Cuadrado aclara que no le tiró a James: "Más que un compañero es un amigo"

Ricardo Micolta Angulo

El volante de la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, aclaró que sus declaraciones, luego del triunfo 1-0 ante Ecuador en Copa América, no fueron hacia James Rodríguez.



El jugador de la Juventus habló este martes en su Instragram para pedirle a los medio de comunicación que "no tergiversen las cosas".



"Quiero pedirle el favor a todos los periodistas que no tergiversen las cosas porque no son así. James, más que en compañero, es un amigo y él lo sabe", expresó el futbolista antioqueño.



"Si él vio la entrevista, sé la forma en que él pudo contextualizar todo. Quería simplemente manifestarles y comentarles que no tuvo nada que ver con James. Quisiéramos que estuviera acá, pero no es una decisión que tenemos que tomar nosotros", complementó Cuadrado.



Cabe recordar que al finalizar el partido ante Ecuador, el jugador de 33 años hizo énfasis en la unión del grupo. "Nadie es más que todo el equipo, cuando estamos unidos somos más fuertes".



El sábado pasado, las polémicas declaraciones fueron de James, quien consideró que faltaron al respeto por no tenerlo en cuenta en la Copa América.