Entrevista a Alina Hleap sobre el VIII Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos

El VIII Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos (SAPCINE) 2023, que lleva por lema “creando en sinergia”, es una de las principales plataformas de producción que se desarrollarán en el Festival de Cine de Cali (FICCALI), que este año se realizará del 27 de octubre al 6 de noviembre.



La convocatoria para participar del Sapcine está abierta hasta el próximo 10 de abril. Quienes resulten seleccionados podrán hacer parte de un proceso que incluye una inmersión total a nivel académico y de mercado, donde serán asesorados en temas como contratación, presupuestos, distribución, derechos de autor; cómo mantenerse actualizados en asuntos de industria y del quehacer cinematográfico, y los más jóvenes, incluso, podrán participar de un semillero de cineastas.



Sapcine ha permitido que más de 27 películas se hayan realizado en los últimos años.



La productora caleña Alina Hleap es la creadora, gestora y directora del Sapcine. Con más de 30 años en el sector audiovisual, inició su carrera dentro del llamado Grupo de Cali, de la mano de dos importantes mujeres del mundo cinematográfico: María Vásquez y su hermana Liuba Hleap. También hizo parte de Producciones Visuales, conformada por Carlos Mayolo, Berta de Carvajal, Luis Ospina, Liuba y Fernando Berón.

‘La mansión de Araucaima’, dirigida por Carlos Mayolo; ‘El hombre de enfrente’, de Nicolás Buenaventura; la película ‘El rey’, de Antonio Dorado; ‘Yo soy otro’, de Óscar Campo; ‘La sargento Matacho’, de William González y ‘La piel del tambor’, coproducción internacional dirigida por Sergio Dow y aún por estrenarse, son algunas de las películas que ha tenido a su cargo.



El Salón de productores y proyectos cinematográficos (SAPCINE) es un proceso de formación y fortalecimiento para el cine iberoamericano, organizado por la Fundación Enic Producciones y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca.

Alina Hleap habla de su experiencia con SAPCINE y el papel que tiene en la industria cinematográfica latinoamericana este proceso de formación y fortalecimiento para proyectos de largometraje.



¿Cuál es el modelo de trabajo en este salón de producción?



La asesoría es parte importante tanto de Sapcine. Durante la inmersión total, los proyectos tienen asesoría grupal con tutores expertos en potenciar los proyectos y saber venderlos, es decir hacer un buen “pitch”, y reciben feed back también de sus compañeros. Son cuatro sesiones para documental y cuatro para ficción.



En Sapcine Lab, asesoramos los proyectos hasta que se hacen películas, dos o tres años, el tiempo que nos necesiten. Estas asesorías inician con el cierre de los convenios sobre los premios obtenidos en Sapcine FicCali, otorgados por nuestros aliados, y luego ya entramos en temas pertinentes a cada proyecto con temas transversales como coproducción, presupuestos, distribución, derechos de autor, contratación, entre otros.



Sapcine funciona gracias a más de 80 aliados que aportan a través de su trabajo colaborativo al fortalecimiento del cine iberoamericano, al cubrir las necesidades de las 42 películas seleccionadas cada año a través de premios que buscan garantizar su viabilidad.



¿Qué hace particular a Sapcine FicCali?



Yo iba a muchos mercados en los que todo el mundo decía: “Me encanta tu proyecto, qué verraquera. Escríbeme”, pero después no pasaba nada. Aquí nos aseguramos de que eso no ocurra. Es el único mercado cinematográfico del mundo en el que el día de la clausura se firma un acta con todos los premios y todas las alianzas que se hicieron. Un proyecto bien presentado puede recibir grandes apoyos.