘La secta’?



No es fundamental leer el primer libro de la saga para entrar en ‘La secta’, se puede disfrutar como una obra completamente independiente, pero si el nuevo lector tiene la intención de leer la saga, sí le recomiendo empezar por ‘El mentalista’. Si lee primero la segunda, tendrá muchos spoilers de lo que sucedió en la primera.



¿Cómo va el tercer volumen de la saga?



Ya nos encontramos en la parte final de la escritura, con una historia en la cual se encuentran huesos humanos, de distintas fechas de muerte, en el metro de la ciudad de Estocolmo. A partir de esos macabros hallazgos, se encuentran con un ritual que provoca un efecto mariposa que pondrá, de nuevo, a los detectives a investigar sobre quiénes son las víctimas y quiénes fueron sus asesinos.



Usted es de Estocolmo, la cuna del Premio Nobel, ¿ha pensado en él en algún momento?



Nunca voy a recibir ningún Nobel de ninguna índole. Ese premio se entrega a las personas que con su escritura cambia de alguna forma el mundo o la literatura. Esa no es mi intención. Yo tengo una misión más modesta: entretener, y soy feliz con esta misión.



El crecimiento de la extrema derecha en Europa, es un tema que también toca en esta novela...



Me gusta escribir de asuntos que me importan, y uno de ellos es la extrema derecha. Aunque no tengo ningún objetivo político, sí veo con preocupación lo que ocurre desde hace varios años. Hoy en día todos los seres humanos buscan alguien a quien culpar de los males que ocurren a su alrededor, y así creo que se explica el auge de la xenofobia en buena parte del mundo.