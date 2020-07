Así es 'El último baile', la serie que narra el paso de Michael Jordan por los Chicago Bulls

Luis Carlos Bermeo Gamboa

No hace falta ser amante del basquetbol para reconocer el nombre de Michael Jordan. Bien sea por su manera de jugar o si se quiere por las zapatillas deportivas que llevan su nombre, Jordan no ha pasado desapercibido casi para nadie. Pero si a pesar de esto, usted pertenece a ese grupo de los que poco o nada sabe del basquetbolista norteamericano, bien porque no le gusta mucho el juego o bien porque las noticias deportivas no le apasionan, quiero proponerle algo. Dese la oportunidad de conocer sobre los dos con la serie ‘El último baile’.



Esta es una serie documental compuesta por 10 capítulos, que utiliza como punto de partida la última temporada que Jordan vivió en su equipo los Chicago Bulls (Los búfalos de Chicago). Claro, ya se que lo primero que puede venirse a su mente fue lo mismo que me pasó a mí: ¿10 horas hablando de una temporada de básquet? Podría soportar una hora, a los sumo 3, ¿pero 10?



Muy pronto entendí por qué y lo que empezó siendo un capítulo para ver qué tal era, terminó convirtiéndose en un anhelo contaste de saber más. Entonces lo primero que tengo para decirles es que si se decide a verla, no habrá espacios de aburrimiento y las sospechas de repetición, pronto se irán despejando a media que la serie avanza y, a su paso, cumple cada una de las expectativas que nos va creando.



Lo primero que me resultó revelador fue entender de dónde provenía el nombre de la serie, que no es más que la forma como el entonces director técnico del equipo, Phil Jackson llamó a su plan de última temporada. Un nombre lleno de significados pues aquel año sería la última vez que jugarían como equipo y por tanto debía tener un significado muy especial para todos.



La serie producida por ESPN films y Mandalay Sports Media en asociación con NBA Entertainment, actualmente distribuida por Netflix, está dirigida por Jason Hehir. El trabajo del director es increíble y no exagero al decir que ‘El último baile’ rompe con los paradigmas de una serie de deportes. No solo por su estructura, pues aunque tiene como eje principal a Michael Jordan, a quien escuchamos y vemos a lo largo de los diez episodios, pronto supera ese aire de retrato con la aparición de personalidades como Phil Jackson, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Bill Clinton, Jerry Krause y Barack Obama, entre otros.​

De esta forma en los distintos capítulos se adentra en el pasado del jugador a través de las grabaciones realizadas por la NBA en la temporada de 1997-1998, lo que nos permite conocer no solo su historia, sino la de algunos de sus coequiperos. No como hechos aislados, sino en constante relación con la historia títulos y triunfos que ayudaron a construir.



Al mejor estilo de un arqueólogo, Hehir desempolva viejas imágenes de archivo no solo de Jordan y de los también reconocidos basquetbolistas, sino de otras tantas glorias del deporte. De esta forma la estructura de la serie es completamente innovadora a la que hacen otras series de temáticas similares, rompiendo con el desarrollo temático cronológico. El viaje que emprendemos entre los 60 y la actualidad, a través del viejo archivo audiovisual, no resulta caótico ni incomprensible puesto que tiene a sus protagonistas.



Aunque el lenguaje que utiliza la serie requiere cierto conocimiento técnico, tales como la cantidad de encuentros que deben ocurrir entre los equipos en una eliminatoria, el valor de los lanzamientos y los tiempos fuera, tampoco se necesita ser un gran experto para comprender el negocio que ronda al deporte.



Las presiones de la fama, las pasiones secretas y las tensiones al interior de una industria que está ávida de ídolos, convierte también esta historia en un relato con chicos buenos y malos, los ejecutivos del equipo particularmente su gerente emerge como el villano, que pasa por encima de los intereses de los jugadores, subestimando su trabajo y entrega, mostrando siempre una visión bastante pragmática.



Todos estos elementos aportan elementos a una historia que es ante todo el relato de un hombre con carácter combativo. El Michael Jordan que se presenta ante nuestros ojos se despoja de su apodo de GOAT (Greatest Of All Time) y muestra su humanidad. De las risas a las lágrimas, del orgullo a la tristeza, de la grandeza a su humanidad.

Después de ver ‘El último baile’, incluso el espectador que nunca ha sido apasionado por el basquetbol, quedará antojado de presenciar uno de estos partidos en directo alguna vez. Buen provecho. @kayarojas