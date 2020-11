Recursos para las regiones más necesitadas: Las buenas nuevas de la Ley de Regalías

Nataly Santacruz Maldonado

Con la reforma, la región Pacífico recibirá $1.35 billones y el Valle del Cauca, $200.000 millones. Por primera vez los grupos étnicos tendrán representación, explicó Álvaro Ávila Silva, director del Sistema General de Regalías. El medio ambiente será prioridad.



Como un corazón que bombea desarrollo para todo Colombia. Así son las regalías, aquellos pagos que recibe el Estado por el aprovechamiento de los recursos minero energéticos no renovables que le pertenecen a Colombia, como el petróleo, el gas y el carbón”, explicó Álvaro Ávila Silva, director del Sistema General de Regalías, SGR.



Recientemente, el Congreso de la República aprobó una nueva ley sobre dichos recursos, que permiten que hoy se esté transformando la calidad de vida de las comunidades.



Porque estos dineros son invertidos en proyectos que se traducen, por ejemplo, en obras para mejorar la infraestructura vial, construir acueductos, escuelas y centros de salud o llevar energía solar donde no existía.



Las regalías son un beneficio económico importante para el país, ya que las reciben las entidades de los territorios productores, o desde donde se transportan o exportan los recursos minero energéticos. También se giran a los demás territorios donde no son productores.



Dichos recursos se distribuyen por porcentajes, y ahora, con la nueva ley, se aumentan en las regiones productoras y se mantienen en las no productoras.

Respecto a la región Pacífico, en los últimos dos años, se han aprobado más de mil iniciativas por $2,8 billones.



Si bien este territorio no es productor de recursos, recibirá $1.35 billones, mientras los municipios del Valle percibirán $200.000 millones, sin contar los saldos que tengan al culminar el 2020.



Ávila aseguró que las regalías, que sirven para todo y son de todos, se pueden invertir en cualquier sector: transporte, ambiente, educación, salud, deporte o vivienda.



Esta ley hace más equitativa la distribución de los recursos y les da un voto de confianza a las regiones y sus gobernantes para que hagan un buen uso de las regalías.



Conozca los 5 cambios de la nueva Ley de Garantías

1. Se redujo el número de Ocads (organismos que deciden sobre los proyectos a ejecutar), los cuales pasaron de 1.057 a 8.

Los departamentos y municipios viabilizarán y aprobarán los proyectos financiados con estas asignaciones, de tal modo que el Gobierno Nacional les da un voto de confianza a las regiones.

Así, se tiene un sistema más ágil, efectivo y con menos tramitología, porque se eliminan las filas para aprobar un proyecto de regalías.



2. Se duplican recursos para las regiones productoras, pasando del 11,2% al 25%.

Con esta reforma, vuelven las regalías a las regiones en un hecho histórico que hace más equitativa la distribución de los recursos.

3. Por primera vez se destinarán recursos de regalías para la protección y preservación del medio ambiente (1% de todo el sistema) y para ciencia, tecnología e innovación, en los que se aprueban recursos para fortalecer la investigación científica, la educación superior y los servicios de salud. En este caso se aumentan los recursos al 10%.



4. A partir de ahora se adelantarán recursos a los municipios más vulnerables, los cuales se beneficiarán con un índice de necesidades básicas insatisfechas, NBI, mayor a nivel nacional (14,13).

En cuanto a la distribución de los recursos, será: pobreza 60% y población, el 40%. Así, las más pobres pasarán de recibir el 11% al 15% por concepto de regalías, las cuales superan los $1, 90 billones.



5. Una bolsa regional se encargará de impulsar proyectos de verdadero impacto para los departamentos.



Reforma histórica

Por primera vez las comunidades étnicas tendrán recursos para financiar proyectos aprobados directamente.



Es así como 9 millones de colombianos que antes eran invisibles para el Sistema, ahora tendrán voz y voto, como son los indígenas, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (Narp), así como el pueblo gitano.



“Desde el Departamento Nacional de Planeación y la dirección del SGR tenemos los equipos desplegados en el territorio nacional. Incluso en Cali tenemos oficina con técnicos que prestan asistencia en la estructuración de proyectos, asistencia técnica gratuita y sin intermediarios”, destacó Álvaro Ávila Silva.

Por lo anterior, esta reforma se constituye en un hecho histórico para el país y las regiones; es una promesa cumplida del presidente Iván Duque, pues se trata de una distribución equitativa de las regalías, en la que todos los colombianos ganan.

“Por eso decimos que con las regalías hay más para todos”, puntualizó el funcionario.

Proyectos exitosos

Con recursos de las regalías en la región Pacifico se han ejecutado proyectos en campos como la innovación y la generación de ingresos.

En el Valle del Cauca se ha impulsado la iniciativa Innovatour, con la cual se fomentan nuevas plataformas digitales en las empresas del sector turismo, para incrementar su productividad y competitividad por medio de entrenamiento especializado y generación de ingresos sostenibles. Esto, con el fin de convertir al departamento en potencia turística mundial.



De otro lado, con el fin de contrarrestar la violencia contra la mujer en el área rural de Timbío, Cauca, las autoridades impulsaron una iniciativa para implementar unidades productivas de aves de postura para amas de casa de bajos recursos. Gracias a ello, 250 mujeres campesinas y de etnias indígenas y afro, se beneficiaron con este proyecto ejecutado con recursos del SGR.



Cabe resaltar que llegarán también recursos por medio del Ocad Paz, que destina presupuesto para los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que son los más vulnerables del país, los cuales podrán disponer de una bolsa de $4.5 billones.

Con el Ocad Paz se benefician 6 millones de colombianos.