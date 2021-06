¿Inconforme? Lo que dijo Reinaldo Rueda luego del empate de Colombia ante Venezuela

Francisco Henao

Reinaldo Rueda señaló que Colombia lo intentó ante Venezuela, en su segunda salida del Grupo B de la Copa América, pero fue imposible ante un rival que se defendió bien.



El seleccionador nacional se refirió a varios temas del duelo y al por qué Colombia no pudo vencer a una Venezuela diezmada por los contagios de covid.



El partido como tal: "Este es un partido típico contra Venezuela, que ha crecido mucho en los últimos años. Frente a Colombia siempre hacen un juego muy intenso. Nosotros buscamos, propusimos e intentamos".



Su balance: "Nunca estamos conformes, hoy hicimos un buen partido. Queda uno relativamente tranquilo de saber que tenemos un equipo integro, pero sabemos que debemos mejorar".



Lo que dejó el partido como enseñanza: "Este partido nos deja grandes lecciones. Nos sigue fortaleciendo. Contra Perú vamos a enfrentar a un equipo duro, con características distintas".



Faltó el gol: "Hicimos 6 goles en los anteriores partidos, cosa que no es fácil. Estos juegos son muy cerrados y no estuvimos finos en la finalización. Quiero felicitar al arquero rival por su gran actuación. Nos privó de poder celebrar un gol".