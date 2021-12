Providencia, primer productor de azúcar orgánica en Colombia

En 1999, Providencia decidió llevar su compromiso medioambiental a otro nivel, al cultivar caña de origen orgánico, es decir, sin herbicidas ni fertilizantes químicos.



La apuesta fue tan pionera como visionaria para el sector en ese entonces, ya que era una época en la que la mayoría de los colombianos no conocía a profundidad el concepto orgánico ni su importancia a corto, mediano y largo plazo.



Vale la pena aclarar que la agricultura orgánica en Colombia hoy cuenta con entre 90.000 y 100.000 hectáreas del total del mercado de alimentos, según Fedeorgánicos; para el caso particular del sector azucarero, responsable del 6.8 % del PIB Nacional, la historia del azúcar orgánica en Colombia inició a finales de la década de los 90, en el Valle del Cauca, época en la que se aprobó la Ley de Producción de Alimentos Orgánicos, con la que se establecieron los estándares que debe cumplir este tipo de productos.

Agroindustria responsable

En el mundo, desde 1984, cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Producción Orgánica, como un llamado para reflexionar sobre la importancia de las buenas prácticas del sector agroindustrial.



Providencia celebra esta fecha, ya que actualmente cuenta con 3.750 hectáreas de cultivo orgánico certificado, con las cuales produce 34.000 toneladas anuales tipo exportación, totalmente libres de químicos, y en equilibrio con el medio ambiente. De ahí que este producto se haya posicionado en el mercado internacional, llegando a Estados Unidos, Europa y Asia. Es así como el Ingenio no se detiene en su plan de expansión y planea llevar su portafolio orgánico a Japón y a Australia para deleitar a aquellos consumidores que eligen un producto mínimamente procesado, que no contiene ingredientes artificiales ni preservativos.



“La producción orgánica en Providencia es coherente con nuestra prioridad en la conservación y protección del agua, el suelo y el aire en todos nuestros procesos; por eso, desarrollamos productos en equilibrio con el medio ambiente. Muestra de ello es que en 2019 fuimos certificados como un Ingenio Bonsucro, reconocimiento mundial aplicable únicamente al sector de la caña de azúcar, que avala el cumplimiento de los estándares en la fabricación sostenible de azúcar y alcohol.



Así lo expresó Vicente Borrero, gerente general de Providencia, al agregar que en 2021 fueron certificados como Empresa B, galardón que los acredita como una compañía que cumple a cabalidad con los estándares de responsabilidad social y ambiental en cada una de sus prácticas.



“Creemos que la producción orgánica es la respuesta a muchos de los retos ambientales que vive el mundo en la actualidad. Sabemos que este tipo de agricultura implica grandes esfuerzos y, por ende, su implementación debe ser gradual; debido a ello, en Providencia continuamos con el firme propósito de seguir avanzando para fortalecer este tipo de prácticas que preservan la biodiversidad y procuran el bienestar de las futuras generaciones”, complementó el Gerente General de Providencia, Vicente Borrero Calero.



Para esta compañía vallecaucana, el imaginario dulce y sostenible es imparable. Es así como en el 2022, el Ingenio se trazará metas para continuar siendo líderes en el segmento nacional y aumentar la participación en mercados internacionales, ampliando su portafolio orgánico y consolidando esfuerzos en la gestión de la sostenibilidad y buenas prácticas sociales y ambientales. Por todo lo anterior, no cabe duda de que Providencia es una organización orgullo del Valle del Cauca, que proyecta toda la dulzura de Colombia al mundo.

Esta empresa se destaca por su preocupación por el medio ambiente. Especial para El País

Alcohol orgánico y abono

Es de resaltar que al portafolio orgánico de Providencia se suman el alcohol orgánico, que se produce en su propia destilería.

De la misma se obtiene un total de 4,7 millones de litros de alcohol al año.

De igual forma, el Ingenio cuenta con Provicomp, un abono orgánico procedente del compostaje de residuos de la fabricación de azúcar y la producción de alcohol.

Cabe destacar que este último producto mejora significativamente la estructura de los suelos, gracias a sus beneficios físicos, químicos y biológicos.

Gestión integral