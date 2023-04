Cali, invitada de honor a la Filbo: estos son los escritores caleños a seguir y leer

Por primera vez una ciudad será protagonista de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el evento más importante del sector editorial en Colombia y uno de los más influyentes de Latinoamérica, que empezará este martes, 18 de abril, y se alargará hasta el próximo 2 de mayo.



La ciudad escogida, y que compartirá el honor con México, el país invitado de este año, es Cali. Considerada la Capital Mundial de la Salsa, también es la cantera literaria con algunos de los nombres fundamentales de las letras nacionales actualmente, y donde se está viviendo un auge de publicaciones sin precedentes.



Como aseguró Brayan Steven Hurtado, secretario de Cultura de Cali, esta invitación “significa reconocimiento y dignificación para la labor que se viene realizando desde la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la más importante del país, es esta red que cuenta con más de 1 millón de lectores, la que nos ha permitido llegar a este espacio”.



La ciudad tendrá un stand de más de 90 metros cuadrados, que se llamará Cali es Cultura Popular, ubicado en el Pabellón Colombia de la FILBo (segundo piso de Corferias). Allí se exhibirán más de 2500 libros de autores locales, y se realizarán lanzamientos, conversatorios, talleres, así como actos artísticos y culturales para que el público capitalino y los turistas que visiten el evento puedan apreciar la cultura caleña.



Durante 15 días, en este espacio se presentarán más de 50 escritores y escritoras de la ciudad, nombres consagrados y nuevos talentos literarios. Sin contar a los autores caleños que estarán en otros auditorios por cuenta de editoriales como Penguin Random House, Planeta, Fondo de Cultura Económica, entre otras.



Para Gustavo Gutiérrez, coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas, y uno de los escritores que presentará su libro en la FILBo, “es la primera vez que lanzo una publicación en Bogotá, y resulta muy gratificante poder hablar desde un libro de lo que sucede en nuestra ciudad, que la vida de los caleños es materia de buena literatura”.

Recomendados caleños en la FILBo, todos los eventos serán en el stand 116 Cali es Cultura Popular.

Red de Bibliotecas Públicas un modelo de lectura ejemplar

​

La historia de un modelo de lectura urbana compuesto por 61 bibliotecas públicas será un tema central en la participación de Cali en la FILBo, así como los distintos proyectos culturales de la ciudad.

Con este propósito, el sábado 22 de abril a las 5:00 p.m., se realizará el conversatorio ‘Experiencias y procesos en las bibliotecas caleñas’, con los bibliotecarios Gabriela Angulo, Jacqueline Carvajal, Magnolia Vargas, Adrián Montes y Claudia García.



También, el viernes 21 de abril, a las 3:00 p.m. se realizará el conversatorio sobre el Festival Internacional de Poesía de Cali, a cargo de su director, el poeta Ómar Ortiz.

Margarita y Carolina

​

La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco es una de las grandes invitadas a la FILBo 2023, la caleña estará presentando su libro ‘Margarita va sola’, una serie de meditaciones públicas y personales, de una mujer que decidió pensar por sí misma. Será el sábado 22 de abril, a las 7:00 p.m., en el Auditorio José Asunción Silva.



Otra de las grandes invitadas es Carolina Andújar, la popular autora caleña de literatura gótica, quien hablará de su obra y firmará ejemplares, el viernes 21 de abril, a las 6:00 p.m. en el Gran Salón Raíces A.



Fondo Editorial de la Caleñidad

​

La colección de autores caleños publicada recientemente por el nuevo fondo editorial de la ciudad, también tendrá presencia en la FILBo, se lanzará el 21 de abril, a las 6:00 p.m. en el Pabellón Colombia.

El sábado 29 de abril, a las 7:00 p.m. se presentará el poemario ‘La niebla camina en la ciudad’, uno de los libros de la colección, escrito por Carmiña Navia.



A nivel de poesía, este miércoles 19 de abril, a las 2:00 p.m., será la presentación del libro ‘Poema a dos voces’, de Mauricio Vidales y Aloz Rojas. Por su parte, el jueves 20 de abril, a las 3:00 p.m., el compositor y escritor Alfredo “Cheo” Angulo, presentará su novela ‘El perdón negado’.

La escritora Pilar Quintana estará el miércoles 22 de abril, a las 5:00 p.m. en la Zona C de firmas, y el lunes 1 de mayo, presentará ‘Coleccionistas de polvos raros’, a las 3:00 p.m. en el Gran Salón Raíces B.



La periodista y escritora Olga Behar presentará la reedición de su libro ‘Las guerras de la paz’, el domingo 30 de abril, a las 6:00 p.m., en la Sala Jorge Isaacs.



La escritora Paola Guevara presentará sus libros ‘Mi padre y otros accidentes’ y ‘Horóscopo’, el viernes 28 de abril, a las 3:00 p.m.

Editoriales independientes



No faltarán grandes firmas en la programación: Jotamario Arbeláez, quien tendrá un conversatorio sobre el Nadaísmo, el viernes 21 de abril a las 7:00 p.m.



Julio César Londoño, que presentará su ‘Historia de Cali para niños grandes’, el domingo 30 abril a las 6:00 p.m.



Rosario Caicedo, lanzará su libro ‘Milpedazos, una memoria’, el sábado 22 de abril a las 4:00 p.m.



Pero una de las grandes apuestas de Cali en la FilBo son las editoriales independientes, entre estas, Ediciones El Silencio lanzará 8 libros de autores nuevos y reconocidos.



Juan Fernando Merino presentará su libro ‘La orquesta submarina y otros relatos juveniles’, el viernes 21 de abril a las 4:00 p.m.



Por su parte, el escritor y periodista L. C. Bermeo Gamboa, presentará su volumen de ensayos ‘Libro de las digresiones’, el miércoles 26 de abril, a las 6:00 p.m.

Agenda completa de Cali en la FILBo



Miércoles 19 de abril



2:00 p.m. a 3:50 p.m.

Presentación de los libros: Poema a Dos Voces, de los escritores Mauricio Vidales y Aloz Rojas, y Obra Dramatúrgica III, Teatro Infantil, del escritor Pablo Angarita Sab



Jueves 20 de abril El día de la literatura del Pacífico colombiano



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Presentación del libro: Lo que NO se ha dicho de Celia Cruz y Bobby Cruz, del escritor Francisco Heraclio Parra Barona.



3:00 p.m. a 3:50 p.m.

Presentación del libro: El Perdón Negado, del escritor Alfredo "Cheo" Angulo.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro: Piel de Mares, Colección Sembremos Arte - Poesía de la escritora Mónica Patricia Ossa Rain.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Presentación del ensayo: El Impacto Simbiótico de las Colonias del Pacífico en la Caleñidad, del escritor Pedro Hernando González Sevillano.



6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación del libro: Narrar, Dramatizar y Poetizar el Litoral Pacífico Colombiano del escritor Carlos Enrique Vásquez Zawadzki.



Viernes 21 de abril



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Presentación del libro: Antología de Mujeres Valientes, proceso de sistematización de experiencias. Conversan Magnolia Vargas y Gabriela Angulo.



3:00 p.m. a 3:50 p.m.

Conversatorio: Festival Internacional de Poesía de Cali 2023. Omar Ortiz conversa con Gustavo Gutiérrez.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro: La Orquesta Submarina, del escritor Juan Fernando Merino.



7:00 p.m. a 7:50 p.m.

Conversatorio: El nadaísmo de Cali a Juanchito, del escritor Jotamario Arbeláez.



Sábado 22 de abril



11:00 a.m. a 2:50 p.m.

Taller: Imprenta Artesanal, con Edier Amador Betancourt de la Maloca Comunitaria Nicolás Guerrero.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro: Una Memoria, Mil Pedazos, de la escritora Rosario Caicedo.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Conversatorio: Experiencias y Procesos en las Bibliotecas Caleñas, con los bibliotecarios Gabriela Angulo, Jacqueline Carvajal, Magnolia Vargas, Adrián Montes y Claudia García.



6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación del libro: Borges en Frances, del escritor Juan Moreno Blanco.



Domingo 23 de abril



12:00 m. a 12:50 a.m.

Presentación del libro: Mi primera cuarentena, del escritor Carlos Castañeda.



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Presentación del libro: El Malecón fue testigo, de la escritora Maria Isabel Méndez y La casa de Irene, Oscar H. Correa. Modera: Juan Fernando Merino



3:00 p.m. a 3:50 p.m.

Conversatorio: Propuestas temáticas de las escuelas de música y danzas del IPC, con el maestro Fabián Vásquez.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Conferencia: El legado de Manuel Zapata Olivella, con Misael Torres.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Conversatorio: La Sal en la Taza de Café, del escritor Carlos Fajardo



Lunes 24 de abril



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Conversatorio: El IPC y los 75 años, con Juliana Velasco.



3:00 p.m. a 3:50 p.m.

Conversatorio: El Centro de Documentación del IPC, con Olga Eusse.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Conversatorio: Propuestas Temáticas de la Escuela de Artes Plásticas del IPC, con la maestra Francia Buzzy.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Conversatorio institucional IPC: ‘Educación e Investigación en Cultura y Arte Popular, con Juliana Valencia y Olga Eusse.



6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación del libro: ‘Desvictimizándome’ de la escritora Edna Magaly Ayala.



Martes 25 de abril



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Presentación del libro: Relatos ilustrados «8+1», del escritor Álvaro Bautista Cabrera.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro: Un Ruido Blanco del escritor Gustavo Bueno Rojas.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Presentación de los libros: Voces en Primera Línea y Todo un Pueblo en la Memoria 28ª, a cargo de la editorial El Silencio.



6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación del poemario: Monumento al Olvido, del escritor Alberto Cueva Lobelle.



Miércoles 26 de abril



11:00 a.m. a 11:50 a.m.

Presentación del libro: Saber que Todo es Inútil, de la escritora Ana María Gómez Vélez.



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Taller: Jerga Caleña, con Camilo Zamudio y Valeria Parra.



3:00 p.m. a 3:50 p.m.

Presentación del libro: Los Desterrados, del escritor Julián Chang.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro: Peter Pan ha Muerto, del escritor Daggo Leopoldo Rodríguez.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Presentación del libro: El arte en la construcción del ser: cine, literatura y psicoanálisis, de Juan Carlos Rojas Fernández.



6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación de: El libro de las Digresiones, del escritor y periodista L. C. Bermeo Gamboa.



Jueves 27 de abril



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Presentación del libro: El Sello de Sanjana, de la escritora Estibaliz Domínguez.



3:00 p.m. a 3:50 p.m.

Presentación del libro: La Flor No Abierta, del escritor Rodrigo Escobar Holguín.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro: Un ejercicio del fracaso, del escritor Jair Villano.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Presentación del libro: Jovita, Reina de la Simpatía, de los escritores Javier Tafur y Sacha Tafur.



6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación del libro: Oleajes, Poemario, del escritor Hernando Revelo Hurtado.



Viernes 28 de abril



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Conversatorio: Minificción Vallecaucana, con Guillermo Bustamante Zamudio y Geraurdí González Olivares.



3:00 p.m. a 3:50 p.m.

Presentación y conversatorio de los libros: Horóscopo y Mi padre y otros accidentes, y el proceso de escribir de la escritora Paola Guevara.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Presentación del libro: El Valle Relata, a cargo de la editorial El Silencio.



Sábado 29 de abril



11:00 am. a 11:50 a.m.

Taller: Microrrelato, a cargo de Gabriel Rodríguez.



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Presentación del libro ilustrado: Lunar, del escritor Luis Miranda Echeverry.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Conversatorio: Procesos para la producción, conversan distintas editoriales independientes.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Presentación del libro: El Minuto, del escritor Julián Mejía, conversa con Paola Guevara.



7:00 p.m. a 7:50 p.m.

Conversatorio: La niebla camina en la ciudad, libro del fondo editorial de la caleñidad de la escritora Carmiña Navia conversa con Nathaly López.



Domingo 30 de abril



11:00 a.m. a 11:50 a.m.

Presentación de los libros: Lágrimas de la 13 con 10, del escritor Gustavo Gutiérrez.



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Conversatorio: Cali Después de la Pandemia, Vanessa de la Torre conversa con Paola Guevara



3:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación de los libros: 71 Días, Retrato de Héctor Lavoe en Cali, del escritor Alejandro Aguirre; Si en Nueva York llovía, en Cali no Escampaba, del escritor Lizandro Penagos y Las sombras rojas, de la escritora Carmen Andrea Rengifo.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Conversatorio: Trilogía Fémina, del escritor William Vega.



6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación del libro: Historia de Cali para Niños Grandes, del escritor Julio César Londoño.



7:00 p.m. a 7:50 p.m.

Presentación del comic y sistematización: Las Bibliotecas Imaginadas, a cargo de Paola Gutiérrez conversa con Julián Parra.



Lunes 1 de mayo



11:00 am. a 12:50 a.m.

Presentación de los libros: Veeduría Ciudadana, Marx a las Luchas Sociales en una América Latina, Teoría Elemental del Reglamento y El Sentido del Precedente Judicial Obligatorio, de la editorial Universidad Santiago de Cali.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro: La Letra, el Número y la Cosa, del escritor Julio César Londoño.