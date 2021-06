Selección Colombia: Reinaldo Rueda trabaja para encontrar el reemplazo de Juan Guillermo Cuadrado

Juan Carlos Pamo

Reinaldo Rueda, el técnico de la Selección Colombia, tendrá que jugar su propio partido interno de aquí al sábado, día en el que debe decidir quién será el reemplazo de Juan Guillermo Cuadrado para enfrentar a Uruguay por los cuartos de final de la Copa América de Brasil.



Escoger una pieza que cuadre de una manera tan perfecta en la nómina titular no será nada sencillo, porque los números de Juan Guillermo en este ciclo de Rueda demuestran lo importante que ha sido.



El volante de la Juventus de Italia ha disputado todos los minutos desde el arribo del entrenador vallecaucano y es, además, el futbolista de más pases progresivos (26), el tercero en pases correctos (237) y el mejor pasador de gol de la selección.



Pese a esto, la Tricolor tendrá que fortalecerse y encontrar las alternativas adecuadas para poder vencer a los ‘charrúas’ y meterse a las semifinales.



“Sin duda Cuadrado es un jugador importante para nosotros y para la estructura del profe Rueda, pero los que estamos tenemos que hacerlo bien, porque las bases del equipo no pueden cambiar por la ausencia de un jugador”, sostuvo el volante Mateus Uribe, quien sería titular el sábado.



En ese orden de ideas, en la baraja para reemplazar a la figura nacida en Necoclí, se encuentran nombres importantes como Edwin Cardona, Yimmi Chará, Luis Fernando Muriel y Daniel Muñoz.



El País le cuenta los pro y los contra que podría tener cada uno de ellos si reciben la confianza de Reinaldo.

Cardona, pase y gol

El volante de Boca Juniors sería una opción interesante para ocupar el lugar de Cuadrado.



Con él en cancha, Colombia gana inventiva, pases de gol y anotaciones de buena factura, como la que logró frente a Ecuador en el único triunfo del equipo en esta Copa (1-0).



Además, frente a un rival corajudo como la celeste, Edwin puede ser clave para que la Selección tenga la pelota y la ponga a circular.



Los únicos lunares podrían ser que el mediocampista se siente más cómodo jugando por la izquierda, y que no podría aguantar el desgaste físico de noventa minutos completos.



“Lógico que no es bueno perder un jugador tan importante como Juan, pero los que estamos, podemos hacerlo de la mejor manera. Si me toca a mí, lo dejaré todo sin importar dónde me pongan”, dijo Cardona.

Chará, ida y vuelta

Otra alternativa que podría utilizar Reinaldo Rueda sería la Yimmi Chará, un extremo con mucha habilidad en el regate y que, además, desequilibra con su velocidad.



A su favor está que es un jugador que tiene unas características similares a las de Cuadrado, tal y como lo dice el recordado exdelantero Julián Vásquez.



“Chará se puede parecer un poco a Juan Guillermo porque es un futbolista habilidoso, rápido, que encara a los rivales y que puede cumplir con la función de hacer un recorrido ida y vuelta”, analizó el goleador.



En contra del futbolista que milita en la MLS está que nunca ha podido cuajar una actuación destacada con la Selección.



Fue tenido en cuenta por José Pékerman para las eliminatorias hacia Rusia 2018, y en algunos partidos tuvo minutos, pero no pudo mostrar esos destellos que lo hicieron reconocido en Tolima, Junior y Nacional.

Muriel, pura explosión

Una de las posibilidades más ofensivas sería la de incluir en esa zona a Luis Fernando Muriel.



El goleador del Atalanta de Italia ya sabe lo que es ubicarse en un costado del campo para, desde allí, desplegar todo su fútbol de explosión y llegar al área desde atrás.



“Confiando en un fútbol de ataque, prefiero a un Luis Fernando Muriel por delante de Daniel Muñoz, que alterne por las bandas con Luis Díaz”, sostuvo el experimentado periodista Esteban Jaramillo.



Hárold Lozano, exjugador de la Selección y mundialista en 1994 y 1998, indicó al respecto: “Muriel puede ser ese jugador importante para nosotros porque se mueve por las bandas y también por todo el frente de ataque. Podría meterle miedo a los defensas rivales, ellos lo van a respetar porque saben lo que viene haciendo en Italia”, analizó.



Con Luis Fernando, no obstante, el equipo tendría más dinámica que control de balón.

Muñoz, un enroque

Finalmente, existe otra opción que, aunque no es muy popular, también podría presentarse.



Esa es la de adelantar a Daniel Muñoz a la posición de Juan Guillermo Cuadrado, para ubicar a Stefan Medina como lateral por derecha.



Con esta táctica, Colombia garantizaría tener un bloque seguro de dos líneas de cuatro, con la posibilidad de darle libertades a Muñoz para que muestre sus características a nivel ofensivo.



El futbolista del Genk de Bélgica podría irse al ataque con más tranquilidad, sabiendo que lo respalda un Medina que es muy seguro en la parte posterior.



Sin embargo, la gran desventaja sería que el combinado nacional podría perder manejo de pelota, algo que es importante a la hora de enfrentar a una escuadra tan física como la uruguaya.



Al DT colombiano se le vienen días de mucho análisis.