David Ospina busca superar el récord de imbatibilidad de Óscar Córdoba en Copa América

Juan Carlos Pamo

David Ospina es un arquero de récords. El candado principal de la Selección Colombia suma una serie de marcas personales que lo ponen en lo más alto en la lista de quienes han custodiado la portería nacional.



Aunque esta temporada no contó con mucha regularidad en el Nápoles de Italia —principalmente a causa de las lesiones—, su desempeño en la Tricolor sigue siendo impecable.



Hace dos semanas, por las eliminatorias a Catar 2022, el antioqueño fue la gran figura en el agónico empate (2-2) frente a Argentina, atajándole remates claros de gol al astro Lionel Messi, quien no lo pudo vencer.



Y ahora, en la Copa América de Brasil, Ospina está muy cerca de convertirse en el guardameta colombiano con más minutos invicto en el certamen. Podría hacerlo hoy en el juego frente a Perú.



David no recibe gol en el máximo certamen de selecciones de Suramérica desde hace 5 años, específicamente el 22 de junio del 2016, en la derrota 2-0 frente a Chile en las semifinales de la edición especial que se disputó en Estados Unidos.



A partir de ahí, Ospina acumula seis partidos sin recibir gol: uno en esa Copa del 2016 (en el partido por el tercer puesto ante Estados Unidos), tres en la edición del 2019 (frente a Argentina, Catar y Chile) y dos en el torneo actual en los juegos ante Ecuador y Venezuela.



El antioqueño, entonces, está a solo 38 minutos de batir el récord de Óscar Córdoba, quien mantuvo su portería en cero en Copa durante 657 minutos, ganando de manera invicta la edición del 2001 disputada en nuestro país.

Otras marcas

Como si fuera poco, David Ospina está muy cerca de convertirse en el jugador que más veces se ha puesto la camiseta de la Selección Colombia.



La marca la tiene Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, quien disputó 111 partidos con la Tricolor.



Con los dos partidos de esta Copa América, David ya acumula 109 juegos, por lo que seguramente también romperá este récord.



Hablando de Copa América, el meta formado en el Atlético Nacional es el tercer arquero que más ha representado al país en esta competición, participando en los años 20015, 2016, 2019 y 2021.



Hasta el momento, quien más participó en la Copa sigue siendo el legendario René Higuita, que estuvo en las ediciones de 1987, 1989, 1991, 1995 y 1999.



Miguel Calero, al igual que Ospina, también sumó cuatro participaciones: 1997, 1999, 2001 y 2004.



En lo que sí lleva una enorme ventaja David es en las Copas del Mundo, donde es el arquero que más veces ha custodiado la portería nacional.



El hoy experimentado futbolista atajó en nueve partidos contando las ediciones de Brasil 2014 y Rusia 2018.



Sacó su portería en cero en cuatro de estos compromisos (Grecia, Uruguay, Polonia y Senegal).



Experiencia, seguridad y extraordinarias atajadas, esa es la combinación que tiene hoy por hoy a Ospina como una de las mayores leyendas de la portería.



En el horizonte del guardameta está seguir agigantando su historia llegando al Mundial de Catar el año que viene.

En detalle

Pese a su gran momento con la Selección Colombia, el futuro de David Ospina a nivel de clubes es incierto.



Todo parece indicar que el antioqueño no seguiría en el Nápoles, donde piensan darle continuidad a Álex Meret.



David, entonces, estaría considerando ir a otro equipo en la misma Serie A. Se dice que el Sassuolo, una escuadra en crecimiento, quisiera tenerlo en sus filas para la próxima temporada.