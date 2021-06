"Uruguay no va de paseo ni a salir campeón por 10 puntos en Copa América", dice Tabárez

Juan Carlos Pamo

"No vamos ni de paseo ni a salir campeones por diez puntos", dijo este lunes el entrenador de la selección uruguaya, Oscar Tabárez, sobre la expectativa para la Copa América-2021, en la cual la Celeste debutará el viernes frente a Argentina en el Grupo A.



"Las expectativas son de hacer un buen torneo. Cualquier situación que se nos venga la vamos a afrontar, es lo que hemos hablado", aseguró el director técnico en conferencia de prensa virtual desde el centro de entrenamientos Complejo Celeste, en las afueras de Montevideo.



"También tenemos confianza en que podamos hacer lo que estamos proponiendo. No vamos ni de paseo ni a salir campeones por diez puntos", apuntó.



El 'Maestro' sostuvo que los días pasados desde la última doble fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar-2022, en las que Uruguay dejó una pálida imagen tras dos empates sin goles frente a Paraguay y Venezuela, sirvieron para distanciarse "mentalmente y momentáneamente de lo que pasó en la eliminatoria" y abocarse a la Copa América.



"Estos días fueron para reforzar conceptos", afirmó, antes de declararse conforme con el trabajo realizado.



El DT de 74 años, que lleva 15 años ininterrumpidos en su segunda etapa al frente de la Celeste, opinó que aunque en el fútbol sudamericano "se han afianzado ciertos poderíos" como el de Brasil y Argentina, "la paridad de fuerzas es lo resaltable".



"Basta ver la última fecha de eliminatorias: los resultados hablan de esto", apuntó.



En cuanto a la selección argentina, primer rival de Uruguay en el Grupo A, Tabárez la calificó como "un muy buen equipo" con "muy buenas individualidades", pero se rehusó a discernir entre sus debilidades y fortalezas.



"Le he visto cosas buenas en defensa y otras que no, como todos los equipos menos Brasil, que tiene la mejor defensa de Sudamérica en este momento", opinó.



El entrenador también fue consultado sobre la polémica por que, después de las exclusiones de Colombia y Argentina, los anfitriones originales de la Copa América 2021, la edición se juegue en Brasil, uno de los países con mayor número de contagios y muertes por covid-19.



"Nosotros tenemos que ir y no voy a hablar de cosas que ya están juzgadas (...) Pertenecemos a una de las federaciones que participa, tenemos nuestros contratos, sabíamos que iba a haber una Copa América (...) No es el momento de andar volviendo sobre temas que ya están resueltos", dijo.



"Si no era en Brasil, ¿dónde se iba a jugar? ¿En Uruguay? Estamos peor que nunca desde que empezó la pandemia. En ninguno de los países de Sudamérica estamos libres de contagiarnos. Habrá que ir con esa mochila", admitió.

- Último baile -

La edición 47 de la Copa América podría ser la última para gran parte de la generación que ha obtenido los mayores logros con la Celeste en los últimos 11 años.



Entre ellos se encuentran los delanteros estrella Luis Suárez y Edinson Cavani, ambos de 34 años, goleadores históricos de la selección uruguaya con 63 y 51 tantos, respectivamente.



No obstante, Cavani aseguró este lunes que la perspectiva de que esta sea su última Copa América no le genera "nada especial".



"Las cosas en la vida, las etapas, van pasando. Se va uno y viene otro. Es siempre así. No me genera nada especial", aseguró en conferencia de prensa.



Aún así, reconoció que le gustaría "poder lograr algo lindo con la selección en este último baile", utilizando el título de un documental sobre el exbasquetbolista Michael Jordan al que el 'Maestro' Tabárez ha apelado en referencia a una etapa con olor a despedida.



Por otro lado, consultado sobre sus declaraciones en contra de que se juegue esta Copa América en medio de la pandemia, Cavani admitió que "desde el primer momento" pensó que "lo mejor hubiera sido parar", pero "desde que se supo que se iba a jugar, el mensaje es que hay que meterle y salir adelante".



"Tratar de cuidarnos, tratar de hacer lo mejor que podamos e ir a competir, no queda otra".