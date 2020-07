Únete este domingo a la 'Donatón artistas unidos por Magüí'. Conoce cómo ayudar

Nataly Santacruz Maldonado

Este domingo 12 de Julio de 2020, se llevará a cabo un evento solidario para ayudar a la población de Magüí Payán, ubicado en la costa Nariñense del Litoral Pacífico Colombiano.



Se trata del "Donatón Artistas Unidos por Magüí", una iniciativa liderada por jóvenes oriundos de ese bello municipio que desde diferentes ciudades se unen al clamor de las necesidades de su pueblo, en medio de la crisis mundial producida por el Covid- 19.



A esta acción humanitaria, se han sumado deportistas y artistas locales, nacionales e internacionales, quienes con sus mensajes de solidaridad y derroche musical hacen un llamado al país y al mundo para que apoyemos las necesidades de Magüí Payán.



Esta comunidad, de cerca de 18.000 habitantes distribuidos en el casco urbano y en sus 62 veredas, a la fecha no cuenta con un hospital. Dependen de un centro de salud en condiciones no óptimas, con grandes carencias en implementos de bioseguridad y un personal médico, que según los últimos reportes del mandatario local, el 97% de los funcionarios fueron aislados tras presentar síntomas de Covid -19.



El grupo de jóvenes organizadores de la "Donatón Artistas Unidos por Magüí", envían un S.O.S por su municipio tras la confirmación de 169 casos de Covid-19, en un territorio sin hospital y sin carretera en condiciones dignas para trasladar a sus pacientes. Se hace la invitación a las personas de gran corazón para ayudar a esta comunidad.



Si deseas hacerlo en especie con elementos de bioseguridad y de alimentos no perecederos, puede realizarlo en las direcciones (en Cali): Fundación Renacer del Pacifico, Diagonal 110 N 26 g3-59 Villa San Marcos o en la Carrera 45A # 52-70 Ciudad Córdoba o comunicarse con ellos al teléfono 312 793 7130



- Suscríbase y siga la transmisión a través de:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EWS9uuuTkk4

y Facebook: https://www.facebook.com/magui.payan.33



Magüí Payán te necesita.