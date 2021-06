Selección Colombia perdió con Perú y ahora se jugará la clasificación con Brasil

Juan Carlos Pamo

Colombia sufrió este domingo en la noche su primera derrota en la Copa América de Brasil al caer 2-1 ante Perú en Goiania, comprometiendo así su clasificación a los cuartos de final.



El cuadro inca aprovechó un flojo partido del combinado nacional para llevarse la victoria y apretar el Grupo B del torneo.



Las cuentas de Colombia eran las de sumar tres puntos para enfrentar el miércoles sin tantas afugias al líder de la zona, Brasil.



Ahora los dirigidos por Rueda deberán buscar, ante el máximo favorito para ganar la Copa, lo que no pudo alcanzar anoche contra Perú.



En el primer tiempo Colombia jugó muy mal; no hubo presión en el mediocampo, Tesillo como lateral izquierdo fue fácilmente superado pro André Carrillo, Edwin Cardona poco pesó como creativo, Cuadrado abusó de la individual y a Duván Zapata se le vio como extremo por izquierda, muy lejos del área donde es decisivo.



Con ese panorama Perú dominó el partido a su antojo, manejó el balón y le llegó varias veces a Colombia.



El equipo de Ricardo Gareca contó con dos jugadores clave en el mediocampo: Renato Tapia y Yosimar Yotún, quienes le dieron buen destino al balón cuando lo tuvieron en su poder.



Pese al gris primer tiempo de Colombia, el combinado nacional tuvo dos aproximaciones como la del minuto 11 con Cuadrado que sacó un remate que pasó muy cerca del segundo palo, y a los 14 Borja remató y un zaguero se interpuso en el camino del balón.



El gol peruano llegó a los 16: remate de Yotún que no tuvo quién lo presionara, el balón dio en el vertical y el rebote lo tomó Sergio Peña para definir sin problemas.

Leve mejoría, pero...

En el complemento Colombia salió con el mismo equipo pero con otra actitud.



Jugó más en terreno peruano, manejó el balón y generó situaciones por las bandas.



A los 50 minutos se produjo jugada de penal para el onceno colombiano; brillante pelotazo de Cardona a Borja, y cuando el delantero encaró a Gallese, el arquero peruano le cometió penal, lo que fue castigado por el árbitro con cobro desde el punto blanco.



Dos minutos después Borja remató y engañó a Gallese para poner el 1-1 en la pizarra.



El empate le dio más bríos a Colombia que a los 57 perdió una clara opción con Borja ante pase de Medina.



Pero a los 63 se dio una infortunada jugada en el área de Colombia que propició el 2-1 para Perú: tiro de esquina, nadie atinó a rechazar y en el desespero Yerry Mina hizo contacto con el balón y lo mandó al fondo para la anotación del cuadro inca.



Colombia volvió a presionar, pero de nuevo falló: a los 67 Muriel falló ante Gallese, y en esa misma acción Borja metió un frentazo y el arquero peruano desvió la trayectoria del balón. A los 68 de nuevo Borja apareció, pero su remate se fue desviado.



Por mucho que lo intentó, Colombia no encontró el empate y ahora deberá resolver su paso a cuartos de final el miércoles nada menos que ante el arrollador Brasil.

La síntesis:

Estadio: Olímpico de Goiania

Árbitro: Esteban Ostojich (uruguayo)

Asistentes: Martín Soppi (uruguayo) y Edwar Saavedra (boliviano).



Formaciones

Colombia: David Ospina, Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Edwin Cardona, Duvan Zapata y Miguel A. Borja.

Cambios: Muriel por Zapata y Cuéllar por Pérez (60), Chará por Cardona (69), Morelos por Medina (80).

DT: Reinaldo Rueda



Perú: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexánder Callens, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Sergio Peña, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Cambios: Cartagena por Lapadula y Ormeño por Peña (82).

DT: Ricardo Gareca



Goles: 0-1: Peña (16). 1-1: Borja (52). 1-2: autogol de Mina (63).