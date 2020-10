Feria del Libro de Cali virtual: guía para disfrutarla

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las medidas de bioseguridad y el distanciamiento obligatorio para frenar el contagio por el Covid-19, tuvieron en jaque a la edición 2020 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Cali. Pero, por suerte, sus organizadores no detuvieron las letras y decidieron realizar el evento de forma virtual, un espacio donde, además, podrían llegar a una mayor cantidad de personas y tener invitados internacionales más exclusivos, a los que en condiciones normales habría sido más difícil traer.



“Pareciera que en estos tiempos de pandemia en los que nos encontramos, la inversión que implica realizar una feria del libro debería pasar a un segundo nivel, pero la verdad es que las ferias del libro y la educación son parte de la solución”, dice Ángel Spiwak Knorpel, presidente de la Fundación Spiwak, para quien es importante seguir apoyando la organización del evento para que este se pueda realizar anualmente.

La virtualidad llegó para quedarse



La FIL Cali, que el año pasado se realizó en el Boulevard del río, migró el total de su programación a las plataformas virtuales y, aparentemente, en próximas versiones buscará mantener esta digitalización del evento, para seguir teniendo los alcances que se tienen ahora.



“En la modalidad virtual se puede llegar a un público que usualmente no se desplaza hasta una feria del libro desde una espacialidad física. Por supuesto que esto no reemplaza la presencialidad, la posibilidad de conocer a los autores, de pedirles un autógrafo, de socializar con otros lectores. La fiesta del libro presencial nunca será reemplazada, pero creo que estamos aprendiendo sobre esta conectividad que es otra forma de socialización”, comenta Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle.

Además, Varela apunta que esta digitalización permite tener un repositorio de las charlas y situación que posibilita que los usuarios vean esos encuentros literarios en otro momento. “Así se va configurando toda una memoria de los eventos, que es algo que en la presencialidad clásica o tradicional no es posible. Yo creo que ahí hay unas potencialidades y espero que cuando la feria vuelva a la normalidad se combine lo presencial con lo digital”.



El secretario de Cultura, José Darwin Lenis Mejía, considera que “la virtualidad llegó para quedarse”. Además resaltó que la feria es un gran escenario para mostrar y visibilizar los talentos y escritores locales y regionales, “que siempre están esperando una oportunidad”.



Al mismo tiempo añade que el evento es importante porque continúa validando el lugar del libro, la literatura, la escritura y la oralidad en la sociedad. “Es decir, que continuamos haciendo procesos en los que los ciudadanos sean mucho más lectores, que tengamos más agentes literarios, que podamos hacer más lectura y escritura y que se incrementen los índices de lecturabilidad en la ciudad”, comentó Lenis.



Como lo expresó el presidente de la Fundación Spiwak, “el libro es el vehículo de transmisión del conocimiento y de la cultura, y no porque haya medios alternativos para enviar mensajes, fotos, etc., se sustituye el libro. La lectura es trascendental para mejorar el nivel cultural del país, de la ciudad, de la zona”.

Un legado que perdura



Juan Camilo Sierra, director de la Feria del Libro Internacional de Cali, lamentablemente falleció a dos semanas del inicio de esta nueva versión del encuentro. Pero dejó el evento montado.



“Nosotros simplemente tuvimos que seguir empujando el carro, porque ya estaba andando con todos los artilugios que él le había puesto”, explica el rector de Univalle, quien también agregó que Sierra “nos deja una gran lección. Era un gran gestor cultural y una excelente persona”.



“El legado de Sierra es muy grande, él fue un gran cultor, una persona que impulsó todo el tema de la lectura y la escritura, la consolidación de grupos de investigación, grupos de lectura, escritura y oralidad. Él dejó una huella muy grande y positiva e imborrable”, dijo por su parte el secretario Lenis.

Un centenario de historia



Este año hay que resaltar que el invitado de honor a la Feria no fue un país en específico, sino un escritor: Manuel Zapata Olivella, conocido por sus obras ‘Changó el gran putas’ o ‘En Chimá nace un santo’. El afrocolombiano este año cumplió un centenario de su nacimiento y el evento quiso rendirle un homenaje a su historia.

“Olivella trasciende el tema étnico, es un escritor universal. Lo que hace es referenciar la historia y narrar cómo se vivieron ciertos procesos, para que no se vuelvan a repetir, y para que haya consciencia sobre la discriminación y la exclusión”, opinó Lenis.

30 años



Entre los eventos que se vivieron la semana pasada en la Feria, estuvo la presentación de la reedición de la novela ‘Los sordos ya no hablan’, del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, obra que cumplió 30 de su primera publicación.



La narración, que se mueve entre la realidad y la ficción, cuenta la tragedia que se pudo haber evitado en Armero y los ‘oídos sordos’ que no prestaron atención a las advertencias.



Este año, sin las presiones políticas y literarias de hace 30 años, el escritor mostró su obra.

Eventos imperdibles

A pocos días de que termine esta nueva versión de la Feria del Libro de Cali, aquí se presentan algunas de las últimas charlas imperdibles de este evento de letras.



Hoy a las 4:00 p.m., en una nueva cita con las letras, se presentará el libro ‘Oscuro Abril’, sus autoras, Carolina Rodríguez y María Ximena Plaza estarán en conversación con la periodista Paola Gómez.



Mañana a las 3:00 p.m. se transmitirá por las redes de la FIL Cali la entrevista con la autora de Reino Unido, Nell Leyshon, quien a lo largo de su carrera ha escrito obras de teatro, novelas y dramas de radio, y es mayormente conocida por ‘Memoirs of a Dipper’.



El martes 20, la tarde empieza con toda la energía a las 2:00 p.m., con la charla: ‘Univalle y su aporte en investigación’, que estará a cargo de Pedro Prieto y Silvio del Vasto. A las 5:00 p.m., del mismo día, se realizará la charla magistral sobre las obras de Manuel Zapata Olivella, ‘Changó el gran putas’, ‘Chambacú corral de negros’ y ‘Las estrellas son negras’. Esta estará a cargo de Darío Henao Restrepo, Dolly González y Elizabeth Marín Beitia.



El miércoles 21, Édgar Varela Barrios a las 3:00 p.m., hará la presentación del libro ‘La marejada del posthumanismo’ y a las 6:00 p.m., se llevará a cabo el homenaje al autor Arnoldo Palacios, con la presentación de su libro ‘Las estrellas son negras’, a cargo de Alfonso Múnera y Javier Ortiz.



El jueves 22 a las 5:00 p.m., los escritores colombianos Jorge Franco (‘Paraíso travel’, ‘El mundo de afuera’) y Santiago Gamboa (‘Necrópolis’) tendrán una charla, moderada por la periodista y escritora Paola Guevara, sobre ‘Relatar la ciudad’.



Ese mismo día, a las 6:0 p.m., Darío Henao Restrepo, William Luis y Elizabeth Marín Beitia presentarán el libro ‘Changó el gran putas’ de Manuel Zapata Olivella.

Los excéntricos

Entre los más de 450 invitados a la Feria Internacional del Libro de Cali, hay un selecto grupo de autores que podrían denominarse como los ‘excéntricos’, para referirse no estrictamente a su personalidad, sino más bien a su forma particular de escribir y también de pensar la literatura.



Fue el escritor mexicano Sergio Pitol quien planteó que en la historia de la literatura hay una tradición de autores que se han caracterizado por jugar con los géneros literarios y estructuras narrativas, escribiendo libros curiosos y divertidos, a veces, inclasificables. Dentro de esta nómina excéntrica están algunos autores que participan este año en la FIL Cali.



En primer lugar, la escritora Margo Glantz, ensayista y novelista mexicana, quien a sus 90 años y con una extensa obra, es una de las intelectuales más influyentes de su país. Entre sus mayores reconocimientos está el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2004.



La autora mexicana, una convencida feminista y crítica cultural, ha publicado obras inclasificables como ‘Saña’ (2007), una colección de microensayos y apuntes eruditos de moda, historia, literatura y música. También son destacables sus novelas, que a la vez son ensayos y digresiones desde perspectivas femeninas, como ‘Las mil y una calorías, novela dietética’ (1978), ‘De la amorosa inclinación a enredarse en los cabellos’ (1984), ‘Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador’ (2005), entre otras.



Margo Glantz estará conversando sobre su obra con el escritor colombiano Juan Cárdenas, la transmisión en vivo será el domingo 25 de octubre a las 5:00 p.m., el último día de la FIL Cali.



Otro de los excéntricos que pasará por la Feria será el escritor Gonzalo Maier, considerado una de las rarezas literarias de Chile. Empezó a publicar desde el año 2000 y en formatos de libros muy pequeños y bellamente editados que sus lectores coleccionan. Una de sus primeras obras es ‘Leyendo a Vila-Matas’ (2011), narración y tesis, sobre la obra del autor español. Aunque tal vez su libro más conocido sea ‘El libro de los bolsillos’ (2016), pequeño volumen cuyas historias nacen de los objetos que puedan encontrarse en los bolsillos, una peineta, un mapa, una dirección, un encendedor...



El autor chileno sostendrá un diálogo sobre sus libros, entre ellos su más reciente novela ‘Otra novelita rusa’ (2019), con Juan Sebastián Rojas, el sábado 24 de octubre a las 4:00 p.m..



Desde España también participará el poeta y novelista Carlos Pardo, autor de tres novelas: ‘Vida de Pablo’ (2011), ‘El viaje a pie de Johann Sebastian’ (2014) y ‘Lejos de Kakania’ (2019), narraciones de viajes en las que fluyen diálogos profundos y eruditos sobre las relaciones de los poetas con la sociedad, y entre ellos mismos, así como la ironía de buscar poesía pura en el mundo actual. El escritor español será entrevistado por L.C. Bermeo Gamboa, hoy a las 3:00 p.m.



También cabe destacar la participación el viernes pasado del escritor y crítico argentino Martín Kohan, que presentó su novela ‘Me acuerdo’ (2020), obra escrita solo con fragmentos.