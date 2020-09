Cali no se detiene: vea la agenda cultural de eventos virtuales

Erika Mantilla

Se acerca el inicio de la Feria Internacional del Libro de Cali, que este año celebrará el encuentro liteario de manera 100 % virtual con ‘Manuel Zapata Olivella y el Canto de la Diáspora Africana’ como tema central, un homenaje al médico, antropólogo, novelista y dramaturgo en el centenario de su nacimiento.



La cita, que se cumplirá del 15 al 25 de octubre a través de la plataforma web www.filcali.com, y las redes sociales de la Feria, contará con 404 videoconferencias en total, entre presentaciones de libros, conservatorios, recitales, talleres de formación, seminarios, encuentros para profesionales, y otras actividades digitales abiertas a todo el público.



Recientemente, la Feria anunció el primer grupo de invitados nacionales e internacionales que este año convocará a 658 escritores de 23 países. Cabe destacar que, el evento que está vinculado a la Red de Ferias del Libro de Colombia, lanzará desde el 1 de octubre la programación oficial de la FIL Cali 2020 a través de su plataforma virtual.



Entre tanto, algunos de los invitados nacionales de esta cita con la literatura serán el famoso periodista Juan Gossaín quien hablará sobre su libro de crónicas de corrupción ‘Que les den cárcel por casa’, el Jueves 15 de octubre a las 5:00 p. m. La charla será moderada por la periodista Paola Gómez.

Otro de los invitados a esta versión, será el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos quien presentará su libro ‘Un mensaje optimista para un mundo en crisis’ el martes 20 de octubre a las 7:00 p.m. Asimismo, estarán el escritor Mario Mendoza y el caleño Keko Olano con la novedad literaria de cómic ‘Kaópolis’, el sábado 24 de octubre a las 5:00 de la tarde.



En la lista de invitados internacionales se encuentra el autor español Javier Cercas quien hablará junto a la periodista Paola Guevara sobre el thriller ‘Terra Alta’, la cita será el 17 de octubre a 11:00 a.m. Por Cuba estará el escritor Leonardo Padura, que presentará su novela ‘Como polvo en el viento’, el sábado 24 de octubre a las 6:00 p.m.



Es mismo día, desde España, hablará el escritor Santiago Posteguillo quien compartirá detalles sobre su novela histórica ‘Y Julia retó a los dioses’, el sábado 24 de octubre a las 11:00 a.m.



Entre tanto, algunos eventos culturales que se realizan por estos días de forma virtual en la ciudad.

Festival Petronio Álvarez

La agenda de conciertos virtuales para el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez continúa mañana, 26 de septiembre con el concierto 'Montaña y Manigua', a cargo de las agrupaciones Mi Raza, Palmeras, Kinteto Pacífico y Canalón de Timbiquí, desde las 9:00 p.m., y hasta las 11:00 p.m. El domingo 27, los ciudadanos del mundo seguirán disfrutando de la música pacífica con la temática 'Puro Corazón', a cargo del Instituto Popular de Cultura, La Pacifican Power, Herencia de Timbiquí y Grupo Bahía. Los conciertos serán transmitidos, a partir de las 9:00 p.m., por el Canal Regional Telepacífico y a través de las cuentas de Facebook: @CaliCultura y @PetronioAlvarezOficial.

Blues & Folk Festival

Las notas del Blues y la amalgama de sonidos tradicionales y contemporáneos del Folk continúan escuchándose en Cali y para todo el mundo con el Blues & Folk Festival 2020.



Bajo el lema “Músicas que cuentan historias”, el Festival, que se realiza por estos días y que irá hasta el próximo 3 de octubre, tiene en su programación conciertos exclusivos, conversatorios y conferencias de acceso libre para amantes del género.



La nómina de artistas nacionales e internacionales está compuesta por algunos como Lakota John, Ben Rice, Austin Walkin´Cane, Haase One Man Band, Kevin McCaffrey, entre otros. Y la representación del Blues y Folk caleño a cargo de The Blue Turtles, Loto, Madriguera, Honey Ash Walkers, Cali Blues Brothers, Abad and The Black Seeds y los solistas Victor Roll y Vanegas Blues.



Los eventos son transmitidos en las redes sociales del Centro Cultural Colombo Americano y la programación del festival se puede encontrar en: https://www.colomboamericano.edu.co/eventos.

Agenda literaria FilCali 2020

Otros invitados nacionales a esta versión:



Presentación del libro ‘Calamares en su tinto’ de Juan Esteban Constaín, en conversación con el periodista Luis Carlos Bermeo. Viernes 16 de octubre, 4:00 p.m.



El martes 20 de octubre, a las 4:00 p.m., el autor Ricardo Silva presentará su libro ‘Historia de la locura en Colombia‘. Charla moderada por Paola Guevara.



El domingo 25 de octubre, a las 4:00 p.m. el turno será para Pilar Quintana con su libro ‘Caperucita se come al lobo. Charla a cargo de Alberto Bejarano.



Invitados internacionales

​

Por Guatemala estará el escritor Eduardo Halfon con la charla “La génesis de la obra de Halfon” el domingo 18 de octubre a las 2:00 p.m..



La apertura del cuarto Encuentro Internacional de Editores estará a cargo de la escritora mexicana Consuelo Sáizar de La Fuente con la conferencia magistral: “Las dimensiones del libro: impreso, electrónico y sonoro” el miércoles 21 de octubre a las 9:00 a.m.