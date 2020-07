Nataly Santacruz Maldonado

Play Camp by Hasbro, el plan perfecto para unas vacaciones inolvidables

El Play Camp by Hasbro es la meor alternativa para los niños en estas vacaciones de verano. Aprovecha las inscripciones con descuento

Llegan las vacaciones de verano y nada le hace más bien a los niños y niñas de la casa que disfrutar un gran campamento lleno de actividades lúdicas y espacios para que aprendan y disfruten en este tiempo.



Como una alternativa novedosa y de adaptación al aislamiento preventivo obligatorio en el que se encuentra Colombia llega el Play Camp by Hasbro, una solución para los padres de familia en estas vacaciones tan particulares para sus hijos, en las que buscar entretenimiento en la casa es fundamental. Será un campamento virtual en el que los niños y niñas de latinoamerica podrán encontrar su héroe interior realizando actividades artisticas, cientificas, culinarias, musicales y mentales en 4 semanas llenas de magia y mucho aprendizaje.



“El campo de verano va a estar muy enfocado a reconocer y destacar el héroe que cada niño lleva dentro. Todos somos héroes con catacterísticas distintas, lo que nos permite generar un impacto y proceso de cambio en nuestro entorno y en eso estarán centradas las actividades”, comentó Catalina Amado, gerente del proyecto Play Camp by Hasbro.



Es así como del 13 de julio al 7 de agosto los campistas cumplirán ciertas misiones acompañados de personajes y juegos icónicos de Hasbro como Peppa pig, El señor cara de papa, My Little Ponny, Monopoly y muchos más. Las actividades contarán con varias secciones temáticas entre las que se destacan: Play art, ciencia conciencia, chef cool, play music, play mind y play active. “Todos los días las actividades cuentan con una combinación de estas secciones. Habrá un balance para que los niños tengan un poco de todo”, explicó la gerente del proyecto.



Durante el desarrollo de las actividades los niños contarán con la asesoría permanente de talleristas especializados, “tendremos casi 30 talleristas en el campamento y contaremos con expertos conocidos como el colectivo animado que ha estado nominado al Grammy Bosque Encantado, el cual estará a cargo de una de las actividades de la sección Play music”, complementó Catalina Amador.



El campamento está alojado 100% en la plataforma virtual www.playcamp.com.co y se realizará de lunes a viernes de 9 a.m a 3p.m, con una hora de almuerzo. Los padres podrán disfrutar, aprender y celebrar con los niños el cumplimiento de cada misión pues los viernes las actividades de celebración unirán a las familias en torno a fogatas, cenas y noches llenas de cuentos y juegos.



El Play Camp by Hasbro llega como una novedosa y buena alternativa con actividades planteadas para que el niño desarrolle acciones diarias con las que aprenda en estas vacaciones que serán totalmente diferentes a las tradicionales, pues las familias van a estar en casa sin tener la oportunidad de hacer alguna actividad por fuera. "Es importante saber que en nuestro campamento la pantalla solo será una herramienta, ya que el campista es quien hará todo en su casa aprendiendo y descubriendo con cada una de las misiones”, enfatizó la gerente del proyecto Play Camp by Hasbro.



Este campamento, realizado por una alianza entre Hasbro, Isla y Aprender, está ofertado de dos maneras: Las familias que deseen adquirir las 4 semanas pueden incribirse en la página www.playcamp.com.co hasta el lunes 13 de julio, día de inicio, o también pueden comprar solo una semana, la que escojan, hasta el lunes 3 de agosto que inicia la última semana de campamento.

No olvides que estas serán unas vacaciones inolvidables para toda la familia, un tiempo en el que los niños y niñas podrán trasladarse en un mundo lleno de imaginación, desafíos y aventuras que los harán descubrir el héroe que llevan dentro y entretenerse mientras se cuidan en casa. Aprovecha y disfruta con tus chiquitos del Play Camp by Hasbro, una solución para todos los padres de familia en estas vacaciones tan particulares para los niños.