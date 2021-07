Escoger el arquero de Brasil, un "dolor de cabeza" para Tite en la Copa América

Juan Carlos Pamo

Lo que para Tite es un "dolor de cabeza", para entrenadores con problemas en el arco sería una bendición. Tres porteros de primer nivel se disputan, entrenamiento a entrenamiento, el puesto de guardián del pórtico de Brasil.



Ederson, Alisson y Weverton suman trofeos en Inglaterra, Portugal, Brasil: Champions League, Copa Libertadores, Copa América, Olímpicos y Mundial de Clubes. Son indiscutidos en sus clubes -Manchester City, Liverpool y Palmeiras-, pero en la 'Seleçao' dos de ellos deben conformarse con el banquillo.



"El lado positivo es que la selección tiene muy buenos arqueros. Es un buen dolor de cabeza para Tite" , dice Ederson, el que más ha atajado en lo que va del premundial sudamericano y la Copa América-2021, donde el lunes enfrentarán a Perú en semifinales.



"El lado negativo es que sólo puede jugar uno. Los tres queremos jugar, pero es una decisión del entrenador. Es una lucha sana entre los tres, damos lo máximo en los entrenamientos y así la selección brasileña es la única que gana", explica.



Tite los ha rotado en ambas competencias, donde Brasil hila diez triunfos y un empate y apenas ha recibido cuatro goles, lo que convierte su defensa en la menos vencida de Sudamérica.



El guardameta de los 'citizens' de Pep Guardiola entregó la valla en cero en los cinco juegos de la 'Canarinha' en los que fue titular, tres en el camino a Catar-2022 y dos en el torneo sudamericano que se disputa en Brasil.



Ni el venezolano Salomón Rondón, ni el uruguayo Edinson Cavani, ni el paraguayo Miguel Almirón, ni el peruano Gianluca Lapadula, ni los chilenos Alexis Sánchez o Eduardo Vargas pudieron derrotarlo.

Alisson dio ventaja

Ederson, de 27 años, supo abrirse un espacio en una posición en la que Alisson parecía inamovible, pero lesiones y una temporada irregular con los 'reds' hicieron que el exportero de la Roma de Italia cediera terreno en el 'scratch'.



El '1' del Liverpool de Jürgen Klopp fue inicialista en tres juegos de Brasil. Se impuso sobre Enner Valencia en un primer choque con Ecuador por la eliminatoria, pero en un segundo cotejo, en la Copa América, Ángel Mena lo venció.



Contra el venezolano Fernando Aristeguieta, en la inauguración del torneo continental, salió ileso.



"Alisson tuvo un pequeño revés la temporada pasada, fue el año en que más goles recibió y Ederson y Weverton subieron el nivel. Esas dos situaciones hicieron que Tite hiciera cambios, aunque él confía en los tres", afirma André Galvao, periodista deportivo de la cadena brasileña SBT.



El arquero del Liverpool, de 28 años, fue el titular en la conquista de la Copa América-2019. Tapó los seis partidos y apenas le hicieron un gol, el artillero peruano Paolo Guerrero, de penal, en la final que Brasil ganó 3-1.



Brillante en la conquista de la Libertadores-2020 con el 'Verdao', Weverton ha atajado en tres cotejos, dos del clasificatorio y uno de Copa América. Y también el que más tantos recibió: tres, dos de los peruanos en el premundial, y uno de Colombia, en una media chilena de Luis Díaz que se perfila como el mejor gol de la Copa.



"Cuando uno sufre una anotación, la sufre todo el equipo. Cuando mantenemos el arco en cero, somos todos, porque es un trabajo en conjunto, no individual", señala Ederson.

Taffarel, el juez

Aunque la elección final pasa por Tite, el entrenador valora el concepto de un campeón del mundo: Taffarel, custodio de la 'verdeamarela' ganadora del Mundial de Estados Unidos-1994 y ahora preparador de arqueros de la selección.



"Tenemos tres grandes porteros. Taffarel es la persona, junto a Marquinho (otro preparador de guardametas), que más oigo para tomar una decisión en ese sentido (la elección del titular). Estoy muy tranquilo con cualquier arquero que pueda ser utilizado", sostiene el DT.



Figura en los penales de la final de la Copa Mundo de 1994 ante Italia, Taffarel ha reconocido la dificultad que supone seleccionar a uno, aunque aclara que se decanta por lo que ve en las prácticas y el nivel actual del trío.



"Ederson es el que mejor juega con los pies. De hecho, es uno de los mejores arqueros que he visto jugando con los pies, tiene una facilidad muy, muy grande. Aunque no es que Alisson y Weverton no lo sepan hacer", apunta al portal Globo Esporte.



"Pero nuestra elección no se realiza con base en eso, porque somos conscientes de que el portero no sólo está para jugar con los pies, tiene que ser un arquero completo, primero debe atajar bien", sostiene. "Es muy difícil elegir".