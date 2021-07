Copa América: "Uruguay está confiado, pero atento para enfrentar a Colombia", dice Tabárez

Juan Carlos Pamo

El técnico de la selección uruguaya, Oscar Tabárez, dijo que sus dirigidos están "confiados, pero también atentos" para medirse con Colombia el sábado por cuartos de final de la Copa América-2021.



"Será un partido difícil con un rival que respetamos mucho", dijo este viernes el estratega en conferencia de prensa virtual.



Tabárez señaló que el próximo encuentro ante la selección cafetera en Brasilia será el de mayor dificultad hasta el momento, por ser además "el primer partido en que no hay futuro si se pierde" , y por ello tiene "carácter de final".



Y valoró en detalle la estrategia de su colega Reinaldo Rueda aplicada para enfrentar a Brasil, advertido del potencial del adversario con el que disputará el pase a semifinales.



Uruguay se clasificó a cuartos de final con un juego en alza desde una derrota seguida de un empate y dos triunfos consecutivos en la fase de grupos. Ante Colombia "vamos a tratar de seguir el camino que hemos iniciado proponiéndonos la mejoría del juego" , indicó Tabárez.



"Hemos mejorado, y eso va más allá de una sensación. No solo los resultados sino los números de los futbolistas (...), sus acciones técnicas (y) el ensamble colectivo" , evaluó.



En tono cauto, el DT añadió: "Hemos ganado en confianza, pero no al punto de pretender que ya somos un equipo invencible".



El 'Maestro' estimó que en los encuentros de cuartos de final nada está dicho: "No diría que la historia está escrita. Quizás hay una gama de probabilidades de algún equipo en favor de su rival, pero en el panorama del fútbol mundial, en la Copa América y en la copa europea, siempre hay sorpresas", indicó.



Consultado acerca de la ausencia del mediocampista Matheus Uribe en Colombia anunciada este viernes, Tabárez consideró que "es un jugador de mucho oficio".



Sin embargo, "en un plantel de un país como Colombia que tiene muchísimos futbolistas de nivel, con un entrenador de primer nivel también, tendrá la solución para atender esa baja". Tampoco estará ante los charrúas Juan Guillermo Cuadrado, referente cafetero, por acumulación de tarjetas amarillas.



Acerca de Luis Suárez, que fue suplente en el último partido contra Paraguay, dijo que "se le ve muy bien; está con todo". Aunque aclaró: "No esperamos que en un futbolista recaigan las esperanzas nuestra, sino en el equipo".