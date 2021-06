Edwin Cardona: "Hay correr y aportar, el talento no basta"

Ricardo Micolta Angulo

Candidato a volver a la titular para llenar el vacío importante que deja Juan Guillermo Cuadrado (ausente por suspensión), el volante Edwin Cardona habló este domingo en rueda de prensa de sus posibilidades de actuar en cuartos de final con la Selección Colombia.



"Todos tenemos la confianza del profe, si me toca jugar daré lo mejor. Me siento mejor por el costado izquierdo", comentó Cardona.



Sobre la exigencia que se requiere actualmente desde el sacrificio, el jugador de Boca Juniors dijo que con Reinaldo Rueda "es una metodología diferente al cuerpo técnico anterior".



"Siempre le exigen a uno lo mismo, aportar su grano de arena a la selección. El fútbol ha cambiado mucho en lo físico, si no corres y aportas te va a costar. Es importante porque te untes de los que entregan todo al máximo, el talento no basta", analizó el jugador de 28 años.



En cuanto al rival que tendrían que enfrentar para los cuartos de final, dio su punto de vista sobre Paraguay o Uruguay.



"Las selecciones son diferentes, están en crecimiento. Cuarto años atrás Uruguay tenia una base, ahora están con jugadores más jóvenes. La selección de Paraguay tiene jugadores extraordinarios que lo están haciendo bien en sus clubes. La selección Uruguay y su garra, Paraguay se hace fuerte en el juego aéreo. Tenemos que estar enfocados en lo que queremos, prepararnos para cualquiera que nos toque", manifestó Cardona, autor del primer tanto de la 'tricolor' en la Copa ante Ecuador.