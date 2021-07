Buenos 'Díaz': El habilidoso 'Lucho' ha mostrado jerarquía con la Selección Colombia

Ricardo Micolta Angulo

Dos genialidades. De crack. De esas que los magos sacan del sombrero ante el asombro de todos. La primera sucedió en el Estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro el 23 de junio en el minuto 10 contra Brasil. La segunda, hace apenas dos noches, en el Estadio Nacional Mane Garrincha, en el minuto 61 contra Argentina. Es una pena que en ambos escenarios no haya habido público, porque todavía estarían reventando sus palmas elogiando a un guajiro.



Luis Fernando Díaz Marulanda tuvo la fortuna de marcarles con Colombia dos golazos a las selecciones que este sábado disputan la final de la Copa América en el Estadio Maracaná. Hoy, su pase vale unos cuantos millones de euros más, dicen algunos al referirse a las dos genialidades del extremo izquierdo de 24 años del Porto.



El gol contra los brasileños nació de un centro perfecto de la rosca de la pierna derecha de Juan Guillermo Cuadrado. En medio de defensas y compañeros suyos, apareció Díaz en el segundo palo como un fantasma que levitó y, pintando una hermosa chalaca, fusiló al arquero Weverton. Por las redes sociales, el gol le dio la vuelta al mundo.



No menos espectacular fue el gol contra los argentinos. El ‘guajiro’ sorprendió con su velocidad a Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Germán Pezzela tras un pase al vacío de Edwin Cardona y se les coló por el único espacio que había, controló levemente la pelota con la pierna izquierda y, cayéndose con la marca encima, punteó el balón con su guayo derecho, pero con efecto, y dejó rendido en el suelo al arquero Emiliano Martínez, que le había cubierto con su cuerpo todos los ángulos, menos ese rotico por donde Díaz mandó a guardar la redonda al fondo de la red y puso a celebrar a todos los colombianos.



“Partido consagratorio a nivel internacional para Luis Díaz. Indescifrable para Argentina”, escribió el periodista gaucho Juan Pablo Varsky.

Tampoco se ahorró elogios la periodista argentina Morena Beltrán: “Una pesadilla Luis Díaz. Gran definición. Y qué pase de Cardona”, publicó.



“Un corazón para Luis Díaz, que nos había deslumbrado con su golazo ante Brasil, pero nos enamoró con el partidazo que se jugó ante Argentina. He aquí un jugador titular para la Selección Colombia para las Eliminatorias al Mundial”, opinó el narrador y analista Tito Puccetti.



Y es que si algún apunte debe tener subrayado el técnico Reinaldo Rueda en su libreta, es todo lo que le ha sumado a Colombia el jugador del Porto en esta Copa América, además de ese par de goles.



La Federación Internacional de Fútbol Asociado, Fifa, acaba de destacar el trabajo del extremo colombiano: “Este mago ha hecho algunas cosas alucinantes en la Copa América. Qué talento tiene Colombia”.



Mientras tanto, en su cuenta de Twitter el connotado periodista Hernán Peláez escribía: “Me parece que Luis Díaz resulta hasta hoy el jugador más determinante en esta Copa para la Selección. Rápido, hábil, desequilibrante”.



Y pensar que el jugador de Barrancas, un pequeño municipio de La Guajira de escasos 30 mil habitantes, no había sido titular de la Selección Colombia hasta esta Copa América.



Luis Díaz llegó al fútbol, si se quiere, casi que por casualidad. Su primer equipo fue la Selección Indígena Colombiana, donde lo descubrieron para el balompié nacional Carlos el ‘Pibe’ Valderrama y John Jairo ‘Pocillo’ Díaz, quienes, asombrados por su talento, lo llevaron a la Copa América de Pueblos Indígenas, en Chile, donde marcó dos goles y lució el brazalete de capitán.



En adelante, lo que vino para Díaz fue crecimiento. En el 2016 jugó con el Barranquilla FC, de la Primera B. Un año después dio el salto a la A, donde defendió la camiseta del Atlético Junior, y en el 2019 ya estaba en el Porto, ese mismo club portugués donde se han consagrado otros colombianos como Falcao García, James Rodríguez, Jackson Martínez y Fredy Guarín.



El 11 de septiembre del 2018 debe tener un lugar especial en el corazón y la memoria de Luis Díaz. Ese día, Luis debutó con la camiseta amarilla de la Selección Colombia de mayores, tras convocatoria del técnico Arturo Reyes, para un juego amistoso contra Argentina, justamente el rival del martes en la noche por Copa América. Aquella vez el resultado fue un 0-0. Jugó 11 minutos saltando del banco.



Desde entonces ha jugado la Copa América de Brasil 2019, las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y la presente edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Pero antes de esta cita en Brasil siempre estuvo en la sombra. Ahora, bajo la dirección de Rueda, el ‘guajiro’, como lo llaman sus amigos, se ha ganado un puesto en el once titular.



“El grupo viene creciendo, vamos todos para el mismo lado. El ‘profe’ Reinaldo Rueda ya va encontrando su equipo y todos confiamos en él”, dijo Díaz al término del juego por las semifinales de la Copa América de este martes, donde los argentinos eliminaron a la Tricolor en lanzamientos desde los doce pasos, tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.



Terminada la Copa, en la que Colombia jugará por el tercer lugar este viernes contra Perú, la Selección tendrá que encarrilarse en septiembre, de nuevo, en los juegos por Eliminatorias para Catar. Y Luis, el ‘guajiro’, el de la gambeta indescifrable, el de la velocidad de un atleta en los 100 metros planos, el de los goles fantásticos, tendrá un cupo como extremo izquierdo indiscutible en los planes de Rueda.