Aquí están los ganadores del Premio Nacional de Periodismo CPB 2023

Durante la gala virtual La Noche de los Mejores, “el premio de periodistas para periodistas”, el Círculo de Periodistas de Bogotá reconoció a lo mejor del periodismo colombiano.



El máximo galardón, el Premio al Mérito Periodístico Guillermo Cano, le fue concedido por primera vez no a una, sino a dos figuras de las comunicaciones y el periodismo: Julio E. Sánchez Vanegas y Julio Sánchez Cristo, padre e hijo, por ser “protagonistas de primera línea del periodismo y los medios de comunicación, a lo largo de 50 años”, señaló la Junta Directiva del CPB. “Los méritos personales y profesionales de cada uno son más que suficientes para ser los ganadores”, agregó.



Julio Enrique está en la mente de los colombianos como actor de cine, empresario creador de Producciones JES, locutor de emisoras Eldorado y presentador de televisión. Por su parte, la voz de Julio Sánchez Cristo acompaña desde hace décadas a miles de oyentes en las emisoras. Sus programas y audiencia se han extendido más allá de las fronteras de Colombia. Son varios sus libros y publicaciones.



Por otro lado, este año se escogieron los mejores trabajos en nueve categorías: Prensa, Radio, Televisión, Medios Digitales, Podcast, Publicaciones editoriales, Periodismo universitario, Caricatura y Fotografía.



Lea además: Lo que se sabe de la joven caleña que habría sido asesinada por su pareja en Nueva Jersey



El jurado estuvo integrado por ocho periodistas: Paola Gómez, jefa de Redacción del diario El País; Omar Rincón, columnista, crítico y catedrático; Gustavo Gómez, director de 6 AM Hoy por hoy de Caracol Radio; Victoria Elena González, decana de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado; Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Ginna Morelo, periodista y profesora de la Universidad Javeriana, Ricardo Silva, periodista, escritor y columnista de El Tiempo y Estefanía Colmenares, directora del diario La Opinión.



En prensa la ganadora fue Carol Malaver, de El Tiempo, con su trabajo 'Estudiando con el enemigo', donde denuncia el abuso sexual de estudiantes en los colegios, que según el jurado dimensiona las secuelas que deja este fenómeno que contribuyen a que se tomen cartas en el asunto.



El galardón en Radio fue para Juan Andrés Álvarez, de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Con su crónica 'Tras las huellas del río Cauca', hizo un recorrido por la historia de este afluente y de los oficios que surgen a su paso por el occidente antioqueño. “Es un trabajo que vence la dificultad de hablarle sobre la naturaleza a los citadinos, para ilustrar la complejidad de los problemas del río, sin miedo a señalar responsables y rompiendo barreras geográficas”, destacó el jurado.



En Televisión, el turno fue para Ricardo Calderón, Jaime Flórez y

Johanna Álvarez, de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, con 'Mattos, el preso que pasea'. Con este trabajo se comprobó que el empresario Carlos Mattos, entonces preso en La Picota, evadía el penal a sus anchas, ilegalmente y con la complicidad de funcionarios del Inpec.



Tras la publicación, el director del Inpec y el director de la cárcel fueron destituidos y Mattos fue reubicado en una cárcel de máxima seguridad. Según dijo el jurado: “Una muestra de periodismo que va más allá, denuncia, evidencia, documenta para crear debate y conversación pública. Hay periodismo de paciencia y reportería y seguimiento. Hay evidencias, no adjetivos”.



Premios digitales

En esta categoría fue premiado el trabajo 'Tribugá, óxido en el paraíso', de autoría de Víctor Galeano, Laura Sofía Mejía, Laura Taborda, Helena Calle, Sinar Alvarado, Jeaneth Valdivieso, Juan Manuel Martínez, Daniel Alzate, Juan Miguel Álvarez, Angie Salazar, Natalia Barriga, Eliana Agudelo, Gabriela Méndez, Steven Hernández, Sebastián López y Jhonatan Restrepo, de Baudó Agencia Pública. El CPB consideró que es un producto que explora los lenguajes de la fotografía, el video, la escritura y el audio en un ejercicio profundo, estético y propositivo.



Y en la categoría Podcast, el primer lugar lo ocupó 'Huevos revueltos con la campaña presidencial en Colombia', a cargo de Tatiana Duque y Fernando Cruz, de La Silla Vacía. Fue seleccionado por ser un podcast con investigación rigurosa que “agarra” al oyente, con un lenguaje natural, coloquial, espontáneo”. Pero con un trasfondo serio: brindar elementos para que los oyentes tomaran una decisión sensata, antes de ir a las urnas.



Lea también: Juan Villoro, ganador del Premio Gabo, habla sobre poesía, periodismo y novela

En imágenes



Fotografía: 'La tributaria, un sacrificio de todos', de Guillermo Torres Reina, de Revista Semana. Una fotografía que “refleja precisión, oportunidad y contextualización. Cada gesto de los integrantes de la imagen agrega información valiosa”, justificó el jurado.



Caricatura: 'Nadies', de Gilberto Trujillo Torres, Chócolo, de El Espectador. Calificada por el CPB como de gran expresividad gráfica, pues resume en tres imágenes el momento político que vivió Colombia en 2022, cuando por primera vez una candidatura socialdemócrata pisó la Casa de Nariño.