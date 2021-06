Duván Zapata, la lucha de un goleador para reconciliarse con la red en la Selección Colombia

Juan Carlos Pamo

Le ha peleado a Cristiano Ronaldo el título de artillero de la liga italiana, pero en la selección Colombia sufre para romper una red. Duván Zapata afronta una sequía insospechada aunque confía en reconciliarse con el gol en la Copa América de Brasil-2021.



Juan Guillermo Cuadrado dio rienda suelta a su conocida velocidad por la banda derecha. Antes de que Jefferson Savarino le cerrara el paso, el extremo de la Juventus de Turín metió la pelota en el área chica de Venezuela. Zapata se barrió y venció al ágil Wuilker Faríñez.



Desde aquella noche calurosa de Barranquilla, el 9 de octubre de 2020, en el inicio del clasificatorio sudamericano hacia Catar-2022, el 'killer' del Atalanta italiano no celebra un gol con la selección. Pasaron nueve juegos desde entonces, entre premundial y Copa América-2021, y la 'Pantera' no cazó una sola presa.



"Me está faltando el gol que es algo que estoy buscando desde el primer partido, pero estoy tratando de estar tranquilo, de mejorar cada día en los entrenamientos para que finalmente llegue, sobre todo en esta Copa América", reconoce el delantero.



La mala racha de Zapata, de 30 años, choca con su potencia goleadora en Europa. La temporada pasada anotó 15 goles en el Calcio y tres en la Champions. Su compatriota Luis Fernando Muriel lo superó por siete tantos como máximo artillero del equipo de Gian Piero Gasperini en la liga de Italia.



Y Cristiano Ronaldo lo dejó atrás por una diferencia de catorce dianas. Pero en el torneo 2018/19, Zapata superó al astro portugués por dos anotaciones y quedó de segundo 'Capocannoniere' por detrás de Fabio Quagliarella (26 goles).

- Diferencias de funcionamiento -

Los rendimientos disímiles pueden explicarse por las diferencias del ultraofensivo Atalanta de Gasperini con una selección colombiana de poco brillo con Carlos Queiroz y en reconstrucción con Reinaldo Rueda, quien reemplazó al luso en enero luego de que la Tricolor fuera goleada por Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1) en la tercera y cuarta jornadas del premundial.



"La producción ofensiva [de Colombia], salvo el partido contra Venezuela [0-0, en la segunda jornada de la Copa América], que nos dijo 'venga, atáqueme', no ha sido la ideal", opina el comentarista Antonio Casale en su podcast 'Casale, el diario'.



Antes con Queiroz y ahora con Rueda, Colombia ha tenido inconvenientes para alimentar a sus centrodelanteros, Zapata, Miguel Borja, Rafael Santos Borré o Alfredo Morelos, de buen desempeño en sus clubes. El goleador del camino a Catar es Muriel, con tres tantos, pero suele partir desde la banda.



"El problema está en cómo llevarle la pelota más frecuentemente a la cantidad de buenos jugadores que tenemos adelante", apunta Casale.



Sin James Rodríguez, desconvocado por problemas físicos, ni Juan Fernando Quintero, con trabas para viajar desde China, la producción ofensiva quedó en manos de Cuadrado, el mayor asistidor de la pasada Champions (6), y Edwin Cardona, que ha probado su valía creativa en Boca Juniors (ARG).



Aunque Cuadrado participó en dos de los tres tantos de los cafeteros en la Copa y Cardona anotó uno de ellos, sólo un delantero neto, Borja, ha marcado...y de penal. La Tricolor tiene un modesto promedio de 0,75 goles por partido.

- La sombra de Falcao -

"Es verdad que hemos tenido algunas ocasiones de gol que hemos desperdiciado, sobre todo en el partido contra Venezuela, donde también tuvimos un poco de mala suerte", reflexiona Zapata.



Los cuatro goles que ha marcado en 26 juegos con el equipo nacional contrastan con su cuota goleadora (123) en América de Cali, Estudiantes de La Plata (ARG), y los italianos Nápoles, Udinese, Sampdoria y Atalanta.



Y están muy lejos de los 35 de Falcao García, goleador histórico de Colombia y ausente en Brasil por problemas físicos.



El 'Tigre' brilló con los cafeteros de José Pekerman que tenían un mayor engranaje ofensivo, con James, Cuadrado y Teófilo Gutiérrez. La 'Pantera', por su parte, no ha podido consolidar la sociedad que tiene con Muriel en Italia y además se ha sacrificado en labores defensivas, como en la derrota 2-1 contra Brasil.



"Por momentos y circunstancias del partido es necesario también dar una mano en la zona defensiva, porque en un equipo de fútbol atacamos y defendemos todos", señala el '7'.



Mientras espera a su rival en cuartos, Colombia confía en la reconciliación de Zapata con el gol, una luna de miel para soñar con el Maracaná: "Sé que el momento me va a llegar".