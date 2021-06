La Selección Colombia avanza sin la guía de su estrella James Rodríguez

Juan Carlos Pamo

Un mensaje que salió espontáneo en Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona después del debut de la Selección Colombia en Copa América ante Ecuador, en Cuiabá, volvió a agitar el ambiente interno y externo del combinado nacional.



Si las declaraciones recientes de James Rodríguez por su no inclusión en el equipo que está en la Copa América propiciaron un maremoto en el fútbol nacional, las de los dos volantes que se destacaron el domingo contra Ecuador provocaron un tsunami.



“Nadie es más que todo el equipo, si alguien se sale del planteamiento del profe va a ser más difícil; cuando estamos unidos somos más fuertes”, dijo Juan Guillermo Cuadrado instantes después del triunfo 1-0 sobre Ecuador.



En el mismo sentido se pronunció Edwin Cardona, autor del gol y quien en el papel, pero también el domingo ante Ecuador, reemplazó a James Rodríguez en la Selección.



“Es la unión, la unión hace la fuerza, lo único que nosotros hacemos es entrenarnos y ponernos a disposición del cuerpo técnico, todos somos iguales y tiramos para el mismo lado”, señaló Cardona.

Un mensaje claro

Las declaraciones de los dos jugadores se dieron justo cuando el país debatía el nuevo inconformismo de James Rodríguez por su no llamado a la Selección Colombia.



“Yo estaba para jugar la Copa América, pero me faltaron al respeto; si el cuerpo técnico dice que no soy de su gusto futbolístico, pues listo, yo me hago a un lado”, dijo James en un 'en vivo' que tuvo con dos exjugadores del onceno nacional, Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez.



En redes sociales los aficionados y la prensa asociaron las declaraciones de Cardona y Cuadrado con lo que dijo James.



“Me encantó lo que dijeron los jugadores, entrevistaron a tres de la Selección y los tres dijeron: ‘En esta selección todos somos iguales’”, dijo el periodista Carlos Antonio Vélez en el programa 'Planeta Fútbol' de Win Sports.



Otro veterano periodista, Rufino Acosta, escribió en sus redes sociales claramente que el mensaje iba dirigido al volante cucuteño.



“Sigue la arremetida contra James Rodríguez por sus opiniones en Instagram. Le cobran la imprudencia como si fuera un delito y no una infracción. Escuché a Juan Guillermo Cuadrado y fue claro, además de obvio. El equipo por encima de las individualidades. ¿Mensaje para un examigo y excompañero?”, dijo Acosta.

Calma en la Selección

En la Selección Colombia nadie ha salido a aclarar - si es que hay necesidad - las declaraciones de Cuadrado y Cardona posteriores al duelo ante Ecuador.



El técnico vallecaucano Reinaldo Rueda también se abstuvo de ahondar más en ese caso para evitar más polémica, y para no desconcentrarse de su tarea fundamental que es la Copa América por ahora, y posteriormente la eliminatoria suramericana cuando se reanude.

Un elocuente silencio

James Rodríguez ha sido blanco de críticas no solo por lo que muchos consideraron “una salida en falso” en el 'en vivo' con Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, sino por su silencio o falta de apoyo y felicitaciones hacia sus compañeros antes y después de los partidos que han afrontado.



En los dos juegos de eliminatorias frente a Perú y Argentina, y ahora en el de Copa América contra Ecuador, James nunca envió mensajes, por lo menos públicos, para sus compañeros de Selección.



Caso contrario sucede con Falcao, que antes de cada compromiso del combinado nacional, a través de sus redes sociales, muestra su respaldo a los jugadores dirigidos por Rueda.