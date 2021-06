Selección Colombia: Los atacantes aspiran a romper la sequía anotadora ante Perú

Juan Carlos Pamo

Los casi 190 minutos jugados hasta ahora en Copa América, entre tiempo real y el adicional, con apenas un gol anotado —por un volante ofensivo—, han hecho prender desde ya las alarmas en la Selección Colombia sobre la falta de definición, pese a contar con consumados artilleros en el equipo.



Tener a Luis Fernando Muriel y a Duván Zapata, que la rompieron en el Atalanta con 47 goles entre los dos en la temporada 2020-2021; Rafael Santos Borré, que fue el más efectivo de River en las redes contrarias; Miguel Ángel Borja, que dejó su sello en la Liga colombiana y en Libertadores; Luis Díaz, que también aportó en el Porto, y Alfredo Morelos, que anotó en 17 ocasiones esta temporada con el Rangers de Escocia, daba confianza y esperanza de gol para afrontar la Copa América.



Pero la realidad dice que Colombia jugó contra Ecuador y una diezmada Venezuela, y que apenas alcanzó un gol, convertido por un volante ofensivo: Edwin Cardona.



¿Qué está pasando con los goleadores? El tema no pasó desapercibido para el técnico Reinaldo Rueda.



“Es cuestión de buenas decisiones en el momento de la finalización, tener esa fineza de concretar; además, hay que decir que el arquero rival (Faríñez) tuvo una buena tarde y no permitió que le anotaran”, dijo el técnico nacional.



Para Julián Téllez, exdelantero del América, no hay por qué preocuparse.

“Para mí es un tema normal; la gente habla de los dos últimos partidos, pero no de los dos de eliminatorias en los que se hicieron cinco goles, a Perú y Argentina, con aporte de los delanteros. Es normal que suceda lo de ahora. Contra Venezuela hicieron todo para anotar, pero se encontraron un arquero que las sacó todas”, dijo Téllez.

Para tener en cuenta

Jaime Pabón, también exjugador y quien trabajó varios meses en temas de definición con el delantero egipcio Mohamed Salah, considera que la situación depende de muchos factores.



“Nuestros jugadores son goleadores en sus clubes porque allí tienen un trabajo adelantado de meses y una sincronización perfecta con sus compañeros, lo que no sucede en la Selección, ya que no hay mucho tiempo para trabajar”, señaló Pabón.



Y agregó que “a medida que pasen los partidos, ellos se van a ir complementando mejor; además, están en un proceso de adaptación al estilo que está imprimiendo en la Selección el profesor Reinaldo Rueda”.



Por su parte, Hamilton Ricard, exjugador del Deportivo Cali, considera que “a los muchachos les hace falta calma, paciencia, deben tener convicción, creer en ellos y en sus compañeros; lo que he podido ver es que Colombia no tira paredes como sí lo hace Brasil; Colombia manda el balón a un costado y desde ahí pelotazos o centros al área, y eso no ayuda mucho”.



Lo dicho por Ricard lo corrobora Luis Fernando Muriel, el atacante de la Selección, quien dijo que “hay que tener tranquilidad y seguir trabajando. Es difícil cuando llegas a un grupo en el que no todos se conocen, es más fácil cuando llevas más de un año trabajando, son mecanismos diferentes. Tratamos de dar el máximo, a veces sale bien, a veces no, pero siempre buscamos lo mejor”.

Las duplas

Contra Ecuador, en la primera fecha, jugaron Santos Borré (90 minutos) y Miguel Ángel Borja (61). Por el delantero del Junior entró Duván Zapata para 29 minutos, además de la adición.



Ante Venezuela Rueda comenzó con la dupla del Atalanta, Duván Zapata (73 minutos) y Luis F. Muriel (62).



Por ellos ingresaron Luis Díaz y Miguel Ángel Borja, quienes tampoco pudieron acabar con la sequía.



Sin actuar hasta ahora están Alfredo Morelos, goleador del Rangers, y Yimmi Chará, quien se destacó en la MLS.



Este domingo en la noche (7:00) ante Perú los artilleros colombianos tendrán de nuevo la oportunidad de intentarlo.



La decisión sobre quiénes estarán en el ataque la tiene el técnico. Lo importante es que aparezcan los goles, porque la Selección los pide a gritos.