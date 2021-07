"En los penales estuvo mejor Colombia", dice Tabárez tras eliminación de Uruguay en la Copa América

Juan Carlos Pamo

El entrenador uruguayo, Oscar Tabárez, dijo que la eliminación de su equipo de la Copa América-2021 en cuartos de final "quebró la ilusión" de conseguir un título y sus dirigidos están "dolidos", tras perder ante Colombia este sábado en Brasilia en tanda de penales 4-2.



"Creo que el partido se explica por el empate que hubo, una alternancia de predominio", señaló en conferencia de prensa virtual Tabárez, quien consideró que la superioridad del rival estuvo en los penales, donde "estuvo mejor Colombia".



"No vi como que jugó mucho mejor que nosotros Colombia" y "en el inicio de los dos tiempos fuimos dominadores", analizó.



"Las definiciones por penales se hacen para que uno clasifique y otro se tenga que ir, hay que aceptarlo", dijo.



Uruguay debió tener "un poco más de contundencia en los momentos" en que dominó el juego. Respecto "de la entrega, el orden, se hizo todo lo que habíamos planificado, no hay nada que reprochar, simplemente lamentar que no podamos seguir", indicó.



"Es una eliminación similar a la que se dio en la Copa América de Brasil (2019). Exactamente igual. Y no se terminó el mundo, no significa más que eso: perder una posibilidad que la lamentamos mucho".



Acerca de las dificultades del equipo para encontrar el gol, Tabárez dijo que le preocupa, "porque en un torneo como la Copa América y ni que hablar en una eliminatoria más todavía los puntos son necesarios, y eso pasa por no recibir goles y por hacerlos. Es algo que habrá que mejorar".



"A veces se dan ciertas rachas negativas y es cuando más hay que insistir en trabajar para buscar las soluciones; el problema está detectado", amplió.



Según dijo, Uruguay tendrá la posibilidad de solucionarlo en los próximos partidos por eliminatorias a Catar-2022, en setiembre próximo.



Sobre Colombia, evaluó: "Jugaron pelotas largas a los hombres de punta, algunos veloces, otros buenos en la confrontación del juego aéreo y eso generó acercamientos que hicieron intervenir a nuestra defensa y nuestro arquero. Pero eso también pasó en el arco de ellos".