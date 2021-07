¡Calentando la final! Lo que dijo Neymar sobre el duelo por la gloria ante la Argentina de Messi

Francisco Henao

El astro brasileño Neymar dijo este jueves que sólo piensa en vencer a la Argentina de su gran amigo Lionel Messi en la final de la Copa América-2021, que se disputará el sábado en el Maracaná de Rio de Janeiro.



"Tenemos todo para ganar, por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea la victoria", dijo el jugador del Paris Saint Germain en declaraciones virtuales a periodistas.



El '10' de Brasil, el jugador más destacado de la 'Canarinha' en la competición, aseguró que su equipo tiene una "voluntad inmensa" de vencer a la Albiceleste en un juego que catalogó de "histórico".



"Es una final que siempre soñé jugar, la final que todos los amantes del fútbol esperan de una Copa América, entre Brasil y Argentina. Es un clásico de hace muchos años porque son dos selecciones grandes, por todos los títulos que conquistaron, por los jugadores que pasaron, por los jugadores que existen hoy", explicó.



"Argentina tiene hoy a uno de los mejores jugadores de su historia, que es Messi. Creo que eso va a quedar bueno para la película del final de mi carrera. Vencer a Argentina no es fácil, son nuestro rival en Sudamérica", agregó.



Neymar disputará su segunda final contra Messi, tras la que el Barcelona le ganó 4-0 al Santos en el Mundial de Clubes de 2011. Dos años después, el crack brasileño se unió al cuadro catalán donde formó una amistad con el capitán argentino.



"Siempre lo he dicho, es el mejor jugador que yo vi jugar. Es un gran amigo, pero estamos en la final, somos rivales ahora y yo quiero vencer, quiero obtener ese título porque sería mi primero también", dijo 'Ney', quien se perdió por lesión la Copa América-2019, ganada por Brasil.



Neymar aseguró que la amistad iba a quedar "un poquito por fuera de las cuatro líneas" del Maracaná, aunque después matizó que es imposible olvidarse de un vínculo afectivo como el que lo une con Messi, quien buscará su primer título con la Albiceleste tras cuatro finales perdidas (tres de Copa América y la del Mundial-2014).



"Cuando usted tiene un amigo que va a ser su adversario termina siendo difícil olvidarse de la amistad, pero cuando usted juega con sus amigos usted quiere ganarles de cualquier forma. El sábado va a suceder eso, Messi es mi amigo pero yo estoy aquí para ganar, para defender lo mío y se que él va a hacer lo mismo", apuntó.



El '10' brasileño afirmó además que aunque los premios individuales son valiosos, no busca alzar la Copa América para competir con más fortaleza por su primer Balón de Oro.



"Yo quiero ser campeón y ganar con el Paris Saint Germain, con la selección brasileña", cerró.